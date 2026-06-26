Bụng to dần bất thường, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ác tính 3kg trong ổ bụng

Chỉ nghĩ tăng cân theo tuổi, người phụ nữ 68 tuổi không ngờ tình trạng bụng to dần lại xuất phát từ một khối u ác tính lớn nằm sâu trong ổ bụng, đã phát triển âm thầm trong thời gian dài và gây chèn ép nhiều cơ quan nội tạng.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u ổ bụng nặng khoảng 3kg cho bệnh nhân nữ 68 tuổi.

Khối u được xác định là liposarcoma (sarcoma mô mỡ ác tính) – một dạng ung thư mô mềm xuất phát từ tế bào mỡ nguyên thủy.

Phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính nặng khoảng 3kg. Ảnh: Kiên Quyết

Trao đổi với VietTimes, BSCKII Trần Kiên Quyết, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết khối u nằm sâu trong ổ bụng, phát triển lớn và đã chèn ép nhiều cơ quan lân cận như thận, lách, đại tràng và hệ mạch máu lớn. Điều này gây nhiều khó khăn trong quá trình phẫu thuật.

“Đây là ca phẫu thuật có độ phức tạp cao do khối u kích thước lớn, nằm sâu và liên quan sát các cấu trúc quan trọng trong ổ bụng, làm tăng nguy cơ tổn thương các cơ quan và mạch máu trong quá trình can thiệp,” bác sĩ Quyết cho biết.

Bệnh nhân cho biết không thấy có triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Bà chỉ nhận thấy bụng to dần theo thời gian nên cho rằng đây là biểu hiện tăng cân hoặc thay đổi theo tuổi. Thời gian gần đây, bụng to tăng nhanh hơn, kèm cảm giác nặng tức, nên bà mới đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u lớn trong ổ bụng, sau đó được xác định là liposarcoma, một trong những loại sarcoma mô mềm thường gặp ở người trưởng thành, phổ biến trong độ tuổi 40–70.

Liposarcoma là u ác tính xuất phát từ mô mỡ, có thể xuất hiện ở nhiều vị trí, trong đó thường gặp nhất là vùng đùi và sau phúc mạc.

Ở vị trí sau phúc mạc, khối u có thể phát triển trong thời gian dài mà ít biểu hiện rõ ràng. Khi tăng kích thước, bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng âm ỉ, bụng to dần, rối loạn tiêu hóa, hoặc dấu hiệu chèn ép cơ quan như táo bón, tắc ruột hay ảnh hưởng chức năng thận.

Trong điều trị liposarcoma, phẫu thuật được xem là phương pháp quan trọng nhất, với mục tiêu cắt bỏ hoàn toàn khối u và đạt diện cắt âm tính (R0) khi có thể.

Xạ trị có thể được chỉ định trong một số trường hợp như khối u kích thước lớn, độ ác tính cao hoặc diện cắt sau phẫu thuật chưa đảm bảo an toàn. Hóa trị thường có vai trò hạn chế và chủ yếu áp dụng trong trường hợp bệnh tiến triển hoặc di căn.

Tiên lượng bệnh phụ thuộc vào kích thước khối u, độ mô học, khả năng phẫu thuật triệt để và tình trạng di căn.

Theo các số liệu y văn, tỷ lệ sống thêm 5 năm có thể dao động khoảng 80–90% với nhóm độ ác tính thấp, còn với nhóm độ ác tính cao sẽ ở khoảng 40–60% và trường hợp có di căn là dưới 20%.

Khối u khiến bụng bệnh nhân to bất thường. Ảnh: Kiên Quyết

Các bác sĩ khuyến cáo hiện chưa có biện pháp phòng ngừa đặc hiệu đối với sarcoma mô mềm. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong điều trị.

Người dân nên đi khám khi xuất hiện khối bất thường trên cơ thể, đặc biệt khi khối u lớn dần, kích thước trên 5cm, nằm sâu hoặc tăng trưởng nhanh.

Các chuyên gia cũng lưu ý không tự ý tác động như bóp, chích hoặc cắt bỏ khối u khi chưa có chẩn đoán rõ ràng từ y tế chuyên khoa.