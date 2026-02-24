Ngừng tim 50 phút, người đàn ông 47 tuổi trở về từ “cửa tử”

Ngã gục tại cơ quan, ngừng tim gần 1 giờ, hôn mê sâu và suy đa tạng, anh Trần Quang M. được cứu sống sau 40 ngày hồi sức xuyên Tết. Kỳ tích tại Bệnh viện E là hồi chuông cảnh báo về nhồi máu cơ tim âm thầm và tầm quan trọng của sơ cứu ban đầu.

Chiều mồng 7 Tết Bính Ngọ 2026, anh Trần Quang M., 47 tuổi, cầm trên tay tờ giấy ra viện trong niềm xúc động nghẹn ngào. Ít ai biết rằng hơn một tháng trước, trái tim anh đã ngừng đập suốt 50 phút, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ.

Từng ngừng tim 50 phút, bệnh nhân đã hồi sinh kỳ diệu

50 phút nghẹt thở và cuộc chiến xuyên Tết

Ngày 12/1/2026, khi đang làm việc, anh M. bất ngờ ngã gục, bất tỉnh và ngừng thở hoàn toàn. Đồng nghiệp lập tức ép tim tại chỗ và gọi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, các bác sĩ sốc điện, dùng thuốc vận mạch liên tục. Phải đến phút thứ 50, tim anh mới đập trở lại.

Tuy nhiên, nguy cơ tử vong vẫn cận kề. Anh được chuyển đến Bệnh viện E trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phù phổi cấp, bọt hồng trào qua ống nội khí quản, biểu hiện điển hình của suy tim trái cấp sau ngừng tuần hoàn kéo dài.

Gia đình cho biết anh từng phát hiện rối loạn lipid máu nhưng không điều trị. Lần khám gần nhất tháng 6/2025 ghi nhận cholesterol 5,5 mmol/L, triglycerid 2,87 mmol/L, gan nhiễm mỡ. Anh không hút thuốc, không rượu bia nhưng ít vận động. Những yếu tố nguy cơ âm thầm ấy đã tạo nền cho thảm họa.

Y học hiện đại “hồi sinh” trái tim

Kết quả chụp mạch vành xác định động mạch liên thất trước, nhánh nuôi tim quan trọng nhất, bị hẹp tới 99% do xơ vữa lan tỏa. Cơn đau tức ngực thoáng qua trước đó anh từng nghĩ là trào ngược dạ dày thực chất là tín hiệu cảnh báo thiếu máu cơ tim.

Dưới sự chỉ đạo của TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, hệ thống báo động đỏ được kích hoạt. Các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh phối hợp can thiệp khẩn cấp.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành qua da, đặt stent tái thông đoạn LAD bị tắc nghẽn, khôi phục dòng máu nuôi tim, ngăn chặn loạn nhịp nguy hiểm.

Nhưng tái thông mạch chỉ là bước đầu. Thách thức lớn hơn là hội chứng sau ngừng tuần hoàn với nguy cơ tổn thương não không hồi phục.

Tại khoa Hồi sức tích cực, anh được áp dụng kiểm soát thân nhiệt mục tiêu. Kỹ thuật này chủ động hạ nhiệt cơ thể xuống mức tối ưu nhằm giảm chuyển hóa não, hạn chế phù não và phản ứng viêm. Song song, hệ thống lọc máu liên tục được triển khai để kiểm soát suy đa tạng, cân bằng kiềm toan, loại bỏ độc chất. Anh phải thở máy kéo dài.

Suốt 40 ngày, các y bác sĩ túc trực bên giường bệnh, xuyên Tết. Từng chỉ số sinh tồn được theo dõi sát sao. Từng biến chứng được xử trí kịp thời. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Anh tỉnh lại, nhận biết người thân, cai máy thở, rồi tự bước đi trên chính đôi chân mình.

Các bác sĩ đã đưa bệnh nhân ngừng tim 50 phút chiến thắng tử thần

Hồi chuông cảnh báo nhồi máu cơ tim âm thầm

Trao đổi với VietTimes, TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, phụ trách điều hành Trung tâm Tim mạch, nhận định đây là minh chứng điển hình cho bệnh lý tim mạch diễn tiến âm thầm nhưng hậu quả khôn lường.

Nhiều người nhầm đau thắt ngực với trào ngược dạ dày. Triệu chứng ợ hơi, ợ chua, đau tức vùng thượng vị lan sau xương ức, nếu xuất hiện khi gắng sức, trời lạnh hoặc kèm khó thở, vã mồ hôi, có thể là thiếu máu cơ tim. Tự ý dùng thuốc dạ dày có thể đánh mất “thời gian vàng” cứu tim.

Ngay cả khi cholesterol không quá cao, nếu kết hợp lối sống ít vận động, xơ vữa mạch vành vẫn có thể tiến triển và gây tắc nghẽn đột ngột. Tầm soát chuyên sâu bằng siêu âm tim, điện tâm đồ gắng sức hoặc chụp CT mạch vành là chìa khóa phát hiện sớm nguy cơ.

Cách cứu người ngừng tim

Sự sống của anh M. bắt đầu từ những nhịp ép tim của đồng nghiệp trong 5 đến 10 phút đầu tiên. Khi một người đột ngột ngừng thở, ngừng tim, não bắt đầu tổn thương sau 4 đến 6 phút.

Cách nhận biết nhanh theo nguyên tắc DRS

D là kiểm tra nguy hiểm hiện trường.

R là kiểm tra phản ứng bằng cách gọi, vỗ vai. Nếu nạn nhân không đáp ứng, không thở hoặc chỉ thở ngáp cá, phải hành động ngay.

S là gọi trợ giúp và cấp cứu.

Các bước sơ cấp cứu theo C-A-B

C là ép tim ngoài lồng ngực. Đặt tay ở nửa dưới xương ức, ép sâu ít nhất 5 cm với tần số 100 đến 120 lần mỗi phút, theo chu kỳ 30 lần ép, 2 lần thổi ngạt. Sau mỗi lần ép phải để lồng ngực nở hoàn toàn.

A là khai thông đường thở bằng ngửa đầu, nâng cằm.

B là hỗ trợ hô hấp bằng thổi ngạt miệng miệng. Nếu không thực hiện được, chỉ cần ép tim liên tục vẫn có giá trị cứu sống.

Các chuyên gia nhấn mạnh, đừng sợ làm sai. Không làm gì mới là sai lầm lớn nhất. Chính chuỗi cấp cứu sớm ngoài cộng đồng đã tạo nền tảng để y học chuyên sâu giành lại sự sống sau 50 phút ngừng tim.

Mùa xuân năm nay, với anh M., không chỉ là năm mới. Đó là khởi đầu của một cuộc đời thứ hai. Và với nhiều người khác, câu chuyện ấy là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: bệnh tim không chờ đợi, nhưng sự hiểu biết và hành động kịp thời có thể viết lại số phận.

