Tiêm vaccine bảo vệ lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 trực tiếp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tiêm miễn phí vaccine phòng bệnh não mô cầu, nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tiêm vaccine não mô cầu miễn phí cho lực lượng tìm kiếm hài cốt.

Theo số liệu của Bộ Y tế, năm 2025 cả nước ghi nhận 95 ca viêm não mô cầu, tăng 74 ca so với năm 2024, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Một số trường hợp được ghi nhận trong lực lượng quân đội. Tính đến tháng 4/2026, cả nước ghi nhận hơn 24 ca mắc và 4 trường hợp tử vong.

Những con số này cho thấy việc nhận diện nguy cơ và phòng bệnh chủ động có ý nghĩa đặc biệt đối với những nhóm làm việc trong môi trường tập trung, có nguy cơ tiếp xúc gần.

Vì thế, trong hai ngày 17 và 18/8/2026, 200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 trực tiếp tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được tiêm vaccine phòng não mô cầu miễn phí.

Hoạt động hướng tới một mục tiêu rất cụ thể: chủ động bảo vệ sức khỏe cho lực lượng đang làm nhiệm vụ trong điều kiện đặc thù, góp phần duy trì quân số khỏe và bảo đảm các chiến sĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ kéo dài.

Các chiến sĩ trong lực lượng tìm kiếm hài cốt chuẩn bị tiêm vaccine não mô cầu.

Trung tá Nguyễn Đức Thuận, trợ lý chính sách dân vận Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ K72, Bộ Tư lệnh TP Đồng Nai, cho biết điều kiện làm việc khắc nghiệt, kéo dài khiến anh và đồng đội càng ý thức về việc giữ gìn sức khỏe.

“Chủ động phòng bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội, duy trì quân số khỏe và bảo đảm thực hiện nhiệm vụ”, trung tá Thuận nói.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thường xuyên phải làm việc ngoài trời, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình khác nhau và thời gian kéo dài. Đây cũng là nhóm có đặc thù sinh hoạt, làm việc tập trung, tiếp xúc gần với đồng đội trong thời gian dài.

Đặc biệt, não mô cầu là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần. Vi khuẩn có thể cư trú ở vùng mũi họng của người khỏe mạnh mà không gây triệu chứng, khiến nguồn lây khó nhận diện.

Điều đáng lưu ý là bệnh não mô cầu có thể diễn tiến rất nhanh. Ban đầu, người bệnh có thể chỉ sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn hoặc đau nhức cơ thể, những triệu chứng dễ bị nhầm với các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Sau đó, bệnh có thể nhanh chóng chuyển thành viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết. Trường hợp nặng có thể xuất hiện sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ, rối loạn ý thức, ban xuất huyết, sốc và suy đa cơ quan. Bệnh có thể gây tử vong chỉ trong vòng 24 giờ.

Vì vậy, bên cạnh các biện pháp bảo đảm sức khỏe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm bằng vaccine là một trong những biện pháp dự phòng quan trọng.