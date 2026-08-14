Vì sao nguyên Đại sứ Palestine quyết định mổ ở Việt Nam?

Nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam quyết định phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đặt niềm tin vào trình độ chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam.

Ở tuổi 65, nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam gặp tai nạn sinh hoạt cách đây hơn 2 tháng, dẫn đến chấn thương khớp gối phải. Cơn đau kéo dài khiến việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng. Ông quyết định đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (BV Việt Đức) để điều trị.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trực tiếp khám và xác định bệnh nhân bị rách sụn chêm trong khớp gối phải, cần thực hiện phẫu thuật.

“Tôi biết đây là một bệnh viện trung ương hàng đầu của Việt Nam, quy tụ nhiều chuyên gia và bác sĩ giỏi. Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, tôi vẫn luôn theo dõi sự phát triển của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là BV Việt Đức”, nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam chia sẻ về quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi xử trí tổn thương.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh trực tiếp thực hiện ca mổ. Ảnh: Thuỳ Dung.

Ca phẫu thuật nội soi, vận động sớm sau mổ

Trao đổi với Viettimes, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - người thực hiện ca phẫu thuật - cho biết ưu điểm của phẫu thuật nội soi khớp gối là bác sĩ có thể quan sát trực tiếp các cấu trúc bên trong khớp, đánh giá chính xác tổn thương và xử trí qua những đường vào rất nhỏ. Với trường hợp này, các đường vào khớp chỉ khoảng 0,5 cm.

Ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian ngắn. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ngồi dậy và bắt đầu tập vận động khớp gối ngay trong ngày.

“Với nhiều trường hợp, thời gian từ thăm khám, chẩn đoán, tư vấn đến phẫu thuật được rút ngắn đáng kể. Như trường hợp này, người bệnh đến khám, được chẩn đoán và sau khi tư vấn đã quyết định phẫu thuật ngay ngày hôm sau”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cho biết.

Sau ca mổ, cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên BV Việt Đức đã tận tình chăm sóc ông. Ông đặc biệt trân trọng đội ngũ điều dưỡng, những người trực tiếp đồng hành trong quá trình điều trị.

“Tôi sẽ luôn ghi nhớ sự quan tâm, chăm sóc của các bác sĩ và nhân viên y tế. Các bạn đã tạo cho tôi một môi trường và bầu không khí thoải mái trong suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Việt Đức”, ông nói.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh và bệnh nhân sau ca mổ thành công. Ảnh: Thuỳ Dung.

Khi người bệnh quốc tế chủ động chọn Việt Nam

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, những năm gần đây, người bệnh quốc tế đến Việt Nam không còn chủ yếu là các trường hợp cấp cứu do tai nạn trong quá trình du lịch hay sinh sống. Ngày càng có nhiều người chủ động tìm hiểu, lựa chọn cơ sở y tế và lên kế hoạch điều trị tại Việt Nam.

“Điều đó cho thấy chúng ta đang chuyển từ thế bị động tiếp nhận người bệnh quốc tế sang chủ động thu hút và phục vụ người bệnh quốc tế”, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh nhận định.

Theo ông, chất lượng chuyên môn là nền tảng quan trọng để tạo dựng niềm tin. Cùng với trình độ kỹ thuật và tay nghề bác sĩ, người bệnh quốc tế còn quan tâm đến chất lượng chăm sóc, phục hồi chức năng, thời gian điều trị và chi phí.

Trường hợp nguyên Đại sứ Palestine là một ví dụ. Sau nhiều thập kỷ biết đến Việt Đức, ông đã tin tưởng lựa chọn bệnh viện để phẫu thuật.

Mới đây, một phụ nữ New Zealand chịu đau khớp háng khoảng 10 năm và phải chờ phẫu thuật tại quê nhà suốt 4 năm đã vượt hơn 9.000 km sang Việt Nam, đề nghị PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh trực tiếp phẫu thuật thay khớp háng. Sau ca mổ, gần một tuần sau, người bệnh đã có thể tự đi lại nhẹ nhàng.

Những trường hợp này cho thấy người bệnh quốc tế ngày càng quan tâm đến năng lực chuyên môn và chủ động tìm kiếm bác sĩ, cơ sở y tế phù hợp, thay vì chỉ lựa chọn Việt Nam trong những tình huống bất đắc dĩ.

Thực tế, dấu ấn của người bệnh quốc tế tại BV Việt Đức đã có từ nhiều năm trước. Đại sứ Qatar tại Việt Nam từng lựa chọn bệnh viện để phẫu thuật sỏi túi mật và nang thận, đồng thời đích danh GS.TS Trần Bình Giang trực tiếp thực hiện ca mổ. Sau ca phẫu thuật thành công, vị Đại sứ tặng GS Giang một mô hình con tàu mạ vàng làm kỷ niệm.

Những câu chuyện như vậy cho thấy niềm tin của người bệnh quốc tế được hình thành qua chất lượng điều trị và uy tín của người thầy thuốc, đồng thời được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Với nguyên Đại sứ Palestine, lựa chọn BV Việt Đức là sự tiếp nối của mối gắn bó với Việt Nam từ những năm 1980. Nhưng với ngành y tế, mỗi người bệnh quốc tế chủ động tìm đến Việt Nam còn là một tín hiệu đáng chú ý.

Đó là minh chứng cho chất lượng chuyên môn, đồng thời mở thêm cơ hội để Việt Nam phát triển y tế du lịch, thu hút người bệnh quốc tế đến khám, chữa bệnh và từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến chăm sóc sức khỏe có uy tín trong khu vực.