Ca phẫu thuật lần đầu thực hiện ở Việt Nam, thế giới chưa có phác đồ điều trị

Ca đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng đặt các bác sĩ vào thử thách chưa từng có khi y văn thế giới.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật thành công một ca bệnh cực kỳ hiếm gặp: Đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng vùng hậu môn – trực tràng. Đây là tổn thương chưa từng ghi nhận trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, theo các bác sĩ, y văn thế giới hiện cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể cho dạng tổn thương này. Điều đó khiến các bác sĩ điều trị phải đối mặt với một bài toán đặc biệt khó: Vừa chạy đua giành sự sống cho người bệnh, vừa tự xây dựng chiến lược xử trí trong một tình huống gần như không có dữ liệu tham chiếu.

Nam bệnh nhân 42 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ một cơ sở y tế khác trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hậu môn – trực tràng, sau 2 cuộc phẫu thuật mổ trĩ và mổ áp xe hậu môn.

Vùng hậu môn – tầng sinh môn sưng nề, viêm tấy lan rộng, đau tăng dữ dội. Tình trạng nhiễm trùng tiến triển nặng khiến người bệnh đứng trước nguy cơ nhiễm trùng huyết – biến chứng có thể đe dọa tính mạng.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy một tổn thương đặc biệt nghiêm trọng: trực tràng bị đứt rời, một tình huống cực kỳ hiếm gặp.

Bệnh nhân bị đứt rời đại tràng đã qua cơn nguy kịch

Chiến lược cứu sống bệnh nhân

Trao đổi với Viettimes sáng 29/6, BSCKII Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, cho biết các bác sĩ xác định đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp và phải phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức.

Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở mức độ nặng của nhiễm trùng, mà còn ở việc tổn thương này quá hiếm. Không có phác đồ chuẩn, không có hướng dẫn điều trị cụ thể. Cũng không có nhiều dữ liệu y văn để tham khảo.

Điều này buộc ê-kíp phẫu thuật phải dựa vào kinh nghiệm chuyên sâu, hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá tổn thương trực tiếp trong mổ để đưa ra phương án tối ưu. Bài toán đặt ra cho các bác sĩ là vô cùng áp lực: kiểm soát ổ nhiễm trùng càng nhanh càng tốt để cứu sống bệnh nhân, đồng thời phải nỗ lực bảo tồn tối đa cấu trúc hậu môn tự nhiên.

Nếu chỉ tập trung xử lý nhiễm trùng mà không tính đến khả năng phục hồi chức năng về sau, người bệnh có nguy cơ phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.

Sau hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định kiểm soát nhiễm trùng triệt để, làm hậu môn nhân tạo tạm thời và cố gắng bảo tồn hậu môn chính cho người bệnh. Chiến lược này giúp vừa cứu sống người bệnh trong giai đoạn cấp cứu và giữ lại cơ hội phục hồi chức năng hậu môn tự nhiên trong tương lai.

Kinh nghiệm quý cho y học

Đến ngày 29/6, người bệnh đã qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân còn phải trải qua 3–4 cuộc phẫu thuật tiếp theo với hy vọng phục hồi tối đa chức năng hậu môn tự nhiên.

Theo các chuyên gia, ý nghĩa của ca bệnh này không chỉ nằm ở việc cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Quan trọng hơn, đây còn là kinh nghiệm đặc biệt giá trị với chuyên ngành ngoại tiêu hóa và phẫu thuật sàn chậu tại Việt Nam. Việc xử trí thành công một tổn thương hiếm, chưa có phác đồ tham chiếu cho thấy năng lực chuyên môn, khả năng hội chẩn và xử lý các ca bệnh phức tạp của đội ngũ bác sĩ chuyên sâu.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ biến chứng nặng ở các bệnh lý hậu môn – trực tràng.

Nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan với các bệnh lý như trĩ, áp xe hậu môn hay rò hậu môn vì cho rằng đây là bệnh lý phổ biến, ít nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu xử trí không đúng hoặc theo dõi sau mổ không chặt chẽ, biến chứng nặng hoàn toàn có thể xảy ra.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám và điều trị tại các cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa sâu về hậu môn – trực tràng. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc tự can thiệp tại nhà vì có thể nhiễm trùng, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nếu sau phẫu thuật xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tăng, sưng nề nhiều, sốt cao hoặc chảy dịch bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời.