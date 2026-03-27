Xác nhận 500 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết xác nhận 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/3, Văn phòng Quốc hội cho biết cùng ngày, căn cứ quy định của Hiến pháp, pháp luật và các văn bản liên quan, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết 238 xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Danh sách cụ thể theo nghị quyết 232 của Hội đồng Bầu cử quốc gia ngày 21/3 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Việc xác nhận tư cách đại biểu là bước quan trọng, hoàn tất quy trình pháp lý sau bầu cử, làm cơ sở để Quốc hội khóa mới chính thức đi vào hoạt động. Các đại biểu được xác nhận tư cách đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri cả nước.

Trên cơ sở Nghị quyết này, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất, dự kiến khai mạc ngày 6/4 tới. Kỳ họp chia làm 2 đợt với tổng thời gian làm việc 11 ngày, bế mạc ngày 24/4.

Chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI sáng 26/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét kiện toàn nhân sự các chức danh của Nhà nước, gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, thành viên của Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Ngoài ra, có 9 nhóm nội dung gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết và nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 214 người trúng cử là đại biểu do Trung ương giới thiệu, 286 người do các cơ quan, tổ chức địa phương giới thiệu. Trong số 500 người trúng cử, có 230 đại biểu Quốc hội khóa XV tái đắc cử khóa XVI.

Cũng theo thống kê, đại biểu nữ là 150 người (30%); đại biểu người dân tộc thiểu số là 76 người (15,20%); đại biểu người ngoài Đảng là 18 người (3,6%), tăng so với nhiệm kỳ trước; đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) có 33 người (6,6%).

Trong 500 đại biểu trúng cử, 418 người có trình độ trên đại học, đạt 83,6%; trình độ đại học có 80 người đạt 16%; dưới đại học có 2 người, chỉ chiếm 0,4%.

Đặc biệt, theo thống kê, tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.