Từ 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ từ 2 triệu đồng

Theo Nghị định 168 của Chính phủ, phụ nữ người dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở địa phương có mức sinh thay thế thấp và người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, sẽ được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 168 quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, trong đó có điều kiện, thủ tục hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai; mức hỗ trợ tài chính và trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ tài chính khi sinh con...

Về điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, Nghị định 168 quy định lao động nữ sinh con thứ hai, lao động nam khi vợ sinh con thứ hai đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Dân số thuộc các trường hợp sau:

Lao động nữ khi sinh con mà tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống.

Lao động nam khi vợ sinh con mà tại thời điểm sinh, người vợ có một con đẻ còn sống.

Thủ tục hưởng chế độ nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm xã hội và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Liên quan mức hỗ trợ tài chính khi sinh con, Chính phủ quy định mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2.000.000 đồng/phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp sau:

Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người.

Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế.

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp trên thì được hưởng một mức hỗ trợ.

Về trình tự, chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và các cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định trên cùng với thời điểm đăng ký khai sinh.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Riêng quy định về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027.

Cũng theo nghị định của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2026, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội; người dân tại thôn đặc biệt khó khăn; xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo..., được sử dụng miễn phí gói dịch vụ khám sàng lọc và mức hỗ trợ khám sàng lọc từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Từ 1/1/2027, tất cả phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh được hưởng hỗ trợ gói dịch vụ khám sàng lọc và mức hỗ trợ khám sàng lọc từ ngân sách Nhà nước của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 đến khi danh mục các bệnh khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh do cấp có thẩm quyền quy định trong danh mục bệnh được hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế.