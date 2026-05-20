Bà Nguyễn Thị Kim Tiến khai về số tiền nhận từ cấp dưới, day dứt vì để công trình kéo dài

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận đã nhận tiền từ cấp dưới trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, đồng thời bày tỏ sự day dứt khi công trình kéo dài, gây lãng phí.

Day dứt vì công trình kéo dài

Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát hơn 803 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Tiến thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố đối với mình là “đúng”, đồng thời nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế thời điểm triển khai dự án.

Theo lời khai, bà Tiến cho rằng bản thân đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án.

Bà cũng thừa nhận đã ký phê duyệt nhiều quyết định quan trọng như chủ trương thuê tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc và lựa chọn đơn vị tư vấn.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế khai việc phê duyệt được thực hiện dựa trên tờ trình và thẩm định của các đơn vị chuyên môn. Tuy nhiên, sau này cơ quan tố tụng xác định nhiều nội dung chưa đủ điều kiện theo quy định, dẫn đến dự án kéo dài, gây thất thoát, lãng phí lớn.

“Tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì công trình kéo dài khiến người dân không được sử dụng”, bà Tiến trình bày.

Liên quan việc lựa chọn Công ty VK tham gia tư vấn thiết kế, bà Tiến cho biết thời điểm đó Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng bệnh viện ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực như Nhật Bản, Singapore, đồng thời yêu cầu hoàn thành trong vòng 3 năm.

Theo bà Tiến, lãnh đạo Bộ Y tế khi ấy kỳ vọng đây sẽ là “sản phẩm để đời”, tạo dấu ấn về kiến trúc, kỹ thuật và góp phần hạn chế tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh.

Bà Tiến khai từng tham dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec và ấn tượng với mô hình bệnh viện hiện đại do Công ty VK thiết kế. Sau đó, bà có trao đổi với cấp dưới về việc tìm hiểu khả năng mời đơn vị tư vấn nước ngoài tham gia dự án.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa. Ảnh: P.A.

Tại tòa, bà Tiến cho rằng mình không biết rõ về Công ty VK trước đó. Sau các hội thảo và quá trình tìm hiểu, nhiều ý kiến trong ngành đánh giá phương án thiết kế của doanh nghiệp này phù hợp với dự án quy mô lớn của Việt Nam thời điểm bấy giờ.

Sau đó, Công ty VK có gửi thư đề nghị tham gia dự án. Bà Tiến đã trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế và thống nhất mở rộng tìm kiếm thêm các đơn vị tư vấn đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Bà Tiến cho biết đã yêu cầu cấp dưới tiếp tục khảo sát, so sánh nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Ban quản lý dự án, một số doanh nghiệp nước ngoài không nhiệt tình. Riêng doanh nghiệp của Nhật bà có hỏi thì được cấp dưới báo giá sẽ gấp đôi, "không thể làm được với giá đó".

Bà Tiến cũng thừa nhận đã tạo áp lực lớn đối với Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan khi liên tục yêu cầu phải bảo đảm tiến độ 3 năm theo chỉ đạo của Thủ tướng, đồng thời xây dựng công trình “hiện đại nhất, tốt nhất”.

Bà Tiến khai không biết nguồn gốc số tiền

"Thế sau này khi thực hiện dự án thì có được anh Thắng biếu tiền không?" Chủ tọa chất vấn. Bà Tiến khai năm 2016, ông Nguyễn Chiến Thắng, cùng một người khác đến phòng làm việc báo cáo công việc và để lại một gói quà. Sau đó bà mới biết bên trong có 2 tỷ đồng. Những lần khác bà cũng có nhận tiền, tổng số tiền nhận khoảng 2,5 tỷ đồng.

Đối với khoản tiền từ ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế (tiếp quản công việc của ông Thắng khi nghỉ hưu), bà Tiến khai năm 2018, ông Tuấn đến nhà riêng báo cáo công việc và để lại một túi quà bên ngoài là hộp rượu. Theo lời khai của các bị cáo khác và đối chiếu trí nhớ, bà xác nhận đã nhận 5 tỷ đồng.

"Bị cáo nhận thức thế nào về việc nhận tiền này?" Chủ tọa hỏi. Trả lời về việc nhận tiền, bà Tiến khai “Hoàn toàn sai”. Tuy nhiên, bà cho rằng bản thân không gợi ý, không thỏa thuận trước và không biết nguồn gốc số tiền.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục khẳng định trách nhiệm chính của mình là trách nhiệm người đứng đầu, song cho rằng bản thân không có chuyên môn sâu về xây dựng và đã tin tưởng cấp dưới cũng như các đơn vị thẩm định khi ký phê duyệt hồ sơ.

Bị cáo cho rằng toàn bộ quá trình triển khai dự án xuất phát từ mong muốn xây dựng một công trình y tế hiện đại, không nhằm mục đích vụ lợi cá nhân.

"Anh em bấy giờ họ làm không có động cơ nào cả. Còn về phần mình tôi nhận trách nhiệm là người đứng đầu", bà Tiến khai.