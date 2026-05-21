Chính thức khai mạc Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026

Tối 21/5, tại công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng), Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 chính thức khai mạc với kỳ vọng tạo cú hích mới cho du lịch Đà Nẵng.

Diễn ra từ 20/5 - 24/5 tại công viên Biển Đông, quảng trường biển Tam Thanh cùng nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026 được tổ chức theo hướng trải nghiệm đa giác quan, kết hợp giữa ẩm thực, nghệ thuật, văn hóa và công nghệ, mang đến không gian lễ hội sống động dành cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp âm nhạc, ánh sáng, trình diễn nghệ thuật và hoạt cảnh ẩm thực.

Từ những gian bếp quê mộc mạc, những gánh hàng rong gợi nhớ ký ức phố thị xưa đến nhịp sống sôi động của thành phố biển hiện đại, toàn bộ chương trình đã tái hiện một cách giàu cảm xúc hành trình hình thành và phát triển của văn hóa ẩm thực xứ Quảng. Đặc biệt, nghi thức khai lửa hoành tráng bên bờ biển đã chính thức mở màn cho chuỗi ngày hội ẩm thực và giải trí sôi động của Đà Nẵng Food Tour 2026.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2.026

Phát biểu khai mạc lễ hội, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết Lễ hội năm nay cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến lễ hội, sự kiện và ẩm thực hàng đầu của khu vực châu Á.

"Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật, không gian văn hóa và công nghệ số, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, hiện đại và giàu cảm xúc hơn", bà Anh Thi cho hay.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội, chương trình “Gánh vị Đà Nẵng” cũng đã diễn ra tại bãi biển Công viên Biển Đông với sự tham gia diễu hành của hơn 70 gánh hàng mang chủ đề nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực xứ Quảng, ẩm thực Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh hoạt động chính của lễ hội, Không gian Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng (diễn ra từ 16h–23h các ngày 20/5 – 24/5) tại công viên Biển Đông quy tụ hơn 200 gian hàng ẩm thực địa phương, vùng miền và quốc tế, mở ra hành trình khám phá đầy màu sắc của hương vị và văn hóa xứ Quảng.

Tại không gian Trải nghiệm tinh hoa xứ Quảng (18h-22h, các ngày 20/5-24/5) tại công viên Biển Đông, du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn trực tiếp tham gia chế biến, khám phá nghề truyền thống, hòa mình vào các trò chơi dân gian và chuỗi hoạt động tương tác đa giác quan.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan các gian hàng tại lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

"Từ những món ăn đậm hồn quê như mỳ Quảng, bánh xèo, cao lầu hay bánh tráng cuốn thịt heo đến hải sản miền Trung tươi ngon và ẩm thực quốc tế đặc sắc, tất cả tạo nên một “bản giao hưởng vị giác” sống động bên bờ biển Đà Nẵng.

Đà Nẵng Food Tour 2026 không chỉ là lễ hội mà là một hành trình trải nghiệm đa lớp, nơi du khách có thể chạm, thử, tương tác và sống cùng văn hóa địa phương theo cách trẻ trung và hiện đại hơn bao giờ hết", đại diện Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho hay.

Ngoài ra, không khí lễ hội còn được "đốt nóng" bởi không gian check-in Sắc màu xứ Quảng (16h-23h, từ 20/5-24/5) tại công viên Biển Đông cũng như: Beer Fest Night diễn ra tối 23/5/2026 tại Công viên Biển Đông; đại nhạc hội đa giác quan ShopeeFood Concert diễn ra lúc 19h ngày 24/5... hứa hẹn trở thành điểm nhấn bùng nổ của mùa lễ hội năm nay.

Không những vậy, không gian lễ hội cũng được mở rộng ra nhiều địa phương với chuỗi hoạt động mang màu sắc riêng. Cụ thể, Ngày hội ẩm thực Vị Biển (16h-22h, ngày 22/5-24/5) tại quảng trường biển Tam Thanh; Ngày hội Bánh dân gian Hội An Đông (8h-20h ngày 23/5) tại chợ Cẩm Châu;... mang đến trải nghiệm đậm chất di sản và sự tinh tế của ẩm thực truyền thống xứ Quảng.