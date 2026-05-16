Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo PC1 bị bắt

Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 - bị điều tra về 2 hành vi: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) vừa công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 cá nhân là lãnh đạo, nhân sự nội bộ của doanh nghiệp để điều tra các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Ông Trịnh Văn Tuấn. Ảnh: PC1.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đề - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT CTCP Khoáng sản Tấn Phát bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai lãnh đạo khác gồm ông Võ Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường - Phó tổng giám đốc hiện đang bị áp dụng biện pháp tạm giam (báo cáo của PC1 không nêu rõ tội danh bị điều tra)

Việc 4 thành viên HĐQT PC1 bị tạm giam khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại chỉ còn 1 người, thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và không đủ điều kiện để tổ chức họp HĐQT.

Do đó, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

Về việc chậm công bố tài chính báo cáo tài chính quý 1 năm 2026, PC1 cho biết do thời gian qua, các nhân sự phê duyệt báo cáo tài chính đang làm việc với cơ quan điều tra khiến công ty chưa thể hoàn tất và công bố báo cáo tài chính quý I/2026 theo đúng thời hạn quy định. Doanh nghiệp cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường.