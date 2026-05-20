Vì sao cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị khởi tố?

Bộ Công an khởi tố 24 người, trong đó có cựu lãnh đạo và cán bộ liên quan vụ án tham nhũng, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Tối 20/5, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 người liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong số 24 người bị khởi tố, 16 người bị điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hai người là Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM, và Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, bị khởi tố về 2 tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, hai cựu lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở, bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, bị khởi tố về 2 tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc, bị khởi tố bổ sung về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.