Câu chuyện cảm động về lòng nhân ái qua lời Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Câu chuyện nữ du khách nước ngoài hiến tạng sau tai nạn được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhắc lại như một biểu tượng của lòng nhân ái, lan tỏa thông điệp “Cho đi là còn mãi”.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng - "Cho đi là còn mãi", với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia y tế, gia đình người hiến tạng.

Mở đầu bài phát biểu, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã kể lại câu chuyện khiến hàng triệu người xúc động vào đầu tháng 4/2026: Nữ du khách người Anh 19 tuổi gặp tai nạn trong chuyến du lịch tại Hà Giang và không qua khỏi.

Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, gia đình cô đã quyết định hiến mô, tạng của con để cứu những bệnh nhân Việt Nam đang cận kề ranh giới sinh tử.

Từ nghĩa cử ấy, 4 bệnh nhân được trao cơ hội sống, trong đó có những người tìm lại ánh sáng đôi mắt.

“Một cô gái trẻ ngoại quốc đã rời xa cuộc đời này, nhưng trái tim nhân ái của em vẫn ở lại với đất nước Việt Nam chúng ta”, Phó thủ tướng xúc động nói.

Theo bà, câu chuyện ấy cùng hàng vạn người hiến tạng và gia đình họ trong nhiều năm qua đã viết nên “một câu chuyện vô cùng đẹp đẽ về lòng nhân ái, về tình yêu thương đồng loại và nghĩa đồng bào sâu sắc”.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, hiến mô, tạng không chỉ là hành động y học mà còn là hành động nhân đạo cao cả nhất, thể hiện triết lý sống đẹp “Cho đi là còn mãi”. Khi một sự sống khép lại, nhiều sự sống khác được mở ra.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến mô, tạng

Bà đánh giá, hơn 30 năm qua, ngành y tế Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến kỳ diệu trong lĩnh vực ghép tạng, làm chủ hầu hết kỹ thuật ghép phức tạp như tim, gan, phổi, tụy…, thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng, cứu sống hàng chục nghìn bệnh nhân tưởng như không còn cơ hội.

Tuy nhiên, nhu cầu ghép tạng vẫn rất lớn. Hiện còn hàng nghìn bệnh nhân từng ngày chờ được ghép. Có những em nhỏ mong một trái tim khỏe mạnh để được tiếp tục đến trường; có những người cha, người mẹ chỉ mong có thêm thời gian ở bên gia đình.

“Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai”, Phó thủ tướng nói và cho biết bà sẽ tự viết đơn đăng ký hiến mô, tạng ngay trong ngày hưởng ứng đầy ý nghĩa này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dành sự tri ân đặc biệt tới những gia đình hiến tạng

“Ngày hội của lòng nhân ái”

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5 là “ngày hội của lòng nhân ái, nơi những trái tim cùng chung nhịp đập vì sự sống”.

Theo Bộ trưởng, ghép mô, tạng là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của y học thế kỷ XX, nơi đỉnh cao khoa học gặp gỡ với y đức và sự tận hiến. Nhưng điều kỳ diệu của y học sẽ không thể xảy ra nếu thiếu đi “nguồn nguyên liệu quý giá nhất”, đó là sự sẻ chia của những người hiến tạng và gia đình họ.

Bộ trưởng dành sự tri ân sâu sắc tới những “đại sứ của sự sống” - những gia đình đã nén đau thương để trao cơ hội sống cho người xa lạ.

Bộ trưởng cho biết từ ca ghép thận đầu tiên năm 1992, đến nay Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại như ghép đa tạng, ghép tim - gan đồng thời, ghép tạng từ người cho chết não. Trình độ ghép tạng của Việt Nam hiện được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực.

Tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện 10.878 ca ghép tạng; riêng năm 2024 ghép được 1.212 ca, năm 2025 là 1.368 ca. Hiện có 34 bệnh viện được cấp phép thực hiện kỹ thuật ghép tạng.

Đáng chú ý, số người đăng ký hiến mô, tạng sau chết não ngày càng tăng. Đến nay đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời.

Dù vậy, nguồn tạng hiến vẫn rất khan hiếm. Mỗi ngày vẫn có nhiều bệnh nhân tử vong vì không chờ được tạng ghép.

“Chúng tôi vẫn nghe thấy những hơi thở mệt nhọc, những ánh mắt khắc khoải của hàng ngàn bệnh nhân đang chờ tạng hiến”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương cho gia đình những người hiến tạng

Lan tỏa phong trào hiến tạng

Theo Bộ Y tế, việc lấy ngày 20/5 hằng năm là Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng nhằm tri ân những người hiến và gia đình người hiến, đồng thời lan tỏa thông điệp sẻ chia sự sống trong cộng đồng.

Bộ Y tế cho biết, Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng sẽ tập trung đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu đúng về hiến tạng sau chết não, từng bước xóa bỏ rào cản tâm linh, phong tục và định kiến. Đây cũng là dịp tôn vinh những “người hùng thầm lặng”, tri ân đội ngũ y bác sĩ, điều phối viên, tình nguyện viên đã góp phần phát triển lĩnh vực hiến - ghép tạng tại Việt Nam.

Các đại biểu chính thức phát động Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5.

Tại chương trình đã diễn ra lễ công bố Kế hoạch “Ngày hưởng ứng hiến tặng mô, tạng 20/5”; tri ân gia đình người hiến mô, tạng tiêu biểu và phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng vì sự sống người bệnh.