Nhiều chuyên gia AI, y tế, công nghệ trúng cử Quốc hội khóa XVI

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực AI, y tế, công nghệ, giáo dục và nông nghiệp.

Từ chuyên gia AI, khoa học máy tính...

Trong 500 đại biểu trúng cử, PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, là chuyên gia trí tuệ nhân tạo với nền tảng sâu trong công nghệ thông tin và kinh nghiệm quản lý giáo dục – nghiên cứu. Ông từng học tập, nghiên cứu tại Italy và Bỉ, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại học Quốc gia TP.HCM trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: VGP.

GS.TS Châu Văn Minh, 66 tuổi, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII và là một trong số ít nhà khoa học Việt Nam được trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp.

Ông có hơn 40 năm hoạt động khoa học, đóng góp lớn cho hợp tác khoa học Việt Nam – Pháp, từng tham gia các dự án như vệ tinh VNRED-Sat1 và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Đại học Việt – Pháp).

GS.TS Châu Văn Minh trúng cử ĐBQH khóa mới. Ảnh: VGP.

Trong chương trình hành động, ông cho biết sẽ đóng góp kinh nghiệm trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào việc xây dựng luật và các quyết sách lớn của Quốc hội.

TS Hồ Đức Thắng, 43 tuổi, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ). Ông có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Anh, thạc sĩ quản lý công tại Mỹ. Ông có khoảng 15 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó 11 năm giữ vị trí lãnh đạo cấp vụ và tương đương. Trước khi đảm nhiệm vai trò Viện trưởng, ông từng phụ trách Cục Chuyển đổi số.

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, 61 tuổi, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, tái cử sau nhiều nhiệm kỳ, tập trung vào phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, 59 tuổi, là Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng. Ông là tiến sĩ khoa học máy tính, chuyên gia công nghệ thông tin, đề xuất thúc đẩy liên kết giữa đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp và phát triển kinh tế số.

Đến nhà khoa học trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp

Trong lĩnh vực giáo dục – nghiên cứu, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, 52 tuổi, nữ giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia TP.HCM. Bà là nhà khoa học hóa dược với hơn 80 công bố trên khoa học quốc tế. Nhóm nghiên cứu của bà phát triển hai sản phẩm từ dược liệu trong nước hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa và viêm khớp.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là nữ giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP.

Với nhiều đóng góp cho giáo dục và khoa học, bà từng nhận các giải thưởng như Quả cầu vàng năm 2017, Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM năm 2019, Kovalevskaia năm 2021, danh hiệu Nữ trí thức tiêu biểu TP HCM giai đoạn 2019-2024. Bà cũng là viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

PGS.TS Nguyễn Vũ Trung, 54 tuổi, là Viện trưởng Pasteur TP HCM. Ông là chuyên gia vi sinh lâm sàng, có kinh nghiệm trong nghiên cứu, giảng dạy và quản lý y tế, định hướng thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Ông từng công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế, với kinh nghiệm trải rộng từ giảng dạy, nghiên cứu đến quản lý.

Trong chương trình hành động, ông đề xuất thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bảo hộ sở hữu trí tuệ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư R&D; phát triển hệ sinh thái công nghệ sinh học, vaccine, dược phẩm và sinh phẩm chẩn đoán. Đồng thời, ông đề xuất đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và điều trị.

Bên cạnh đó, ông định hướng phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, liên thông dữ liệu giữa các tuyến, hướng tới quản lý sức khỏe theo thời gian thực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, 52 tuổi, một trong những giáo sư trẻ của ngành thú y, tiếp tục trúng cử. Bà có nhiều công bố quốc tế và thúc đẩy mô hình doanh nghiệp khoa học – công nghệ trong nông nghiệp.

​Là nhà khoa học trong lĩnh vực thú y, bà có hơn 100 công bố quốc tế. Năm 2018, bà là người trẻ nhất nhận Giải thưởng Kovalevskaia dành cho các nhà khoa học nữ có công trình khoa học tự nhiên và khoa học cơ bản có tính ứng dụng cao.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Quốc hội.

Trên cương vị Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bà trực tiếp điều hành 46 nhóm nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy xây dựng các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ (spin-off), nhằm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Sự góp mặt của đội ngũ trí thức, nhà khoa học trong Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ tăng cường hàm lượng tri thức trong quá trình xây dựng chính sách, đặc biệt trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt cho tăng trưởng giai đoạn tới.