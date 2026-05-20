Sẽ chuyển công an nếu phát hiện vi phạm tại Chung cư CT12B

Sau hàng loạt phản ánh của cư dân về tình trạng thang máy xuống cấp, phí dịch vụ, quỹ bảo trì và hoạt động của Ban quản trị, UBND phường Định Công đã vào cuộc kiểm tra công tác quản lý, vận hành tại Chung cư CT12B Kim Văn – Kim Lũ.

Đáng chú ý, một trong những nội dung đang được rà soát là phản ánh liên quan đến việc BQT sử dụng con dấu trước thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cấp để ký hợp đồng với đơn vị bảo trì thang máy. Theo UBND phường Định Công, trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng bảo trì thang máy giữa Ban Quản trị tòa CT12B và Công ty DHE ghi ngày ký 01/01/2026. Việc Ban Quản trị ký hợp đồng và sử dụng con dấu trước thời điểm được công nhận (31/01/2026) là nội dung UBND phường Định Công cho biết đang kiểm tra, làm rõ. (Ảnh: Tài liệu cư dân cung cấp).

Bên cạnh đó, mức phí dịch vụ 160.000 đồng/căn hộ mà BQT đề nghị thu của cư dân cũng được xác định là chưa phù hợp với quy định hiện hành. UBND phường Định Công đã yêu cầu BQT rà soát, tính toán lại các khoản chi phí trên cơ sở thực tế vận hành của tòa nhà để ban hành mức thu phù hợp.

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 31/01/2026 của UBND phường Định Công về việc công nhận Ban Quản trị nhà chung cư CT12B. (Ảnh: Tài liệu cư dân cung cấp).

Trước đó, nhiều cư dân CT12B phản ánh điều chỉnh tăng mức phí dịch vụ từ 160.000 đồng/căn hộ lên 4000 đồng/m2 (tương đương khoảng 240.000 đồng/căn hộ) nhưng lại tách riêng phí bảo trì thang máy và phòng cháy chữa cháy khỏi dịch phí dịch vụ chung nhưng vấn đề này không được đưa ra thảo luận và thông qua trong Hội nghị nhà chung cư ngày 11/01/2026. Trong khi đó, việc BQT tổ chức hội nghị nhà chung cư thường niên tại thời điểm BQT cũ hết nhiệm kỳ mà chưa bầu BQT mới và việc tính phiếu biểu quyết trên cơ sở số căn hộ là chưa phù hợp quy định của luật.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề phí dịch vụ, UBND phường Định Công cũng yêu cầu BQT tổ chức Hội nghị nhà chung cư trong tháng 5/2026 để giải quyết các nội dung còn tồn tại và thực hiện công khai, minh bạch các vấn đề liên quan đến quản lý vận hành, tài chính và quỹ bảo trì.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Đại (Công ty Luật TNHH Việt Phong), quy định hiện hành về quản lý, sử dụng nhà chung cư yêu cầu quyền biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư phải tính theo diện tích sở hữu riêng, không phải theo số lượng căn hộ. Tuy nhiên, theo hồ sơ cư dân cung cấp, việc biểu quyết tại Hội nghị ngày 11/01/2026 lại được thực hiện theo số căn hộ.

"Nếu các phản ánh là có căn cứ, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét lại tính pháp lý của hội nghị cũng như các nội dung đã được thông qua", Luật sư Đại nêu quan điểm.

Về việc sử dụng con dấu để ký kết văn bản, luật sư cho rằng việc xác lập giao dịch phải bảo đảm đúng thẩm quyền và đúng tư cách pháp lý của chủ thể tại từng thời điểm. Theo Luật Nhà ở, giao dịch do Ban Quản trị xác lập vượt quá quyền hạn sẽ không có giá trị pháp lý và được xử lý theo quy định của Bộ luật Dân sự; người vi phạm tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trao đổi thêm với PV, đại diện UBND phường Định Công cho biết đối với các phản ánh liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy tại Chung cư CT12B, việc kiểm tra và xử lý thuộc thẩm quyền của lực lượng công an.