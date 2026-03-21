Chiều nay công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Quỳnh An
Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, dự kiến 16h chiều 21/3 sẽ họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

​Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trên cả nước hôm 15/3.

Tại Nghị quyết 151 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo báo cáo tổng hợp sau bầu cử, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68% và không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại.

4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Theo dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu, số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM). Ảnh: VGP.

Thống kê cơ cấu kết hợp theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội cho thấy tổng số ứng cử viên là 864, trong đó 392 người là nữ; 188 ứng viên là người dân tộc; 65 người ngoài Đảng.

Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa mới có 235 người tái ứng cử, 612 người ứng cử lần đầu và 17 người từng ứng cử.

​Trên cơ sở công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Cũng theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6/4 để làm công tác nhân sự, thông qua một số dự luật, nghị quyết.

Đừng bỏ lỡ

Xã hội số

Cháu bé 5 tuổi thủng ruột vì nam châm đồ chơi

Những viên nam châm nhỏ trong đồ chơi có thể trở thành “bẫy nguy hiểm” khi trẻ nhỏ nuốt phải. Trường hợp cháu bé 5 tuổi bị thủng ruột là lời cảnh báo rõ ràng về rủi ro nhiều phụ huynh đang xem nhẹ.

Biến dạng hộp sọ: Nguy cơ sau chấn thương sọ não

Thoát chết sau chấn thương sọ não, người đàn ông 40 tuổi phải sống với vùng đầu lõm nguy hiểm suốt 3 tháng. Ca phẫu thuật tạo hình hộp sọ mới đây là lời cảnh báo về biến chứng âm thầm nhưng đe dọa tính mạng

GS Nguyễn Hữu Tú đánh giá cao thành tựu của bộ môn Phẫu thuật tạo hình

Sau 35 năm phát triển, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Trường Đại học Y Hà Nội đã vươn lên thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu, ghi dấu bằng nhiều kỹ thuật tiên tiến, đóng góp quan trọng cho chăm sóc sức khỏe và hội nhập y học quốc tế.