Chiều nay công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, dự kiến 16h chiều 21/3 sẽ họp báo công bố nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

​Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra trên cả nước hôm 15/3.

Tại Nghị quyết 151 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo báo cáo tổng hợp sau bầu cử, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68% và không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại.

4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Theo dự kiến, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu, số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM). Ảnh: VGP.

Thống kê cơ cấu kết hợp theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội cho thấy tổng số ứng cử viên là 864, trong đó 392 người là nữ; 188 ứng viên là người dân tộc; 65 người ngoài Đảng.

Trong số 864 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa mới có 235 người tái ứng cử, 612 người ứng cử lần đầu và 17 người từng ứng cử.

​Trên cơ sở công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Cũng theo dự kiến, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6/4 để làm công tác nhân sự, thông qua một số dự luật, nghị quyết.