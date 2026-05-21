Bộ Y tế: Sữa a2 bán tại Việt Nam chỉ trùng nhãn với sản phẩm bị thu hồi ở Mỹ

Sau cảnh báo thu hồi tự nguyện một số lô sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ tại Mỹ, ngành y tế Việt Nam đã rà soát thị trường, kiểm tra hoạt động nhập khẩu, kinh doanh và lấy mẫu kiểm nghiệm.

Chiều nay, 21/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát liên quan đến cảnh báo và thu hồi tự nguyện một số lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt tại thị trường Hoa Kỳ.

Trước đó, ngày 4/5/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố rà soát việc tự công bố và kiểm tra, giám sát thị trường với sản phẩm này; đồng thời, đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) rà soát việc kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Sản phẩm sữa có cảnh báo và thu hồi tự nguyện ở Mỹ. Ảnh: FDA

Theo ông Vũ Việt Dưỡng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình, đơn vị này không tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm hoặc cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt thuộc diện cảnh báo.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và thương mại dịch vụ Sống Lành (phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) được cấp 6 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và thực hiện tự công bố 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu “a2”.

Do sản phẩm bị cảnh báo có cùng nhãn hiệu “a2”, ngày 15/5/2026, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình đã làm việc với doanh nghiệp Sống Lành để rà soát hoạt động nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Kết quả cho thấy chưa phát hiện công ty nhập khẩu hoặc kinh doanh sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt do Công ty Sữa A2 sản xuất thuộc diện cảnh báo.

Ngày 20/5, Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Sống Lành tiếp tục có văn bản báo cáo kết quả rà soát.

Theo đó, Công ty đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối, kết quả xác định Công ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại thị trường Việt Nam 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Mỹ.

Doanh nghiệp cũng khẳng định các sản phẩm sữa a2 hiện kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất dành cho thị trường Úc/New Zealand và không thuộc các lô sản phẩm bị cảnh báo tại Mỹ.

Số lô sữa a2 bị thu hồi ở Mỹ. Ảnh FDA

Theo báo cáo, các sản phẩm sữa a2 do công ty phân phối tại Việt Nam đều được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, đồng thời có hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng.

Đáng chú ý, ngay sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, doanh nghiệp đã chủ động gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam tới Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy các mẫu sản phẩm đều không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus – loại vi khuẩn có thể sinh độc tố Cereulide – cũng như không phát hiện độc tố Cereulide trong các mẫu được kiểm nghiệm.

Doanh nghiệp cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong kiểm tra, xác minh và quản lý chất lượng sản phẩm; đồng thời minh bạch thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.