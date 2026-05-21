Đà Nẵng thúc đẩy quy hoạch sân golf, hướng tới 9 dự án đến 2030

Đà Nẵng đang rà soát quy hoạch và quỹ đất nhằm triển khai 9 dự án sân golf đến năm 2030, hướng tới phát triển du lịch thể thao và nâng cao sức cạnh tranh điểm đến.

Ngày 21/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về quy hoạch sân golf để tích hợp vào Quy hoạch chung thành phố.

Theo báo cáo, hiện thành phố có 6 sân golf đạt chuẩn quốc tế, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch golf chất lượng cao.

Năm 2025, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,7 triệu lượt, tăng hơn 18% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế hơn 7,6 triệu lượt. Riêng doanh thu từ du lịch golf đạt khoảng 754 tỷ đồng, chiếm 1,5% tổng doanh thu lưu trú và ăn uống.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, các khu vực được định hướng phát triển hạ tầng golf gồm Nông Sơn, Hà Nha, Tam Xuân, Thăng Phú, Đồng Dương, Thăng An, Hòa Vang, Hòa Liên, Bà Nà, Bàn Thạch, Duy Nghĩa và Điện Bàn Đông.

Đặc biệt, Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 12/3/2026 đã phê duyệt danh mục thu hút 9 dự án sân golf tại các khu vực trọng điểm.

Để triển khai, UBND thành phố yêu cầu các địa phương rà soát quỹ đất, chỉ tiêu sử dụng đất và đề xuất vị trí các dự án, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/5 để tổng hợp. Đồng thời, các sở ngành liên quan phối hợp bố trí quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Thành phố Đà Nẵng cũng định hướng đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch golf, tận dụng lợi thế về hạ tầng và sự quan tâm của thị trường quốc tế, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trong thời gian tới.