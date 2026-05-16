Chuyên gia các nước hiến kế thích ứng biến đổi khí hậu cho Đà Nẵng

Hơn 300 đại biểu là các chuyên gia, kiến trúc sư, nhà khoa học và nhà quản lý trong và ngoài nước đã bàn giải pháp quy hoạch giúp đô thị Đà Nẵng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ “chống chịu” đến “thích ứng chủ động”

Ngày 16/5, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Kiến trúc thích ứng biến đổi khí hậu & phòng chống thiên tai: Giải pháp từ quy hoạch đến thiết kế công trình” nhằm đưa ra các giải pháp quy hoạch và phát triển bền vững cho đô thị Đà Nẵng trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng cho biết trong những năm gần đây, Việt Nam chứng kiến diễn biến của thiên tai ngày càng khốc liệt, khó lường, ngày càng phức tạp và thiệt hại lớn. Đây là một thách thức rất lớn, kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng về an sinh, kinh tế và an ninh lương thực nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời.

Đáng lo ngại hơn, nhiều nguyên lý và giải pháp phòng chống thiên tai được nghiên cứu, hình thành và ứng dụng trong giai đoạn trước đang bộc lộ nhiều bất cập, không hiệu quả trước các kịch bản khí hậu mới.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo.

“Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổng kết thực tiễn từng vùng, miền; học tập kinh nghiệm quốc tế; ứng dụng kịp thời các thành tựu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để có những cập nhật, những giải pháp mới hiệu quả hơn. Và trước thực tiễn đó, việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thích ứng cho công tác phòng và chống các loại thiên tai, đặc biệt là bão, ngập lụt và sạt lở là vấn đề rất quan trọng”, ông Lê Quang Nam nói.

Cũng theo ông Lê Quang Nam, trước những trận lũ lịch sử liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn đang cho thấy những kịch bản từng được coi là “trăm năm có một” nay có thể trở lại chỉ sau vài năm, Đà Nẵng đã tiên phong ban hành Đề án xây dựng Đà Nẵng an toàn trong thiên tai giai đoạn 2022–2030, tầm nhìn đến 2045, cho thấy địa phương đã chuyển từ tư duy phòng thủ thụ động sang tư duy thích ứng chủ động, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, từ chủ trương đến từng giải pháp cụ thể trong quy hoạch, kiến trúc và quản lý xây dựng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, chính vì vậy, mục tiêu của hội thảo là thu hẹp khoảng cách này.

“Người Đà Nẵng vẫn luôn tự hào với danh xưng “Thành phố đáng sống”. Nhưng trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, để giữ vững và xứng đáng với danh hiệu ấy, chúng tôi rất cần sự đồng hành bền bỉ, lâu dài của giới chuyên môn và của cả cộng đồng kiến trúc sư cả nước”, ông Nam chia sẻ.

Ông Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng

Dưới góc nhìn của kiến trúc sư, ông Tô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng cho biết sau những thiệt hại của trận lụt lịch sử năm 2025 đã đặt ra nhiệm vụ rất lớn cho Đà Nẵng, nhất là sau hợp nhất với Quảng Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó bài toán quy hoạch sắp xếp lại không gian sau hợp nhất và thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các vùng dân cư có nguy cơ cao là rất cần thiết.

"Chủ đề lần này mang tính đúc kết kinh nghiệm, thành công của các nơi trên thế giới từ giải pháp quy hoạch cho đến thiết kế, sử dụng vật liệu... đưa vào vận dụng cho đô thị Đà Nẵng trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch chung TP Đà Nẵng sau hợp nhất. Các tham luận, nghiên cứu, bài học kinh nghiệm tập trung cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai. Bởi chúng ta không thể chống chọi với những diễn biến ngày càng cực đoan của khí hậu mà phải lấy yếu tố an toàn của cư dân trước thiên tai", ông Tô Văn Hùng cho hay.

Quang cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Kiến trúc thích ứng biến đổi khí hậu & phòng chống thiên tai: Giải pháp từ quy hoạch đến thiết kế công trình” do Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Cũng theo ông Hùng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, kiến trúc và quy hoạch cần được xem như một hệ thống phòng thủ có khả năng giảm thiểu rủi ro ngay từ giai đoạn tổ chức không gian và thiết kế công trình, nhằm xây dựng các đô thị có khả năng chống chịu cao hơn trước những tác động ngày càng cực đoan của biến đổi khí hậu nên các tham luận bám sát chủ đề: “Kiến trúc thích ứng biến đổi khí hậu & phòng chống thiên tai: Giải pháp từ quy hoạch đến thiết kế công trình.

Giải pháp kiến trúc trước nhiều vấn đề cấp thiết

Tại hội thảo, hơn 20 bài tham luận chất lượng từ các nhà khoa học, các trường đại học, các viện nghiên cứu và các kiến trúc sư hành nghề trong nước và quốc tế đã đưa ra nhiều góc nhìn, tập trung vào nhiều nhóm vấn đề mang tính cấp thiết đối với đô thị Đà Nẵng. Từ đó, đưa ra các giải pháp tiếp cận đối với từng đặc điểm đô thị Đà Nẵng sau hợp nhất, từ vấn đề ngập lụt đô thị, sạt lở vùng bán sơn địa, đến quản lý cao độ nền, túi nước bản địa, nhà tránh lũ cộng đồng… để tạo lập không gian sống mới, cũng như lập nên “tuyến phòng thủ chủ động”, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực chống chịu của đô thị và cộng đồng trước các tác động của thiên tai.

Mở đầu tham luận, KTS Michael Powell đến từ Công ty SOM cho rằng, việc định hình tương lai của một thành phố có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu cần nhất là cam kết giữa chính phủ, các cơ quan nghiên cứu. Bên cạnh đó, việc thiết kế đô thị không chỉ quyết định sự thịnh vượng lâu dài và bền vững của nền kinh tế.

KTS Michael Powell đến từ Công ty SOM chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu của các quốc gia trên thế giới.

“Hơn nữa, việc thiết kế có tính đến đe doạ của biến đổi khí hậu không chỉ tác động đến mỗi đô thị mà còn tác động đến kinh tế tăng trưởng quốc gia chính vì vậy nên nhìn nhận và tính đến khả năng phục hồi của đô thị là một khoản đầu tư cho phát triển chứ không phải là chi phí gánh chịu. Điều này thể hiện vai trò của nhà lãnh đạo rất lớn”, KTS Michael Powell chia sẻ.

KTS Michael Powell cho rằng, để đô thị ứng phó tốt với biến đổi khí hậu, ngập lụt… cần có sự cam kết, đầu tư cho nền tảng phục hồi cho đô thị.

Lấy ví dụ thành công trong thiết kế ứng phó biến đổi khí hậu của các quốc gia trên thế giới như: Chicago (Mỹ), Thượng Hải (Trung Quốc), Singapore… KTS Michael Powell đưa ra các giải pháp cho TP Đà Nẵng dựa trên 3 nền tảng: thứ nhất là giải pháp từ nền tảng thiên nhiên, thuận với điều kiện tự nhiên thay vì chống lại nó; thứ hai là cơ sở hạ tầng mục đích kép vừa đáp ứng phát triển đô thị vừa đảm bảo khả năng chống ngập cho đô thị bằng những hệ sinh thái rừng ngập mặn, công viên trên cao…; thứ ba là khả năng phục hồi suy thoái thông qua việc thiết kế các công trình thúc đẩy sự phục hồi như các kênh, sông nhỏ… Từ đó tạo ra môi trường bản địa, gia tăng khả năng tương tác của con người với môi trường tự nhiên, từ đó thúc đẩy du lịch sinh thái, du lịch xanh…

“Với những can thiệp quy mô mang tính thích ứng của các quốc gia trên thế giới khi áp dụng vào đô thị Đà Nẵng sẽ giải quyết được bài toán giảm suy thoái cho hệ sinh thái tự nhiên cũng như giúp đô thị phát triển bền vững hơn trước những biến đổi khí hậu khó lường”, KTS Michael Powell chia sẻ.

Ths Vũ Hoàng Điệp trình bày tham luận giải pháp thích ứng ngập lụt cho đô thị từ đô thị cổ Hội An.

Đa dạng nội dung tiếp cận, các chuyên gia đưa ra loạt giải pháp thích ứng ngập lụt cho đô thị từ đô thị cổ Hội An của Ths Vũ Hoàng Điệp và cộng sự, mô hình thiết kế thích ứng cho nước và cảnh quan từ mô hình “làng bọt biển” gắn với phát triển du lịch nông thôn của PGS.TS Trần Minh Tùng, tái cấu trúc cảnh quan thích ứng ngập lụt cho sông Cu Đê của TS.KTS Lê Hoàng Nam và cộng sự… đến tích hợp hạ tầng xanh và hệ thống thoát nước đô thị nhằm tăng khả năng chống chịu ngập lụt của PGS.TS Đoàn Thu Hà và cộng sự… đã đem đến cho Đà Nẵng những cách tiếp cận mới, kinh nghiệm và bài học trong quy hoạch đô thị cũng như đề xuất các kiến nghị có giá trị trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung của Đà Nẵng trong giai đoạn tới.