Đề nghị truy tố đại gia xăng dầu Chu Thị Thành

Cơ quan điều tra xác định bà Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức - tham ô hơn 79 tỷ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu và thu lợi bất chính gần 20,7 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cùng vụ án, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, Công ty Thiên Minh Đức là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) theo quy định. Đây là khoản tiền được hạch toán riêng tại ngân hàng nhằm phục vụ mục tiêu bình ổn thị trường xăng dầu.

Công ty Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, logistics, vận tải biển, nhà hàng, khách sạn…

Bị can Chu Thị Thành (bên trái). Ảnh: Bộ Công an.

Theo đăng ký doanh nghiệp ban đầu, cơ cấu cổ đông sáng lập gồm bà Thành sở hữu hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa nắm hơn 31,65%; còn ông Vương Đình Quán giữ 0,1%.

Đến tháng 9/2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó bà Chu Thị Thành sở hữu hơn 77% cổ phần, ông Khoa hơn 22% và ông Quán nắm 0,08%.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn VAT với giá thấp hơn nhằm thu hút khách hàng.

Mục đích là thu tiền nhanh để đầu tư các dự án của công ty và tránh phải trích lập quỹ bình ổn xăng dầu (BOG). Thời điểm đó, mức trích quỹ từ 500 đến 1.600 đồng mỗi lít, trong khi mức chi sử dụng quỹ rất thấp hoặc không được chi.

Sau đó, cấp dưới của bà Thành giao chi nhánh Hải Phòng tìm khách mua xăng dầu không lấy hóa đơn, rồi xuất hàng tại kho Hoàng Huy (Hải Phòng) và kho Nghi Thiết (Nghệ An). Để che giấu hoạt động, khách hàng được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân, sau đó rút tiền đưa về quỹ công ty.

C03 xác định giai đoạn 2020-2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.000 tỷ đồng cho 25 doanh nghiệp mà không xuất hóa đơn VAT. Ngoài ra, công ty còn bán gần 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng cũng không xuất hóa đơn, qua đó không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 67 tỷ đồng.

Để hợp thức sổ sách kế toán và cân đối lượng hàng tồn, bà Thành bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một doanh nghiệp khác, tương ứng khoảng 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.344 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị chiếm đoạt khoảng 79 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức đã xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2023, Thanh tra Chính phủ từng kết luận Công ty Thiên Minh Đức có nhiều sai phạm trong việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và kê khai thuế bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2018-2021, số thuế bảo vệ môi trường doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm được xác định gần 3.300 tỷ đồng.

