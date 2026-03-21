Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông tin về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Tổng bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo cấp cao trúng cử Quốc hội khóa XVI.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.



Theo đó, tổng số người ứng cử là 863, tổng số cử tri trong cả nước là 76.423.940, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.198.214, triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước đạt 99,7%, số phiếu hợp lệ là 75.892.848, số phiếu không hợp lệ là 298.705.

Danh sách trúng cử Quốc hội khóa XVI có đầy đủ lãnh đạo cấp cao

Theo danh sách được công bố, Tổng bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội .

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trúng cử tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM.

Tại các thành phố trực thuộc trung ương khác có các ủy viên Bộ Chính trị cũng trúng cử, gồm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử tại đơn vị bầu cử số 3 của TP Cần Thơ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4 của TP Huế.

Nơi trúng cử của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngoài ra, danh sách công bố, Các ủy viên Bộ Chính trị còn lại cũng trúng cử tại nhiều địa bàn khác nhau. Gồm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử tại tỉnh Phú Thọ.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử tại tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử tại tỉnh Đắk Lắk.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử tại tỉnh Đồng Nai; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trúng cử tại tỉnh Hưng Yên; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử tại tỉnh Lạng Sơn; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử tại tỉnh Nghệ An.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trúng cử tại tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử tại tỉnh Thái Nguyên; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Với các ủy viên Ban Bí thư gồm Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trúng cử tại tỉnh An Giang; Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trúng cử tại tỉnh Lào Cai. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trúng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc bầu cử ngày 15/3 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao nhất từ trước đến nay, thể hiện ở số lượng cử tri tham gia và khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian ngắn.

Đáng lưu ý, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, khó khăn và thách thức hơn so với các nhiệm kỳ trước.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ cuộc bầu cử được tổ chức dưới sự lãnh đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; cả hệ thống chính trị vào cuộc hết sức quyết liệt, khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các tiểu ban của Hội đồng, các Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố, xã, các tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương.

Công tác nhân sự, thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ Trung ương đến địa phương được triển khai bài bản, đồng bộ, chặt chẽ.

Điểm lại những thành công của cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước tới nay; không phải bầu lại ở một đơn vị bầu cử nào trong cả nước; số đại biểu Quốc hội trúng cử là 500 người; đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo bầu đủ số lượng theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cử tri cả nước rất hồ hởi, phấn khởi đi bầu cử, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội chuẩn bị đầy đủ các tài liệu phục vụ cho Hội nghị toàn quốc tổng kết cuộc bầu cử.

Sau khi công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại (nếu có), thẩm tra, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, đồng thời nêu những bài học kinh nghiệm cho kỳ bầu cử tới.

