Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Tổng bí thư Tô Lâm đến dự khai mạc và tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng, khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, Hà Nội hôm 15/3. Ảnh: H.N.

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo kết quả bầu cử, tất cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cụ thể:

Tổng bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 12, TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP Đà Nẵng.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Lạng Sơn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP Hải Phòng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Tuyên Quang.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đồng Nai.

Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 10 của TP Hà Nội.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6 của TP.HCM.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Hưng Yên.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Tây Ninh.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP Huế.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Bắc Ninh.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử đại biểu Quốc hội tại Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, 3 Ủy viên lần đầu tham gia Ban Bí thư cũng đều có tên trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.