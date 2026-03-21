14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại các đơn vị bầu cử ở Đà Nẵng là ai?

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó có 14 đại biểu trúng cử tại các đơn vị bầu cử ở TP Đà Nẵng.

Danh sách cụ thể như sau:

Tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Hải Châu, Hoà Cường, Thanh Khê, An Khê, Hoà Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân):

1.Ông Trần Cẩm Tú (SN 1961, quê quán Hương Sơn, Hà Tĩnh), Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương;

2.Ông Phan Duy Anh (SN 1980, quê quán An Nhơn, Gia Lai), Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng;

3.Ông Trần Mạnh Huy (SN 1973, quê quán Phú Vinh, TP Huế), Chủ tịch HĐQT Công ty CP HTV giải pháp Blockchain.

Tại đơn vị bầu cử số 2 (gồm các phường: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hoà Xuân và các xã Hoà Vang, Hoà Tiến, Bà Nà):

4.Ông Lê Ngọc Quang (SN 1974, quê quán Hàm Rồng, Thanh Hoá), Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng;

5.Ông Nguyễn Đại Đồng (SN 1979, quê quán Cổ Đô, TP Hà Nội), Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Công an TP Đà Nẵng; Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng);

6.Ông Nguyễn Duy Minh (SN 1982, quê quán Gò Nổi, TP Đà Nẵng), Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng;

Tại đơn vị bầu cử số 3 (gồm các phường: Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và các xã: Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp):

7.Ông Nguyễn Xuân Nghiêm (SN 1986; dân tộc Cơ Tu; quê quán xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Kôn, TP Đà Nẵng;

8.Ông Vương Quốc Thắng (SN 1975, quê quán xã Vân Du, Nghệ An), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Kazakhstan.

Tại đơn vị bầu cử số 4 (gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và các xã: Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà):

9.Ông Tạ Văn Hạ (SN 1970, quê quán Việt Yên, Bắc Ninh), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội;

10.Bà Phan Thị Thuý Linh (SN 1978, quê quán Điện Bàn, TP Đà Nẵng), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động TP Đà Nẵng;

11.Ông Nguyễn Khánh Ngọc (SN 1964, quê quán Liêm Thư, TP Hà Nội), Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thuỵ Điển.

Tại đơn vị bầu cử số 5 (gồm các phường: Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch, Hương Trà và các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Leng):

12.Ông Nguyễn Phi Hùng (SN 1978, quê quán xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, Bí thư Chi bộ Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội;

13.Ông Nguyễn Hải Long (SN 1976, quê quán Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Ủy ban Công tác đại biểu; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội;

14.Ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1979, quê quán Lưu Vệ, Thanh Hoá), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ.