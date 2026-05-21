Phan Đinh Tùng tính phương án pháp lý trong tranh chấp bản quyền hit "Khúc hát mừng sinh nhật"

Phan Đinh Tùng cho biết đang xảy ra tranh chấp bản quyền đối với "Khúc hát mừng sinh nhật", khiến doanh thu từ các nền tảng số bị tạm giữ, đồng thời cân nhắc các bước pháp lý để bảo vệ quyền lợi.

Trưa 21/5, Phan Đinh Tùng thông báo về tranh chấp bản quyền liên quan đến Khúc hát mừng sinh nhật và một số sản phẩm âm nhạc khác. Theo nam ca sĩ, doanh thu từ các tác phẩm này hiện đang bị tạm giữ, chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.

Bản hit quen thuộc vướng rắc rối bản quyền

Khúc hát mừng sinh nhật được phát hành từ năm 2004, sau đó xuất hiện trong album Hạt nhân của Phan Đinh Tùng. Với giai điệu vui tươi, ca từ dễ nhớ và không khí gần gũi, bài hát nhanh chóng trở thành ca khúc quen thuộc trong các buổi tiệc sinh nhật của khán giả Việt suốt hơn 20 năm qua.

Trên YouTube, MV ca khúc này hiện đã vượt hơn 309 triệu lượt xem, một con số hiếm có với một sản phẩm âm nhạc ra mắt từ nhiều năm trước. Chính độ phổ biến rộng rãi này khiến Khúc hát mừng sinh nhật không chỉ là dấu ấn nghệ thuật trong sự nghiệp của Phan Đinh Tùng, mà còn là tài sản có giá trị thương mại lớn.

Theo Social Blade, trang chuyên thống kê và ước tính doanh thu YouTube, các kênh tại Việt Nam có thể nhận khoảng 0,3-0,5 USD cho mỗi 1.000 lượt xem. Từ mức tính này, MV Khúc hát mừng sinh nhật được ước tính có thể tạo ra khoảng 2,4-4 tỷ đồng doanh thu quảng cáo. Con số này chỉ mang tính tham khảo, nhưng phần nào cho thấy giá trị kinh tế đáng kể của ca khúc.

Theo thông báo từ Phan Đinh Tùng, giữa anh và một số cá nhân, tổ chức đang tồn tại tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đối với Khúc hát mừng sinh nhật. Vụ việc còn liên quan đến 5 album từng gắn với tên tuổi anh gồm Hạt nhân, Tùng chung, Tùng thuận, Tùng phong và Tùng teen.

Phan Đinh Tùng cho biết những bất đồng về quyền sở hữu đã dẫn đến tranh chấp doanh thu trên các nền tảng nhạc số. Trong thời gian xảy ra vụ việc, doanh thu quảng cáo từ MV Khúc hát mừng sinh nhật trên YouTube được tạm ghi nhận cho phía liên quan.

Doanh thu bị tạm giữ, nam ca sĩ tính đến phương án pháp lý

Phan Đinh Tùng cho biết sau quá trình khiếu nại, làm việc và cung cấp hồ sơ pháp lý, một số quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo nam ca sĩ, doanh thu liên quan đến các tác phẩm đang tranh chấp hiện được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ. Khoản tiền này sẽ chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật trước khi được phân bổ cho chủ thể có quyền hợp pháp.

Phan Đinh Tùng nhấn mạnh anh đã im lặng trong thời gian dài vì mong muốn các bên có thể giải quyết sự việc trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, khi các vấn đề trọng yếu vẫn chưa đạt được thống nhất, anh buộc phải công khai thông tin để bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Nam ca sĩ cũng khẳng định nếu những tồn đọng tiếp tục không có hướng xử lý phù hợp, anh sẽ thực hiện các bước pháp lý cần thiết theo quy định.