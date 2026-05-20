Nhận 7,5 tỷ đồng, vì sao cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không bị truy tố tội nhận hối lộ?

Sáng 20/5, TAND TP Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 6 ngày.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được tại ngoại. Khoảng 8h20, bà qua khu vực kiểm tra an ninh để vào phòng xét xử. Ảnh: Quỳnh An.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cùng bị truy tố về tội danh này còn có 6 bị cáo khác gồm: Nguyễn Kim Trung (SN 1960, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (SN 1974, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT)…

Hai bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị truy tố về hai tội danh gồm: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Bộ trưởng Y tế di chuyển tới phòng xét xử. Ảnh: Quỳnh An.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai Dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu 10 gói thầu xây lắp, các nhà thầu đã liên hệ với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng để nhờ giúp đỡ nhằm được thực hiện các gói thầu.

Cơ quan điều tra xác định khi các nhà thầu liên hệ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi để các nhà thầu trực tiếp làm việc, thống nhất với Nguyễn Chiến Thắng nhằm được thực hiện gói thầu. Với các nhà thầu liên hệ trực tiếp với Nguyễn Chiến Thắng, bị can Thắng sẽ báo cáo, xin ý kiến bà Tiến; sau khi được đồng ý thì tiếp tục trao đổi, thống nhất để các nhà thầu được thực hiện gói thầu.

Sau đó, Nguyễn Chiến Thắng đã chỉ đạo Trần Văn Sinh trao đổi, phối hợp với các nhà thầu xây lắp và tư vấn để lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu theo hướng đáp ứng điều kiện cho các nhà thầu đã được thỏa thuận từ trước trúng thầu.

Cáo trạng xác định các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh có sai phạm xuyên suốt quá trình thực hiện dự án, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước gần 804 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Chiến Thắng đã thỏa thuận với các nhà thầu về việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Đổi lại, sau khi được tạm ứng vốn, các nhà thầu phải chi cho Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm số tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Tổng số tiền các nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp tại hai dự án đã đưa trực tiếp cho Nguyễn Chiến Thắng là hơn 88 tỷ đồng.

Ông Thắng khai chia cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD. Song, bà Tiến khai chỉ nhận 2,5 tỷ đồng.

Khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn tiếp quản công việc, biết rõ thỏa thuận nên tiếp tục nhận hơn 12 tỷ đồng từ các nhà thầu, đưa cho bà Tiến 5 tỷ đồng. Bà Tiến thừa nhận nhận số tiền 5 tỷ đồng này từ ông Tuấn.

Ông Thắng và ông Tuấn cùng bị truy tố 2 tội danh nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng bà Tiến, cựu bộ trưởng thừa nhận cầm 7,5 tỷ đồng nhưng không được cấp dưới cho biết về nguồn gốc tiền nên bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quá trình đối chất, ông Thắng giữ nguyên lời khai về số tiền đã đưa. Bà Tiến cũng giữ nguyên lời khai vì số tiền đã nhận.