Danh sách 125 đại biểu HĐND TP Hà Nội: Người trẻ nhất 30 tuổi

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội ban hành nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, có 125 người trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Trong số các đại biểu trúng cử, có tất cả các lãnh đạo HĐND TP Hà Nội.

Theo danh sách, ông Nguyễn Hà Duy (sinh năm 1996), Phó trưởng Phòng Quan hệ Quốc tế, Văn phòng UBND TP Hà Nội, là đại biểu trẻ nhất trúng cử trong nhiệm kỳ này.

Danh sách trúng cử quy tụ nhiều lãnh đạo chủ chốt của thành phố như ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP; ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Các cử tri lựa chọn đại biểu mình tin tưởng.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, người vừa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cũng trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, danh sách còn có nhiều doanh nhân, chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tư pháp, thể thao… cùng lãnh đạo các sở, ngành và cơ sở, đảm bảo cơ cấu đại diện đa dạng.

Kết quả này là cơ sở để HĐND TP Hà Nội khóa XVI kiện toàn tổ chức, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn 2026–2031.

