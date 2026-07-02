Vụ sàn tiền số ONUS: Thu giữ hơn 350 kg vàng, phong tỏa bất động sản trị giá 200 tỷ đồng

Cơ quan an ninh điều tra cho biết đang mở rộng điều tra, xem xét dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội liên quan đến vụ án sàn tiền số ONUS, đồng thời đã thu giữ hơn 350 kg vàng bạc và phong tỏa nhiều tài sản.

Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn tiền số ONUS, trong đó tập trung làm rõ vai trò của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) tham gia quảng bá, thu hút nhà đầu tư.

Theo đại tá Hưng, ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng; đồng thời phong tỏa, tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Đại diện A09 đánh giá đây là vụ án đặc biệt phức tạp, có phạm vi ảnh hưởng rất lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng được mở trên hệ thống. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của người dân.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân về tài sản số, các bị can đã xây dựng hệ sinh thái tiền điện tử, phát hành nhiều đồng tiền số và tạo giao dịch mua bán nội bộ nhằm tạo thanh khoản giả, đánh lừa nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn 2018-2021, nhóm này đã bán các đồng tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an. Ảnh: N.T.

Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương), Trần Quang Chiến - quản trị kỹ thuật sàn ONUS, Ngô Thị Thảo - Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD cùng một số bị can khác.

Theo cáo buộc, nhóm của Eric Vương đã phát triển hệ sinh thái tiền số, phát hành các đồng VNDC, ONUS, HNG... rồi bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.

Đối với đồng VNDC, các đối tượng quảng bá đây là đồng tiền số được bảo chứng 100% bằng tài sản ký quỹ tại các ngân hàng theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy lượng VNDC phát hành thực tế không được ký quỹ như cam kết, không bảo đảm khả năng thanh khoản.

Nhóm này cũng bị cáo buộc dựng lên nhiều dự án, mô hình kinh doanh nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư, như quảng bá VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House, phát triển sàn thương mại điện tử, siêu thị VNDC hoặc hợp tác với các sàn giao dịch quốc tế. Cơ quan điều tra xác định các thông tin này đều không đúng sự thật.

Theo A09, một trong những nội dung đang được tập trung điều tra là việc các bị can sử dụng người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, lôi kéo người tham gia đầu tư vào sàn ONUS, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án.

Theo cáo buộc, nhóm của Eric Vương đã thuê nhiều KOLs để tuyển dụng đại lý, phát triển mạng lưới cộng tác viên và quảng bá các dự án tiền số. Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, nhóm này can thiệp hệ thống, tạo các lệnh mua bán giả nhằm thao túng giá các đồng tiền điện tử.

Khi giá bị đẩy lên cao và dòng tiền từ nhà đầu tư mới giảm dần, các đối tượng dừng tạo thanh khoản và ngừng truyền thông, khiến giá trị các đồng tiền lao dốc, nhà đầu tư không thể thu hồi vốn.

Theo cơ quan điều tra, sau mỗi dự án, nhóm này tiếp tục phát hành các đồng tiền điện tử mới với tên gọi khác nhưng sử dụng cùng phương thức, thủ đoạn để tiếp tục lôi kéo người tham gia.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.