Lễ hội bia Đức quy mô bậc nhất Đông Nam Á sắp trở lại Việt Nam

Oktoberfest Vietnam 2026 sẽ trở lại tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội trong tháng 9 và 10, với quy mô mở rộng cùng nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và âm nhạc Đức.

Tối 18/8, Hiệp hội Các Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) công bố kế hoạch tổ chức Oktoberfest Vietnam 2026. Lễ hội năm nay tiếp tục diễn ra tại 3 thành phố gồm TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, với các hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giao lưu cộng đồng.

Họp báo công bố GBA Oktoberfest Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM tối 18/8. Ảnh: Thượng Tâm.

Theo ban tổ chức, mùa 2025 đã thu hút hơn 11.000 lượt khách và phục vụ hơn 25.000 lít bia. Đây là một trong những mùa có quy mô lớn nhất những năm gần đây, tạo tiền đề để sự kiện năm nay tiếp tục mở rộng, đặc biệt tại TP.HCM với không gian tổ chức lớn hơn trước.

Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch GBA, cho biết một trong những khó khăn của mùa trước là vé tại TP.HCM hết rất nhanh. Vì vậy, năm nay ban tổ chức mở rộng sức chứa để có thể đón thêm khách, đồng thời duy trì các yếu tố đặc trưng của Oktoberfest như bia, ẩm thực và âm nhạc Đức.

Lễ hội năm nay vẫn duy trì không gian mang phong cách Bavaria, kết hợp âm nhạc Đức - Áo, ẩm thực truyền thống và các hoạt động cộng đồng. Ban tổ chức cho biết chương trình năm nay có thêm lựa chọn bia không cồn, phù hợp hơn với nhu cầu của nhiều nhóm khách và các yêu cầu về sử dụng đồ uống có cồn.

Theo kế hoạch, sự kiện tại TP.HCM dự kiến đón khoảng 2.000 khách mỗi ngày. Con số này cho thấy Oktoberfest không còn là một hoạt động giới hạn trong cộng đồng người Đức, mà đã trở thành một sự kiện văn hóa có quy mô lớn, thu hút cả người dân địa phương, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Lễ hội bia Đức Oktoberfest Vietnam được tổ chức lần đầu vào năm 1992. Sau 34 năm, sự kiện đã phát triển từ những buổi giao lưu cộng đồng thành một lễ hội thường niên có quy mô lớn, được tổ chức tại nhiều thành phố và trở thành một trong những hoạt động văn hóa Đức quen thuộc tại Việt Nam.

Quy mô khách tham dự cũng tăng rõ rệt qua từng giai đoạn. Năm 2018, sự kiện từng đặt mục tiêu đón hơn 9.000 lượt khách tại Hà Nội và TP.HCM. Đến năm 2024, lượng khách đã vượt 10.500 lượt, trước khi tăng lên hơn 11.000 lượt trong mùa 2025.

Ông Alexander Ziehe chia sẻ thông tin về Oktoberfest Vietnam 2026 tại họp báo. Ảnh: Thượng Tâm.

Mức tiêu thụ tại lễ hội cũng tăng theo quy mô. Năm 2024, hơn 20.000 lít bia được phục vụ, trong khi mùa 2025 đạt hơn 25.000 lít. Những con số này phản ánh sức hút ngày càng lớn của Oktoberfest tại Việt Nam sau hơn 3 thập kỷ có mặt,

Bên cạnh trải nghiệm ẩm thực và văn hóa, Oktoberfest còn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp Đức, đối tác, người dân và khách quốc tế gặp gỡ trong không gian cởi mở.