Cháy xưởng nhông đĩa xe máy làm 3 người chết: Cơ sở từng bị đình chỉ vì vi phạm PCCC

Cháy lớn tại một xưởng sản xuất nhông đĩa xe máy ở phường Chương Mỹ, Hà Nội, khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Khoảng 10h23 ngày 19/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, thuộc Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.

Công an thành phố huy động 8 xe chữa cháy, 2 xe chỉ huy, một xe tải chở phương tiện, 2 xe cứu nạn cứu hộ cùng 66 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công an tỉnh Phú Thọ cũng chi viện một xe chữa cháy cùng lực lượng của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lương Sơn.

Khoảng 10h29, cảnh sát có mặt. Lúc này, đám cháy đã phát triển lớn, kèm nhiều khói, khí độc. Vật liệu cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, dung môi...nguy cơ cháy lan sang các nhà xưởng liền kề.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, vừa chữa cháy, chống cháy lan vừa tìm kiếm người mắc kẹt. Đến khoảng 11h25, đám cháy được khống chế, không còn nguy cơ lan rộng.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu nạn phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng. Ba người khác bị thương gồm B.V.Đ (40 tuổi), K.T.A (17 tuổi) và V.N.T (39 tuổi). Trong đó, K.T.A bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và đã được về nhà.

Đến khoảng 12h05, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã cứu được nhiều tài sản, ngăn không để lửa lan sang các nhà xưởng lân cận.

Nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, cơ sở này từng bị xác định có vi phạm về phòng cháy chữa cháy, bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và xử phạt vi phạm hành chính do không chấp hành quyết định đình chỉ.

Cơ quan chức năng đang xác định danh tính các nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.