Dấu chân Tập đoàn Phú Cường từ xuất khẩu thủy sản đến những dự án bất động sản

Tập đoàn Phú Cường có xuất phát điểm là cơ sở chế biến thủy sản tại Kiên Giang, song đã nhanh chóng mở rộng từ năng lượng tái tạo, cho đến làm những khu đô thị ven biển quy mô lớn và giờ là tập trung xây dựng các dự án nhà ở xã hội.

Ảnh: Tập đoàn Phú Cường.

Ai đứng sau Tập đoàn Phú Cường?

Hành trình của Tập đoàn Phú Cường bắt đầu từ năm 1995 khi ông Nguyễn Việt Cường tiếp nhận và tái cơ cấu một cơ sở chế biến thủy sản đang đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động.

Tháng 11/1995, ông Cường khi đó với vai trò là người đứng đầu đã Thành lập Xí nghiệp chế biến thủy sản Phú Cường (tiền thân là Tập đoàn Phú Cường ngày nay) đã phát triển hoạt động thu mua, chế biến thủy sản và là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của tỉnh Việt Nam xuất khẩu sang nhiều quốc gia.

Trải qua cuộc khủng hoảng tài chính châu Á (1997) và toàn cầu (2007–2008), Phú Cường vẫn duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu. Tập đoàn cho biết đây cũng là giai đoạn tập đoàn mạnh mẽ mở rộng quy mô, đầu tư xây dựng và mua lại nhiều nhà máy chế biến thủy sản.

Các cơ sở chế biến thủy sản của Tập đoàn Phú Cường. Ảnh: Phú Cường.

Ngày 2/1/2009, Tập đoàn Phú Cường chính thức được thành lập, đánh dấu bước chuyển mình từ doanh nghiệp chuyên ngành sang một tập đoàn đầu tư tài chính, quản lý hơn 20 công ty thành viên.

Đây cũng là khởi đầu cho chiến lược mở rộng mạnh mẽ sang nhiều lĩnh vực mới, đặt nền móng cho hành trình phát triển đa ngành và bền vững.

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Tập đoàn Phú Cường đặt trụ sở tại số 5 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP HCM. Vốn điều lệ ban đầu hơn 1.827 tỷ đồng.

Công ty do 3 cổ đông sáng lập, trong đó ông Nguyễn Việt Cường nắm 85,82% vốn, tương đương vốn góp hơn 1.570 tỷ đồng. Hai cá nhân Lý Thị Bấu và Lý Phước An lần lượt đóng góp 13,99% và 0,05% vốn.

Cơ cấu cổ đông của Tập đoàn Phú Cường.

Người đại diện theo pháp luật của tập đoàn là ông Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1957). Người này cũng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hiện doanh nghiệp đăng ký quy mô 300 lao động.

Chủ dự án đô thị đầu tiên tại miền Tây

Năm 2009 cũng là cột mốc đánh dấu Tập đoàn Phú Cường khởi công dự án Khu đô thị Phú Cường Kiên Giang tại TP Rạch Giá, Kiên Giang với quy mô 168 ha, mở ra bước tiến trong việc kiến tạo hệ sinh thái đa dạng từ bất động sản, thương mại – dịch vụ, du lịch, vận tải.

Dự án này được giới thiệu là dự án đô thị đầu tiên tại miền Tây và là khu đô thị kiểu mẫu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khu đô thị Phú Cường tại Kiên Giang là dự án lấn biển rộng khoảng 168 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang - công ty con của Tập đoàn Phú Cường - làm chủ đầu tư. Ảnh: Tập đoàn Phú Cường.

7 năm sau, tức 2016, Phú Cường là một trong những tập đoàn đầu tiên bước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo với dự án điện gió ngoài khơi tại Sóc Trăng. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỷ đồng công suất 1.400 MW.

Song song đó, Phú Cường còn đẩy mạnh việc phát triển các dự án bất động sản tại TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát triển dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ chiến sỹ công an tại TP. HCM.

Tiếp đà xông lên, năm 2021, Tập đoàn khởi công 2 dự án lấn biển quy mô lớn – Phú Cường Hoàng Gia và Phú Cường Phú Quý 170 ha tại TP Rạch Giá, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch.

Từ năm 2025 đến nay, Tập đoàn Phú Cường đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là các dự án dành cho lực lượng vũ trang tại TP.HCM và Rạch Giá, mục tiêu xây dựng 10.000 căn tại TP.HCM, góp phần giải quyết nhà ở cho các cán bộ, chiến sỹ công an.

Trong đó nổi bật nhất là dự án phát triển các dự án nhà ở thương mại phân khúc cao cấp tại TP.HCM - Xây dựng 10.000 căn nhà ở xã hội tại khu vực TP.HCM; Xây dựng 1.000 căn nhà ở xã hội tại dự án Ngọc Mai Phú Quốc, TP Phú Quốc, Kiên Giang, cùng các dự án nhà ở thương mại khác.

Ngày 15/8 mới đây, tại TP.HCM, Tập đoàn Phú Cường khánh thành dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân - Phu Cuong Home Đông Hưng Thuận với 776 căn hộ. Ảnh: Tập đoàn Phú Cường.

Ngoài ra, Phú Cường còn sở hữu thương hiệu Phú Cường Taxi chủ yếu hoạt động ở tỉnh Kiên Giang (cũ) và vận hành Khách sạn Phú Cường Cà Mau.

Theo công bố của tập đoàn, tính đến năm 2026, Phú Cường đã phát triển thành doanh nghiệp đa ngành với hơn 28 đơn vị thành viên, tổng vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 10.000 lao động.

Chủ tịch được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Mới đây, ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phú Cường - vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo và có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ tại lễ đón nhận, ông Nguyễn Việt Cường khẳng định đây là sự ghi nhận đối với nỗ lực chung của tập thể cán bộ, công nhân viên trong suốt nhiều năm qua. Phần thưởng cao quý này vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm, đòi hỏi doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Cường - chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phú Cường - vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Ảnh: Phú Cường.