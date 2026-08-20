Lật mở các doanh nghiệp phía sau hoạt động kinh doanh của vợ chồng Phú Lê

Không chỉ xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều còn tham gia thành lập nhiều doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Từ quá khứ phạm tội đến “giang hồ mạng”

Lê Văn Phú, tức Phú Lê, sinh năm 1980, quê Yên Bái, nay là Lào Cai, được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội với hình ảnh “giang hồ mạng”. Nhưng trước khi trở thành nhân vật có hàng triệu người theo dõi, Phú Lê từng có quá khứ phạm tội.

Phú Lê làm việc với công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo hồ sơ, Phú Lê từng có 2 tiền án, bị phạt tổng cộng 8 năm tù, gồm 6 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đến năm 2020, Phú Lê tiếp tục bị khởi tố cùng 2 người khác để điều tra vụ hành hung mẹ và dì của Trần Thị Đào, tức Đào “Chi Lê”. Tuy nhiên, đến tháng 12/2020, TAND huyện Đan Phượng (Hà Nội) đình chỉ vụ án do bị hại tự nguyện rút yêu cầu khởi tố và Phú Lê được trả tự do.

Sau những năm tháng đó, Phú Lê bước sang một “sân chơi” khác: mạng xã hội.

Các MV, phim ngắn mang màu sắc giang hồ trở thành công cụ đưa tên tuổi Phú Lê đến với đông đảo người xem. “Chạm mặt giang hồ” từng thu hút hàng chục triệu lượt xem; MV “Đời là thế thôi” đến năm 2020 đạt khoảng 68 triệu lượt xem.

Từ một người có quá khứ phạm tội, Phú Lê dần trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng.

Facebook mang tên Phú Lê hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi. Kênh YouTube của người này cũng có hơn 2 triệu người đăng ký.

Khi hình ảnh “giang hồ” trở thành công cụ bán hàng

Trong quá trình xây dựng hình ảnh trên mạng, Phú Lê có mối quan hệ và nhiều lần xuất hiện cùng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng.

Hai người từng cùng xuất hiện trong các video, livestream và một số hoạt động ngoài đời. Hình ảnh Phú Lê cùng Huấn Hoa Hồng tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng được đăng tải trên mạng xã hội.

Năm 2023, Phú Lê tiếp tục gây chú ý khi mặc trang phục được cho là giống trang phục của vua, quan thời xưa trong một chương trình thiện nguyện tại trường học.

Phú Lê và vợ Lã Thúy Kiều làm việc với công an. Ảnh ghép từ ảnh cơ quan công an cung cấp.

Không chỉ đóng phim hay làm MV, Phú Lê và Lã Thúy Kiều còn thường xuyên đưa đời sống cá nhân lên mạng xã hội. Vợ chồng Phú Lê bán hàng online, quay video đời thường, nói về “nghĩa khí giang hồ” và sử dụng mạng xã hội như một kênh giao tiếp với người theo dõi.

Hình ảnh Phú Lê cũng nhiều lần gắn với tiền, vàng, xe và cuộc sống được thể hiện theo hướng giàu có, thành đạt. Khi lượng người theo dõi ngày càng lớn, trang cá nhân không chỉ còn là nơi đăng ảnh, video hay livestream mà trở thành một kênh bán hàng.

Trước khi bị khởi tố, vợ chồng Phú Lê chủ yếu kinh doanh online các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Danh mục hàng hóa được giới thiệu gồm dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt, kem dưỡng da và nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng.

Một trong những sản phẩm được quảng cáo mạnh là Loramen, được giới thiệu là sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới. Năm 2025, hình ảnh Phú Lê và vợ từng xuất hiện cùng những nội dung giới thiệu về cơ sở sản xuất sản phẩm này. Loramen được vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều cùng quảng cáo trên mạng xã hội.

Các pháp nhân phía sau hoạt động kinh doanh

Đằng sau hoạt động bán hàng trên mạng là hệ thống doanh nghiệp được hình thành trong nhiều năm.

Thông tin về quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú và Lã Thuý Kiều về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Công an TP Hà Nội cho biết từ năm 2017 đến năm 2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã tham gia thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua 3 công ty nêu trên, Lã Thúy Kiều đã thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm hàng hóa ra thị trường. Quá trình kinh doanh, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty trên, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Lã Thúy Kiều thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú vào tháng 11/2017, vốn điều lệ ban đầu 1,8 tỷ đồng. Trụ sở chính đăng ký tại Căn 21, Louis V, Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, Hà Nội.

Doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có các lĩnh vực liên quan đến hàng tiêu dùng, mỹ phẩm. Sau nhiều lần thay đổi người giữ chức vụ giám đốc và đại diện pháp luật, Lê Văn Phương đã đảm nhận chức vụ này đến tháng 6/2026.

Với Công ty TNHH Thanh Quang Đăng, dữ liệu cho thấy doanh nghiệp được cấp đăng ký vào tháng 2/2018 và có trụ sở đăng ký tại tỉnh Hà Nam. Ngành nghề chính là bán thực phẩm, ngoài ra doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề liên quan đến sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm.

Thời gian đầu, giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Thanh Quang Đăng là người khác. Sau các lần thay đổi, Lã Thúy Kiều hiện là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Lã Thúy Kiều hiện là người đại diện theo pháp luật, đồng thời là chủ doanh nghiệp và giữ chức giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Doanh nghiệp này thành lập ngày 21/4/2023, vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm chức năng. Hồ sơ đăng ký cho thấy doanh nghiệp từng lần lượt do 2 cá nhân đứng tên trước khi chuyển sang Lã Thúy Kiều.

Trước đó, vào tháng 5/2013, Lã Thúy Kiều thành lập Công ty TNHH thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát, hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm. Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký năm 2017, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng. Trong đó, 3 cổ đông sáng lập gồm Lã Thúy Kiều góp 60%, tương đương 1,08 tỷ đồng; Lê Văn Phú góp 10%, tương đương 180 triệu đồng; 30% phần còn lại thuộc về một người khác.

Dù hoạt động dưới các pháp nhân khác nhau, các doanh nghiệp liên quan đến Lã Thúy Kiều có một số điểm chung: tập trung vào nhóm thực phẩm, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng; đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh; quy mô vốn điều lệ ban đầu ở mức khoảng 1-1,8 tỷ đồng; và có lịch sử thay đổi người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp qua các giai đoạn. Đáng chú ý, Lã Thúy Kiều xuất hiện ở vai trò chủ sở hữu hoặc người đại diện pháp luật tại nhiều pháp nhân khác nhau.

Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng không được hạch toán?

Theo điều tra của Công an TP Hà Nội, quá trình kinh doanh, Lã Thúy Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty Thiên Phú, Quang Đăng, Thiên Phú Group, tuy nhiên toàn bộ hoạt động vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của Công ty.

Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Lã Thúy Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan Thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống. Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.