Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh

Từ ngày 18/8 đến 4/9, Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh phổ thông trên toàn thành phố.

Hà Nội triển khai khám sức khoẻ miễn phí cho trẻ. Ảnh: Thuỳ Linh

Hơn 2,2 triệu trẻ em, học sinh tại 4.776 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT và trường liên cấp thuộc diện được khám.

Đây là đợt khám sức khỏe học đường quy mô lớn, với mục tiêu phấn đấu 100% trẻ em, học sinh được kiểm tra sức khỏe trước năm học mới.

Hà Nội huy động 168 cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện tham gia. Các đơn vị không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn mà còn phải bảo đảm điều kiện công nghệ thông tin để lập mới, cập nhật, liên thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế.

Khám toàn diện, phát hiện sớm nguy cơ sức khỏe

Với trẻ dưới 6 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non, bác sĩ kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự phát triển tinh thần và vận động, tình trạng tiêm chủng; đồng thời khám toàn thân và các chuyên khoa gồm da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng, cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh và phát hiện nguy cơ tự kỷ.

Với học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, nội dung khám gồm khai thác tiền sử gia đình, tiền sử bản thân, tình trạng tiêm chủng, bệnh tật và bệnh đang điều trị; khám thể lực cùng các chuyên khoa nhi khoa, mắt, tai mũi họng và răng hàm mặt.

Như vậy, đợt khám không chỉ nhằm đánh giá thể trạng mà còn giúp phát hiện sớm các vấn đề về dinh dưỡng, phát triển thể chất, thị lực, răng miệng, hô hấp, tim mạch, thần kinh, tâm thần và những bất thường cần tiếp tục theo dõi.

Trường hợp có chỉ định khám cận lâm sàng hoặc phát hiện bệnh lý, trẻ được tư vấn và chuyển tuyến theo quy định; việc khám, chữa bệnh tiếp theo thực hiện theo chính sách bảo hiểm y tế nếu thuộc phạm vi được hưởng.

Các em nhỏ được khám sức khoẻ miễn phí. Ảnh: Thuỳ Linh

Tích hợp kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết quả khám được cập nhật vào Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và liên thông với các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế. Thông tin khám sức khỏe cũng được tích hợp vào Học bạ điện tử.

Qua đó, dữ liệu sức khỏe của trẻ có thể được theo dõi liên tục thay vì mỗi năm khám một lần nhưng thông tin bị phân tán. Đây cũng là cơ sở để ngành y tế và gia đình theo dõi quá trình phát triển, phát hiện sớm nguy cơ và có hướng can thiệp phù hợp.

Kết quả khám và tư vấn chuyên môn dự kiến được thông báo cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trong vòng 24-48 giờ sau khi hoàn tất khám. Những học sinh chưa thể tham gia theo lịch sẽ được nhà trường và trạm y tế rà soát để tổ chức khám bổ sung.

Để phục vụ số lượng lớn trẻ em, học sinh trong thời gian ngắn, Hà Nội tổ chức quy trình khám theo một chiều, gồm tiếp đón và kiểm tra thông tin; đánh giá dinh dưỡng, phát triển tinh thần, vận động; kiểm tra tiêm chủng hoặc khai thác tiền sử; đo dấu hiệu sinh tồn; khám lâm sàng; kết luận, tư vấn và thông báo kết quả.

Khám được tổ chức tại cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện hoặc theo hình thức khám lưu động do UBND phường, xã quyết định phù hợp thực tế. Với học sinh phổ thông, thành phố ưu tiên tổ chức tại trường. Trẻ dưới 6 tuổi có thể được khám tại trường mầm non, nhóm trẻ hoặc kết hợp trong các buổi tiêm chủng tại trạm y tế.

Trước khi triển khai, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức tập huấn chuyên môn, thống nhất quy trình và chuẩn hóa việc nhập dữ liệu cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ công nghệ thông tin và lực lượng y tế trường học.

Đợt khám quy mô lớn này đánh dấu bước chuyển từ việc chỉ đưa trẻ đi khám khi có bệnh sang chủ động kiểm tra, phát hiện nguy cơ và quản lý sức khỏe ngay từ trường học. Quan trọng hơn, khi kết quả được số hóa và liên thông, mỗi lần khám sẽ trở thành một phần trong hồ sơ sức khỏe theo vòng đời của trẻ.