Chấn động Anh Quốc: Nữ quái tiền ảo Trung Quốc nhận tội rửa tiền gần 7 tỷ USD

Lừa đảo gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc, chiếm đoạt hơn 43 tỷ NDT và biến thành 61.000 Bitcoin rồi trốn sang Anh, Tiền Chí Mẫn, kẻ được mệnh danh “nữ quái tiền ảo”, cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội tại London.

Ngày 29/9, Tiền Chí Mẫn (Qian Zhimin), thủ phạm chính trong vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất Vương quốc Anh và hoạt động huy động vốn bất hợp pháp quy mô lớn ở Thiên Tân (Trung Quốc), đã ra hầu tòa tại London và nhận tội rửa tiền Bitcoin. Bà ta thừa nhận đã huy động và sở hữu số tiền thu được từ vụ lừa đảo hơn 128.000 người và chiếm đoạt 61.000 Bitcoin (khoảng 49,35 tỷ NDT, 6,9 tỷ USD).

Vụ án tiền ảo lớn nhất nước Anh

Bị cáo Tiền Chí Mẫn, còn được gọi là Trương Nhã Địch (Yadi Zhang), 47 tuổi. Thông báo của cảnh sát London nêu rõ: "Từ năm 2014 đến 2017, Yadi Zhang đã dàn dựng một âm mưu lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc, lừa hơn 128.000 nạn nhân. Số tiền thu được bất hợp pháp của bà ta sau đó đã được chuyển đổi thành tài sản Bitcoin".

Truyền thông Anh đưa tin về vụ việc. Ảnh: BBC.



Cảnh sát cho biết thêm người phụ nữ này sau đó đã trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả, nhập cảnh Anh tháng 9/2018 và định rửa tiền bằng cách mua bất động sản. Will Lane, người đứng đầu Đơn vị chống tội phạm kinh tế và mạng của cảnh sát London, tuyên bố vụ án này "không chỉ là một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử Anh mà còn là một trong những vụ án tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu".

Vụ án mất 7 năm để điều tra, và năm ngoái, một đồng phạm người Anh gốc Hoa 42 tuổi là Ôn Giản (Jian Wen), đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam.

Tiền Chí Mẫn hiện đang bị giam giữ chờ ngày tuyên án hiện chưa được xác định. Trưởng nhóm điều tra của cảnh sát London, ông Grotto, nói bị cáo đã "trốn tránh công lý" trong 5 năm trước khi bị bắt. Cuộc điều tra vụ án liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý và rất phức tạp.

Tiền Chí Mẫn (áo vàng) tại Lantian Gerui khi đang tung chiêu trò lừa đảo. Ảnh: Sina.



Phó Viện trưởng Công tố Hoàng gia Anh (CPS), Tiến sĩ Weyer, nói: "Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đang ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, cho phép những kẻ lừa đảo trục lợi. Vụ án này là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất ở Anh, cho thấy quy mô lợi nhuận phi pháp mà những kẻ lừa đảo này có thể thu được".

Lừa chiếm đoạt của gần 130.000 người

Vụ Công ty công nghệ Tianjin Lantian Gerui (Thiên Tân Lam Thiên Cách Nhuệ) huy động tiền bất hợp pháp là một vụ án lớn ở Trung Quốc, xảy ra vào năm 2017, liên quan đến hơn 43 tỷ NDT và gần 130.000 nạn nhân phần lớn là người từ 50 đến 75 tuổi ở khắp 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị cả nước. Tiền Chí Mẫn là người kiểm soát thực sự của công ty.

Các tài liệu tuyên truyền của Lantian Gerui, mồi nhử những người đầu tư nhẹ dạ móc ví. Ảnh: Sina.



Các tài liệu phán quyết công khai cho thấy vào ngày 31/3/2014, Tiền Chí Mẫn đã đăng ký Lantian Gerui tại Thiên Tân. Công ty quản lý việc bán các sản phẩm quản lý tài sản trên toàn quốc tại bảy khu vực. Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2017, Lantian Gerui đã tung ra mười sản phẩm quản lý tài sản, hứa hẹn lợi nhuận đầu tư gấp 1-3 lần để làm mồi nhử huy động bất hợp pháp tiền gửi của dân chúng.

Theo China Newsweek, hầu như không có "nhà đầu tư" nào biết về lý lịch của Tiền Chí Mẫn. Thông tin truyền miệng chỉ bao gồm thông tin quảng cáo công khai của Lantian Gerui và những tin đồn chưa được kiểm chứng.

Tiền Chí Mẫn tại một hoạt động tuyên truyền của Lantian Gerui. Ảnh: Sina.



Lantian Gerui quảng cáo "Huahua" (biệt danh của Tiền Chí Mẫn tại công ty) tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa với 2 bằng tiến sĩ, du học tại Mỹ và am hiểu về tài chính. Hàn Tinh Hải, một nhà đầu tư ở Thẩm Dương kể, nghe nói "Huahua" đã mang về rất nhiều công nghệ từ Mỹ. Ông từng hỏi "Huahua" tại một sự kiện quảng bá tại sao bà không cho chụp ảnh. "Bà ta nói rằng đó là vì bà mang công nghệ Mỹ về, và nếu bị tiết lộ, Mỹ sẽ trừng phạt bà".

Trương Lý, một nhà đầu tư người Nội Mông, đã gặp Tiền Chí Mẫn vào năm 2016 tại một sự kiện quảng bá của Lantian Gerui ở Bắc Kinh với sự tham dự của hàng ngàn người. Hôm đó, bà ta đội khăn voan màu hồng, ngồi trên xe lăn, được kiệu lên trên lối đi dẫn đến bàn chủ trì hội nghị. Khi họ nâng Tiền Chí Mẫn lên cao, đám đông hô vang các khẩu hiệu, một trong số đó là "Ba đời thịnh vượng" - ám chỉ slogan của Lantian Gerui: "Bạn cho Gerui ba năm, Gerui sẽ cho bạn ba đời thịnh vượng".

Một hoạt động quảng bá lừa đảo của Lantian Gerui với khẩu hiệu (màu đỏ): "Bạn cho Gerui ba năm, Gerui sẽ cho bạn ba đời thịnh vượng". Ảnh: Sina.



Vào ngày 21/4/2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Lantian Gerui, cáo buộc công ty này bị tình nghi chiếm đoạt trái phép tiền gửi. Tháng 6/2019, Cục Công an thành phố Thiên Tân đã ban hành thông báo bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả Nhậm Giang Đào, đại diện pháp luật của Lantian Gerui. 28 nghi phạm trong số này đã bị điều tra và truy tố.

Nhậm Giang Đào khai nhận rằng anh ta đã gặp Tiền Chí Mẫn thông qua chơi game trực tuyến. Vì hoàn toàn nghe theo chỉ dẫn của bà ta trong trò chơi, Tiền đã bổ nhiệm anh ta làm đại diện pháp luật của Lantian Gerui. Tuy nhiên, trên thực tế, vị trí này chỉ là tượng trưng, ​​mọi công việc đều nằm dưới sự sắp đặt của bà ta.

Tiền Chí Mẫn trốn sang Anh với hộ chiếu đảo quốc St Kitts & Nevis mang tên giả "Yadi Zhang. Ảnh: Sohu.



Theo kết quả kiểm toán, từ tháng 8/2014 đến tháng 7/2017, Lantian Gerui đã chiếm đoạt hơn 40,2 tỷ NDT, tất cả đều do Tiền Chí Mẫn kiểm soát và quản lý. Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2017, Lantian Gerui đã hoàn trả hơn 34,1 tỷ NDT cho 128.409 cá nhân. Số tiền được sử dụng để mua vàng bạc, đồ trang sức lên tới hơn 95,68 triệu NDT, mua bất động sản hơn 91,89 triệu NDT, chi phí hoạt động hàng ngày lên tới hơn 210 triệu NDT và chi cho dự án Trung tâm dịch vụ khách hàng Life Ring hơn 120 triệu NDT. Đáng chú ý, hơn 1,14 tỷ NDT đã được sử dụng để mua Bitcoin.

Sau khi công ty sụp đổ vào năm 2017, Tiền Chí Mẫn đã chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành Bitcoin và chuyển ra nước ngoài, sau đó trốn sang Anh bằng hộ chiếu giả. Vào tháng 5/2021, cảnh sát đã thu giữ và đóng băng 61.000 Bitcoin từ các thiết bị của bà ta. Vào tháng 4/2024, bà ta bị bắt tại Anh.

"Yadi Zhang" (Tiền Chí Mẫn) và trợ thủ Ôn Giản (phải). Ảnh: Auyx.



Chạy trốn bằng hộ chiếu giả, bị bắt vì nguồn tiền bất minh

Sau khi vụ án Lantian Gerui bị phanh phui, Tiền Chí Mẫn đã trốn khỏi Trung Quốc bằng hộ chiếu giả của đảo quốc St Kitts & Nevis thuộc Khối Thịnh vượng chung với tên là “Yadi Zhang”, mang theo một máy tính xách tay có cài ví tiền điện tử chứa Bitcoin đã được chuyển từ tài khoản Huobi của cấp dưới.

Năm 2018, do không kịp chuyển đổi Bitcoin sang bảng Anh, Tiền Chí Mẫn và trợ thủ Ôn Giản đã định dùng Bitcoin để mua một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng ở Hampstead. Cuối cùng, do nguồn gốc tiền bất minh, cặp đôi này đã không thể mua được căn nhà, thay vào đó lại bị cảnh sát chú ý.

Trong quá trình điều tra hai người, cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 61.000 Bitcoin, đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay tại Anh. Dựa trên mức giá mới nhất là 113.631 USD/Bitcoin vào ngày 30/9, tổng giá trị của số Bitcoin này hiện là 6,932 tỷ USD (khoảng 49,35 tỷ NDT).

Ngôi biệt thự Tiền Chí Mẫn định mua nhưng không thành rồi bị sa lưới. Ảnh: Sina.



Cuối tháng 4/2024, truyền thông Anh đưa tin rằng sau khi bị bắt tại Anh, Tiền Chí Mẫn đã khai với tòa án danh tính là Yadi Zhang, sinh ngày 10/11/1990. Tuy nhiên, China Newsweek được biết từ một nguồn tin giấu tên rằng ngày tháng này không chính xác. Nguồn tin cho biết bà ta sinh ra tại tỉnh Giang Tô vào tháng 9/1978, có bằng đại học, đã kết hôn nhưng đã ly hôn.

Theo Jiemian News, Tiền Chí Mẫn đã phủ nhận tất cả các cáo buộc rửa tiền tại phiên tòa xét xử vào ngày 21/10/2024. Tuy nhiên tại phiên tòa ngày 29/9, bà ta đã chính thức thừa nhận phạm tội rửa tiền. Vì Tiền Chí Mẫn đã nhận tội, phía Anh sẽ tiến hành thủ tục tịch thu tài sản. Phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài 12 tuần, nhiều nạn nhân người Trung Quốc sẽ ra tòa làm chứng từ Thiên Tân qua hình thức trực tuyến.

Theo Sina, Guancha