Tạm giam nhóm lừa mua tiền ảo

Lừa đảo bằng cách tạo các nhóm “VIP” thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo, nhóm của Phạm Tuấn Thành đã chiếm đoạt của chị B.N và một bị hại khác gần 5 tỷ đồng.

Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công chuyên án, khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng: Phạm Tuấn Thành (SN 2002, trú xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Huy Hiệp (SN 1998, trú phường Gia Lâm, TP Hà Nội) và Phạm Tiến Dũng (SN 1999, trú xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng trên đã cấu kết với nhau, dựng kịch bản lừa đảo bằng cách tạo các nhóm “VIP” trên mạng xã hội, thuê lập website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng, rồi dụ dỗ nạn nhân sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng thu mua USDT nộp vào các ví tiền ảo rồi dùng thủ đoạn gian dối để lừa nạn nhân cả tin.

Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của chị B.N và một bị hại khác gần 5 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử, 1 xe ô tô Mercedes GLC 300 cùng nhiều tài sản liên quan, đồng thời phong tỏa số tiền trong tài khoản khoảng 7 tỷ đồng, phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý theo pháp luật.

Vụ việc đang được Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.