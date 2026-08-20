Dự thảo điểm mới về thi bác sĩ nội trú: Chỉ 1 lần trong 12 tháng sau tốt nghiệp

Dự thảo Thông tư mới của Bộ Y tế đề xuất bác sĩ chỉ được dự tuyển nội trú một lần trong 12 tháng sau tốt nghiệp. Đỗ đầu vào vẫn có thể phải dừng học nếu trượt đánh giá năng lực sau năm thứ nhất.

Chỉ được dự tuyển nội trú một lần

Theo dự thảo Thông tư của Bộ Y tế về hướng dẫn xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng bác sĩ nội trú (BSNT), bác sĩ chuyên khoa, điều kiện dự tuyển BSNT được quy định chặt chẽ từ đầu vào.

Theo đó, người dự tuyển phải có văn bằng bác sĩ thuộc các ngành y khoa, y học cổ truyền hoặc răng hàm mặt và nằm trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được công nhận tốt nghiệp bác sĩ đến ngày hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Như vậy, người người muốn theo học không thể chờ vài năm đi làm rồi mới quay lại dự tuyển như một lựa chọn thông thường.

Tân bác sĩ nội trú Đặng Thị Ngọc Linh (áo vàng), top 5 điểm cao nhất kỳ thi tuyển BSNT năm 2025 tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: FB Trường Đại học Y Hà Nội.

Điểm mới đáng chú ý là lần đầu dự thảo đặt giới hạn mỗi người chỉ được dự thi BSNT một lần duy nhất, thay vì không có giới hạn chung ở cấp Bộ như trước đây.

Quy định này cũng khiến thời điểm tốt nghiệp bác sĩ trở thành một mốc quan trọng đối với những người xác định theo con đường đào tạo nội trú.

Người tốt nghiệp ở nước ngoài vẫn có thể dự tuyển nếu văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trình độ đại học của ngành phù hợp với danh mục chương trình đào tạo BSNT.

Theo dự thảo, đào tạo BSNT được thực hiện theo hình thức chính quy, tập trung, thời gian tối thiểu 3 năm tùy từng chuyên ngành. Đáng chú ý là trong quá trình đào tạo, người học còn phải trải qua một bước đánh giá năng lực hành nghề.

Cụ thể, chương trình đào tạo năm thứ nhất của BSNT được tích hợp nội dung thực hành theo quy định. Sau khi học xong năm thứ nhất, học viên được tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh.

Mỗi học viên được dự kiểm tra tối đa 2 lần. Nếu không đạt yêu cầu, học viên buộc phải thôi học. Đây là một trong những thay đổi có tác động trực tiếp nhất đến người học.

Việc trúng tuyển đầu vào không đồng nghĩa với việc chắc chắn được tiếp tục học đến hết chương trình 3 năm. Người học phải đáp ứng yêu cầu về năng lực hành nghề sau năm thứ nhất để tiếp tục con đường đào tạo.

Quy định này cũng đặt kỳ đánh giá năng lực vào một vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo, thay vì chỉ tập trung đánh giá người học ở cuối khóa.

Học tối thiểu 3 năm, còn phải tham gia nghiên cứu

Dự thảo quy định thời gian đào tạo BSNT tối thiểu 3 năm, tùy chuyên ngành. Thời gian tối đa để người học hoàn thành khóa học không dài hơn 12 tháng so với thời gian đào tạo chuẩn.

Như vậy, với một chương trình đào tạo chuẩn 3 năm, người học có thêm tối đa 12 tháng để hoàn thành chương trình nếu chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. Nếu hết thời gian đào tạo tối đa mà vẫn chưa tốt nghiệp, kể cả trường hợp đã bị buộc thôi học, người học được đăng ký dự tuyển lại.

Dự thảo yêu cầu người học chương trình BSNT phải tham gia nghiên cứu khoa học hoặc có bài báo đăng trên ấn phẩm của cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành hoặc các ấn phẩm chuyên ngành khác.

Như vậy, đào tạo BSNT không chỉ đặt trọng tâm vào thực hành chuyên môn mà còn yêu cầu người học tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian đào tạo.

Việc lượng giá kết quả học tập cũng được thiết kế theo hướng đánh giá liên tục. Đối với khối kiến thức chuyên ngành và thực hành lâm sàng, cơ sở đào tạo phải áp dụng đa dạng phương pháp đánh giá năng lực và có phản hồi thường xuyên để người học tiến bộ.

Một yêu cầu khác liên quan trực tiếp đến người học là trách nhiệm duy trì tính hợp pháp của giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh đã được cấp trong suốt thời gian học chương trình đào tạo BSNT, bác sĩ chuyên khoa.

Quy định này gắn đào tạo chuyên khoa sau đại học với hoạt động hành nghề thực tế. Người học không chỉ đáp ứng điều kiện đầu vào mà còn phải bảo đảm tình trạng pháp lý về hành nghề trong suốt quá trình đào tạo.

Dự thảo cũng dành cơ chế bảo lưu cho những trường hợp đặc biệt.

Thí sinh đã trúng tuyển có thể được bảo lưu kết quả (không quá 36 tháng) nếu đi nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân hoặc thanh niên xung phong tập trung ngay trong năm trúng tuyển; hợp thai sản, bệnh nặng hoặc tai nạn nghiêm trọng khiến thí sinh không thể nhập học đúng hạn.

Đây là cơ chế đáng chú ý trong bối cảnh đào tạo nội trú yêu cầu tập trung trong thời gian học kéo dài nhiều năm.

Người đang học nội trú không bị áp dụng hồi tố

Một điểm quan trọng đối với những người đang theo học là quy định chuyển tiếp.

Dự thảo nêu rõ, người đã trúng tuyển, đang học, đang bảo lưu kết quả hoặc đã hoàn thành chương trình nhưng chưa được xét công nhận tốt nghiệp các chương trình chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, BSNT trước ngày Thông tư có hiệu lực được tiếp tục học tập và công nhận tốt nghiệp theo quy định áp dụng tại thời điểm tuyển sinh.

Các khóa đã tuyển sinh, nhập học trước thời điểm Thông tư có hiệu lực cũng tiếp tục đào tạo theo quy chế đã ban hành.

Điểm đáng quan tâm nhất với các bác sĩ trẻ đang cân nhắc con đường nội trú nằm ở thời điểm dự tuyển: Cơ hội dự tuyển sẽ chỉ mở trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp bác sĩ và mỗi người chỉ được dự thi một lần. Sau khi trúng tuyển, người học tiếp tục phải vượt qua kỳ đánh giá năng lực hành nghề sau năm thứ nhất để được đi tiếp.