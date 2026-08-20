Bên trong "ma trận gây nghiện" của Meta và phiên tòa 1.400 tỷ USD

Bộ bốn thuật toán kinh hoàng "Hook - Hold - Harvest - Hide" đẩy hàng triệu trẻ em vào hố đen tâm lý chính thức bị đưa ra ánh sáng tại tòa án Oakland, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của đế chế Mark Zuckerberg.

Meta của Mark Zuckerberg đang hứng chịu một trong những vụ kiện lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Reuters.

Tại Tòa án Liên bang ở Oakland, California, bầu không khí của căn phòng xử án trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tập đoàn Meta chính thức bước vào những ngày xét xử đầu tiên trong vụ kiện mang tính bước ngoặt lịch sử do liên minh 29 bang của Mỹ đồng loạt đứng đơn.

Với cáo buộc cố tình thiết kế các thuật toán "gây nghiện" để thao túng tâm lý thanh thiếu niên và khai thác dữ liệu trái phép, Meta đang đối mặt với án phạt kỷ lục có thể lên tới 1.400 tỷ USD — một con số đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của đế chế mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Tiếng kêu cứu bị phớt lờ

Năm 2021, cô con gái 13 tuổi của Arturo Béjar — cựu Giám đốc Kỹ thuật tại Meta — bắt đầu sử dụng Instagram. Chỉ trong vài tuần, cô bé liên tục nhận được những tin nhắn quấy rối tình dục, nhận xét tiêu cực về ngoại hình và những lời mời gọi vô văn hóa.

Bằng chuyên môn của một kỹ sư hàng đầu, Béjar đã tiến hành khảo sát và bàng hoàng nhận ra: 8.4% người dùng trẻ em từng gặp phải các hành vi quấy rối tình dục và 13% từng chứng kiến các nội dung tự hại trên nền tảng này trong vòng một tuần.

Béjar lập tức tổng hợp một báo cáo chi tiết và gửi thẳng email cho Mark Zuckerberg cùng dàn lãnh đạo cấp cao của Meta, khẩn thiết yêu cầu thay đổi thiết kế ứng dụng để bảo vệ trẻ em. Đáp lại sự trăn trở của ông chỉ là sự im lặng lạnh ngắt và những câu trả lời vô thưởng vô phạt từ bộ phận truyền thông.

Tại phiên tòa Oakland, sự xuất hiện của Arturo Béjar trên bệ nhân chứng đã đập tan vỏ bọc bấy lâu nay của Meta. Sự việc của con gái ông không phải là trường hợp ngoại lệ, mà là tấm gương phản chiếu bi kịch của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới — nơi chiếc màn hình smartphone đã âm thầm trở thành cánh cửa dẫn trẻ em vào những nguy hiểm không báo trước.

Với cáo buộc cố tình thiết kế các thuật toán "gây nghiện" để thao túng tâm lý thanh thiếu niên và khai thác dữ liệu trái phép, Meta đang đối mặt với án phạt kỷ lục có thể lên tới 1.400 tỷ USD. Ảnh: Getty.

Ma trận Dopamine và cơ chế "bắt bớ" sự chú ý

Tại phiên mở màn, Phó Chưởng lý bang California — bà Megan O'Neill — đã dùng bộ bốn từ "Hook. Hold. Harvest. Hide" để mô tả chiến lược của Meta. Phía công tố khẳng định, đây không phải là một lỗi thiết kế vô tình, mà là một công nghệ khai thác tâm lý học hành vi được tối ưu hóa đến mức cưỡng chế.

Bộ bốn từ “Hook – Hold – Harvest - Hide” là gì? Hook (Gài bẫy): Sử dụng các tính năng kích thích tiết Dopamine (nút Like, bộ đếm tương tác) để tạo ra phản xạ kiểm tra điện thoại vô điều kiện ở trẻ em. Hold (Giữ chân): Triệt phá các điểm dừng tự nhiên bằng thuật toán cuộn vô tận (infinite scroll) và thông báo đẩy liên tục để kéo dài thời gian onscreen. Harvest (Thu hoạch): Khai thác tối đa dữ liệu hành vi, sở thích và vết sẹo tâm lý của người dùng nhỏ tuổi để tối ưu hóa quảng cáo mục tiêu. Hide (Che giấu): Phớt lờ các cảnh báo an toàn nội bộ, che giấu các nghiên cứu tác hại tiêu cực và đánh lừa công chúng về mức độ an toàn của nền tảng.

Đơn kiện dài 233 trang đi sâu bóc tách cơ chế "phần thưởng biến thiên" (intermittent variable rewards) — nguyên lý từng làm nên sự thành công của các máy đánh bạc tại Las Vegas.

Khi một đứa trẻ cuộn màn hình hoặc đăng một bức ảnh, não bộ của chúng không biết trước khi nào lượt Like hay bình luận sẽ xuất hiện. Sự bất định này kích thích não bộ tiết ra dopamine — chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn và khao khát. Bằng cách cài đặt thuật toán cuộn vô tận để xóa bỏ mọi điểm dừng tự nhiên, kết hợp với các thông báo đẩy tự động vào những thời điểm người dùng dễ tổn thương nhất trong ngày, Meta đã biến chiếc điện thoại thành một cỗ máy phát dopamine hoạt động không ngừng nghỉ.

Đáng chú ý, các thuật toán của Instagram được tinh chỉnh để khai thác tối đa độ nhạy cảm của vỏ não trước trán ở tuổi thiếu niên — vùng não chịu trách nhiệm về kiểm soát xung động vốn chưa phát triển hoàn thiện cho đến giữa độ tuổi 20. Trẻ em ở độ tuổi này có nhu cầu mãnh liệt về sự công nhận từ xã hội. Các bộ lọc làm đẹp vô tình tạo ra một tiêu chuẩn phi thực tế, buộc người dùng trẻ phải liên tục quay lại ứng dụng để "kiểm tra giá trị bản thân" qua những cái chạm tay của người khác.

Để đập tan luận điểm cho rằng Meta không ý thức được tác hại này, phía các bang đã tung ra những đoạn chat nội bộ giải mật. Một kỹ sư Meta từng viết: "Oh my gosh lol IG is a drug" (Ôi trời, Instagram đúng là một loại ma túy), và nhận được câu trả lời thản nhiên từ đồng nghiệp: "We're basically pushers" (Chúng ta về cơ bản là những kẻ đi bán dạo ma túy).

Trong các báo cáo chiến lược mang tên "The young ones are the best ones", chỉ số thời gian thanh thiếu niên tiêu tốn trên ứng dụng được xác định là mục tiêu sống còn để duy trì thị phần.

Các vụ kiện quy mô lớn như hiện nay có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với công ty mạng xã hội. Ảnh: Guardian.

Vết sẹo tâm lý và hậu quả tàn khốc lên thế hệ số

Bên ngoài những tranh cãi kỹ thuật tại phòng xử án là bức tranh u tối về sức khỏe tâm thần của một thế hệ. Một nghiên cứu nội bộ bị rò rỉ năm 2019 do chính Meta thực hiện đã đưa ra kết luận bàng hoàng: 32% cô gái tuổi teen nói rằng khi họ cảm thấy tồi tệ về cơ thể mình, Instagram khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn.

Các bộ lọc chỉnh sửa khuôn mặt và thuật toán gợi ý nội dung liên quan đến giảm cân cực đoan đã đẩy hàng ngàn vị thành niên vào hội chứng rối loạn ăn uống và rối loạn mặc cảm ngoại hình. Thuật toán của Meta được thiết kế để nhận diện tâm trạng tiêu cực của người dùng; khi một thiếu niên nán lại xem một bài viết buồn bã, hệ thống sẽ ngay lập tức "bơm" hàng loạt nội dung có chủ đề tương tự vào nguồn cấp tin để giữ chân họ, vô tình tạo ra một "hố đen tâm lý" không lối thoát.

Hậu quả là sự suy giảm chất lượng giấc ngủ trầm trọng do thói quen thức đêm lướt điện thoại, dẫn đến sự sụt giảm hiệu suất học tập và gia tăng tỷ lệ trầm cảm, tự hại ở lứa tuổi học đường. Một báo cáo năm 2021 của Meta chỉ ra rằng có tới 20% thanh thiếu niên trải qua tình trạng bị bắt nạt trên mạng hoặc nhìn thấy các nội dung bạo lực, quấy rối chỉ trong vòng một tuần sử dụng ứng dụng.

Tuyến phòng thủ của Meta và bài toán trách nhiệm giáo dục

Đối mặt với những cáo buộc nảy lửa, đội ngũ pháp lý của Meta — dẫn đầu bởi luật sư Paul Schmidt — đã dựng lên tuyến phòng thủ nhằm tách rời trách nhiệm pháp lý. Phía Meta cho rằng các công tố viên đã "nhặt nhạnh" các câu thoại trong email nội bộ để bóp méo hình ảnh tập đoàn, đồng thời khẳng định các nghiên cứu khoa học chưa thể chứng minh được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trực tiếp giữa việc dùng mạng xã hội và tình trạng suy giảm sức khỏe tâm thần ở trẻ em.

Bài học từ mô hình tố tụng thuốc lá năm 1998 Báo chí quốc tế nhận định vụ kiện Meta đang áp dụng chính xác chiến lược từng đánh gục các tập đoàn thuốc lá lớn vào thập niên 1990: Không chỉ vì sản phẩm gây hại: Công tố viên không chỉ chứng minh mạng xã hội gây nghiện, mà tập trung chứng minh Meta biết rõ tác hại từ nghiên cứu nội bộ nhưng cố tình che giấu. Đối tượng tiếp thị mục tiêu: Cả ngành thuốc lá xưa kia và Big Tech ngày nay đều cố tình thiết kế sản phẩm và định hướng tiếp thị nhắm trực tiếp vào giới trẻ để xây dựng thói quen tiêu dùng trọn đời.

Song song đó, Meta lập luận rằng mọi công ty truyền thông hiện đại — từ Netflix, trò chơi điện tử cho đến các đài truyền hình — đều đo lường sự thành công bằng thời gian tương tác. Phản pháo lại yêu cầu bồi thường, luật sư Paul Schmidt tuyên bố con số đòi bồi thường từ 200 tỷ USD đến 1.400 tỷ USD là "đòi hỏi phi thực tế và vô lý", đồng thời khẳng định tập đoàn đã chi hàng tỷ USD để phát triển các công cụ giám sát dành cho phụ huynh và xóa hơn 1 triệu tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi.

Ở một góc nhìn đa chiều hơn, giới xã hội học và các chuyên gia giáo dục cho rằng vụ kiện này cũng đặt ra một câu hỏi nhói lòng về trách nhiệm của gia đình. Trong nhiều trường hợp, chiếc điện thoại thông minh được các bậc phụ huynh trao cho con cái như một "bảo mẫu kỹ thuật số" tiện lợi để giữ chúng ngồi yên.

Sự thiếu hụt kết nối, lắng nghe và quản lý thời gian từ phía cha mẹ trong đời sống thực chính là khoảng trống nguy hiểm nhất để các thuật toán mạng xã hội xâm nhập và thay thế. Việc dồn toàn bộ phẫn nộ lên các tập đoàn công nghệ là cần thiết, nhưng chưa đủ nếu chính gia đình từ bỏ vai trò đồng hành cùng con cái trong kỷ nguyên số.

Tiền lệ pháp lý và cuộc tái thiết kỷ nguyên số

Dù phán quyết cuối cùng từ Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers dự kiến sẽ mất từ 6 đến 8 tuần xét xử, vụ kiện tại Oakland đã bắt đầu tạo ra các tác động mang tính chấn động toàn cầu.

Về mặt tài chính, án phạt thực tế có thể thổi bay lợi nhuận trong nhiều năm của Meta. Tuy nhiên, đòn đau nhất nằm ở các sắc lệnh cưỡng chế tái cấu trúc. Nếu thua kiện, Meta sẽ bị buộc phải đập bỏ các tính năng cốt lõi: xóa bỏ tính năng cuộn vô tận, tắt bộ đếm nút Like trên tài khoản người vị thành niên, cấm thuật toán gợi ý dựa trên hành vi cá nhân hóa đối với trẻ em, và áp đặt giới hạn thời gian sử dụng nghiêm ngặt.

Đây không chỉ là cuộc chiến riêng của Mark Zuckerberg. Phiên tòa tại Oakland chính là phát súng mở màn cho làn sóng tố tụng dây chuyền từ hàng nghìn nhà trường và chính phủ các nước nhắm vào YouTube, TikTok và Snap. Mô hình kinh doanh dựa trên việc thâu tóm sự chú ý bằng mọi giá của Big Tech đang đứng trước một cuộc tái thiết bắt buộc, nơi lợi nhuận tài chính không còn có thể đánh đổi bằng sức khỏe tâm thần của cả một thế hệ.

Theo Guardian, AP, WSJ