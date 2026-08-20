Bamboo Airways hủy chuyến bay của khách, cơ quan chức năng vào cuộc

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa làm việc với Bamboo Airways về việc hoàn tiền đối với các chuyến bay bị huỷ của hãng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa cho biết trong thời gian gần đây, cơ quan ghi nhận một số phản ánh của hành khách liên quan việc thực hiện hoàn tiền đối với chuyến bay của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) bị hủy.

Trước thông tin trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã tiến hành làm việc với Bamboo Airways. Hãng hàng không này cam kết tăng cường minh bạch hoạt động truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng thực hiện các quyền hợp pháp trong trường hợp chuyến bay bị hủy.

Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hành khách có chuyến bay bị hủy và có nhu cầu hoàn tiền cần gửi yêu cầu thông qua kênh tiếp nhận hoàn vé của Bamboo Airways.

Với trường hợp mua vé trực tiếp qua website, ứng dụng hoặc phòng vé của hãng, hành khách có thể thực hiện theo hướng dẫn hoàn vé được Bamboo Airways công khai.

Nếu vé được mua qua đại lý hoặc kênh trung gian, người tiêu dùng cần liên hệ trực tiếp đơn vị đã xuất vé để yêu cầu hoàn tiền và được hướng dẫn xử lý. Khi thực hiện yêu cầu, hành khách cần cung cấp các thông tin như mã đặt chỗ, họ tên, chặng bay, ngày giờ bay và thông tin thanh toán liên quan.

“Người tiêu dùng cần đặc biệt lưu ý chủ động lưu giữ các chứng từ như xác nhận đặt vé, thông báo hủy chuyến, yêu cầu hoàn vé và lịch sử trao đổi với Bamboo Airways hoặc đơn vị bán vé. Đây là căn cứ quan trọng để theo dõi, đối chiếu và giải quyết tranh chấp (nếu có) về sau”, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhấn mạnh.

Cơ quan quản lý cũng lưu ý, khi phát sinh vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình, người tiêu dùng ưu tiên gửi yêu cầu thương lượng trực tiếp đến Bamboo Airways hoặc đại lý bán vé để đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh không trả lời, hoặc từ chối thương lượng mà không có lý do chính đáng, người tiêu dùng có quyền đề nghị hỗ trợ thương lượng, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua: Sở Công Thương nơi người tiêu dùng cư trú hoặc nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính.Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoặc Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

Thời gian qua, Bamboo Airways đứng trước không ít thách thức khi năng lực khai thác suy giảm mạnh.

Theo dữ liệu từ Planespotters cập nhật đến cuối tháng 7/2026, quy mô đội bay của Bamboo Airways đã sụt giảm kỷ lục, từ thời kỳ đỉnh cao 44 chiếc đa dạng chủng loại nay chỉ còn vỏn vẹn 3 chiếc máy bay thân hẹp đang hoạt động gồm một Airbus A321CEO, một Airbus A320neo và một Airbus A320CEO.

Tối 28/7, trên fanpage chính thức, Bamboo Airways đã phát đi thông báo xin lỗi hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng trong thời gian qua do hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Bamboo Airways cho biết những thay đổi trong lịch bay đã gây ra nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển của hành khách. Hãng gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm về các vấn đề phát sinh, đồng thời khẳng định đang tập trung nguồn lực để đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho khách hàng.

Đối với các hành khách có chuyến bay bị ảnh hưởng, Bamboo Airways sẽ thực hiện hoàn vé theo quy định. Trung tâm chăm sóc khách hàng của hãng sẽ tiếp nhận và xử lý các yêu cầu theo thứ tự đăng ký.

Bamboo Airways cho biết do lượng yêu cầu phát sinh tăng cao trong cùng thời điểm, quá trình tiếp nhận và xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn so với thông thường. Hãng cam kết sẽ giải quyết toàn bộ các yêu cầu đã tiếp nhận, đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách theo đúng quy định pháp luật.