“Sốt ruột” với dự án nghìn tỷ đồng nối đô thị Huế - sân bay Phú Bài

Sau hơn 1,5 năm thi công, dự án đường Tố Hữu đi sân bay Phú Bài (TP Huế) có số vốn đầu tư 1.143 tỷ đồng vẫn còn ngổn ngang, ảnh hưởng đến dân sinh.

Dự án chậm trễ, hiểm nguy rình rập

Dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng chiều dài khoảng 9,59 km, tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến đường từ khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa tiếp giáp quốc lộ 1 (phường Phú Bài, TP Huế).

Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 1/2025 với kế hoạch hoàn thành trong 900 ngày. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn khoảng cách từ nội thị Huế đi sân bay Phú Bài; giảm tải cho trục chính tuyến Quốc lộ 1A qua nội thị, góp phần tạo quỹ đất, thu hút đầu tư... Tuy nhiên, sau hơn 1,5 năm thi công dự án hiện nay tồn tại nhiều đoạn dở dang, ngổn ngang, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.

Ông Phan Văn Thế, một nông dân chăn nuôi gia súc thường xuyên qua lại công trường: “Hơn 1 năm rồi, công trình này vẫn không tiến triển nhiều. Tôi thấy công nhân chừ còn thưa thớt hơn lúc đầu. Mùa mưa sắp tới rồi mà tiến độ thi công như thế thì không biết bà con đi lại thế nào, khi mà đường lầy lội, chung quanh có nhiều hố đào sâu bỏ dở rất nguy hiểm”.

Cùng tâm trạng với ông Thế, ông Nguyễn Thanh Sắt, người dân làng Thanh Toàn, phường Thanh Thủy, cho biết khi dự án triển khai, nhiều người quê ông rất phấn khởi vì sắp có đường mới, đi lại thuận tiện. “Thế mà hơn 1 năm rồi, đi qua đi lại trên cánh đồng, tôi lại thấy buồn. Giao đất cho họ làm dự án, chứ có phải giao đất cho họ bỏ bê thế đâu”, ông Sắt thở dài.

Ao nước sâu nguy hiểm trên công trường dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài qua phường Thanh Thủy. Ảnh: N.L

Ghi nhận thực tế hiện trường mới thấy tâm trạng của những nông dân như ông Thế, ông Sắt cũng là điều dễ hiểu. Trên công trường nhẽ ra là cảnh nhộn nhịp của các gói thầu thế nhưng một số phương tiện của nhà thầu thi công nằm im, thưa thớt người.

Trên công trường từ đường Tố Hữu về hướng đường liên xã Thủy Thanh cũ có hai cụm công trình cầu đang thi công. Giữa hai cụm công trình này là đoạn đường mới được đổ đất san lấp, gập ghềnh, lỗ chỗ, bùn đất lầy lội. Nguy hiểm hơn một số hố đào trên tuyến đường bỏ dở đang tạo thành ao nước sâu nhưng không có rào chắn, nếu có thì biển cảnh báo bị quăng quật, ngã đổ.

"Khu vực này thấp trũng nên vào mùa mưa lũ hay bị ngập nước. Cũng đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra rồi. Bây giờ công trường dự án thêm những chiếc ao sâu như thế càng thêm nguy hiểm”, ông Sắt lo lắng.

“Cắt” nhà thầu, sắp đổi chủ đầu tư

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài gồm 23 gói thầu, tổng kinh phí thực hiện là 1.143 tỷ đồng. Các gói thầu tư vấn được đánh giá cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Gói thầu chính số 21 đang chậm tiến độ kéo theo cả dự án chậm theo.

Gói thầu này có tổng mức dự toán hơn 583 tỷ đồng, do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần 456, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Tư vấn xây lắp Đầu tư An Phú Quảng Ninh và Công ty Cổ phần FECON thi công.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế (chủ đầu tư), các hạng mục do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm thi công chậm kéo dài, chủ đầu tư đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhưng nhà thầu vẫn không triển khai theo các cam kết đã đưa ra.

Sau 2 quyết định xử phạt (tháng 3/2026 và tháng 5/2026) với tổng số tiền 411 triệu đồng do vi phạm tiến độ thi, Ban quản lý buộc chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm tại gói thầu này.

Ngổn ngang gói thầu số 21 dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, TP Huế. Ảnh: N.L

Ông Hoàng Việt Cường, Chánh văn phòng UBND TP Huế, cho biết đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài đã đạt 92,5%; dự án đã giải ngân đạt 527 tỷ đồng, riêng năm 2026 giải ngân đạt 144 tỷ đồng.

Cũng theo ông Cường, thành phố Huế đang sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công, trong đó có các ban quản lý dự án. Do đó chủ đầu tư dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài sắp tới có thể điều chỉnh nên đường “về đích” của dự án này càng thêm gian nan và người dân không biết khi nào thoát khỏi cảnh bụi bặm, nguy hiểm do thi công dự án.