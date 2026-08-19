Ca giun rồng thứ 44 ở Việt Nam: Kéo ra 2 đoạn giun dài hàng chục cm

Thường xuyên vào rừng, người đàn ông ở Lào Cai xuất hiện 2 tổn thương trên cánh tay do giun rồng gây ra.

Sáng nay, 19/8, Bệnh viện Đặng Văn Ngữ tiếp nhận bệnh nhân N.V.T, sinh năm 1977, ở xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, đến khám ký sinh trùng với 2 tổn thương sâu trên cánh tay trái. Bác sĩ xác định đây là ca bệnh giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam.

Anh T làm nghề bóc vỏ quế hơn 20 năm, thường xuyên vào rừng làm việc, tắm suối và uống nước suối.

Khoảng 20 ngày trước, anh xuất hiện 2 nốt giống mụn trên cánh tay trái, kèm ngứa râm ran. Anh dùng cồn và nước muối rửa nhưng không hết ngứa, cho rằng có thể bị sâu quế chui vào tay nên không đi khám.

Đoạn giun rồng kéo ra từ cánh tay anh N.V.T dài khoảng 10 – 15 cm do người nhà tự lấy

Một tuần sau, vùng tổn thương bắt đầu sưng, tấy đỏ. Tối 17/8, người nhà nặn một nốt, kéo ra một đoạn màu trắng dài khoảng 10-15 cm. Ở nốt thứ hai, người nhà kéo nhẹ hơn và lấy ra một đoạn dài khoảng 20 cm. Gia đình sau đó cho các đoạn này vào túi nilon, đốt và vứt đi.

Ngày 19/8, anh T đến Bệnh viện Đặng Văn Ngữ kiểm tra. Kết quả siêu âm cho thấy vùng 1/3 cẳng tay trái có lớp dưới da dày nhẹ 6-8 mm, trong khi vị trí tương ứng ở tay phải chỉ khoảng 1,3 mm; vùng giữa cẳng tay trái có hình ảnh tăng âm dạng thâm nhiễm lan tỏa.

Tuyệt đối không tự kéo giun

Theo TS.BS. Trần Huy Thọ, Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, hiện chưa có xét nghiệm giúp phát hiện bệnh giun rồng trước khi xuất hiện triệu chứng. Bệnh thường được phát hiện khi giun bắt đầu chui ra khỏi cơ thể.

Hiện cũng chưa có thuốc đặc trị giun rồng. Phương pháp điều trị chủ yếu là loại bỏ toàn bộ con giun ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Thọ khuyến cáo, khi nghi ngờ mắc giun rồng, người dân không tự ý dùng thuốc, chích, rạch hoặc phẫu thuật để lấy giun. Việc xử lý cần được thực hiện tại cơ sở y tế.

Đặc biệt, không được tự dùng tay kéo làm đứt giun. Hh giun bị đứt, các chất trong cơ thể giun có thể phát tán vào mô, làm tăng phản ứng viêm và nguy cơ nhiễm trùng. Vết thương cũng có thể dẫn đến áp xe, viêm mô, nhiễm khuẩn khớp hoặc những biến chứng nghiêm trọng khác.

Nguy cơ cần đặc biệt lưu ý

Giun rồng lây nhiễm chủ yếu qua việc uống nước có chứa các loài giáp xác nước ngọt rất nhỏ, thường gọi là bọ chét nước, mang ấu trùng giun. Sau khi vào cơ thể, giun phát triển và con cái trưởng thành di chuyển dưới da, cuối cùng chui ra ngoài qua một tổn thương trên da.

Theo Khoa Ký sinh trùng - Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 43 trường hợp mắc bệnh trước ca bệnh mới nhất. Bệnh chủ yếu xuất hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó Lào Cai 26 ca, Phú Thọ 14 ca và Thanh Hóa 3 ca. Phần lớn người mắc là nam giới, có thói quen ăn thực phẩm sống hoặc chưa được nấu chín.

Bọ chét nước là vật chủ trung gian chính. Ngoài ra, một số động vật chưa được nấu chín như rắn, chuột rừng, cá, ếch có thể mang ấu trùng và trở thành nguồn lây nhiễm.

Vết thương sau khi kéo giun rồng ra khỏi cơ thể anh T.

Không để vết thương tiếp xúc với nước

Khi giun chui ra khỏi cơ thể, người bệnh có thể xuất hiện nốt sưng, phỏng nước, ngứa hoặc đau rồi hình thành vết loét. Nếu đưa vùng tổn thương xuống nước, ấu trùng từ giun có thể phát tán ra môi trường và tiếp tục vòng đời lây nhiễm.

Vì vậy, người bệnh cần giữ vùng tổn thương sạch, khô thoáng, không để tiếp xúc với nguồn nước sinh hoạt và tuyệt đối không tự kéo giun.

Để phòng bệnh, người dân cần uống nước đã đun sôi hoặc nước được xử lý an toàn, không ăn thực phẩm sống, chưa nấu chín; rửa tay trước khi ăn và sau khi lao động.

Đặc biệt, những người thường xuyên vào rừng, sử dụng nước suối hoặc có thói quen ăn thực phẩm sống cần cảnh giác khi xuất hiện các nốt sẩn, sưng, ngứa dai dẳng hoặc tổn thương bất thường trên da. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Với giun rồng, phòng bệnh vẫn là biện pháp hiệu quả nhất, bởi hiện chưa có vaccine và thuốc đặc trị căn bệnh này.