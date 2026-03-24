Động thái lạ của HVA trước khi sàn tiền số ONUS bị sập

Nhiều khách hàng của sàn tiền số ONUS và HanaGold hoang mang vì không thể tiếp cận được tài sản. Đáng nói, trước đó một tháng, cổ đông chiến lược HVA Group đã có loạt động thái lạ.

Sàn tiền số ONUS bất ngờ "sập"

Cuối tuần vừa rồi, ứng dụng tiền mã hóa ONUS không thể đăng nhập hay thực hiện các thao tác lấy mật khẩu qua máy chủ. Người dùng app này không có quyền tiếp cận với tài sản số đang lưu trữ trên hệ thống này.

Tương tự, nhiều khách hàng của HanaGold – fintech nổi tiếng với mô hình “vàng kỹ thuật số” - cũng phản ánh về việc không thể rút tiền từ hệ thống này. Phía HanaGold cũng đã thông báo tạm khoá tính năng rút tiền nhanh.

Vụ việc của ONUS và HanaGold đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng nhà đầu tư. Nhiều khách hàng của ứng dụng này hiện không thể tiếp cận được tài sản, gây ra tâm lý hoang mang, lo mất tiền.

Sáng 23/3, HanaGold cho biết sự cố hiện tại xuất phát từ một số hoạt động của doanh nghiệp liên quan việc hợp tác với sàn ONUS. Cơ quan chức năng đã yêu cầu HanaGold phối hợp nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Theo thông tin của VietTimes, cả 2 nền tảng nói trên có quan hệ mật thiết với Công ty cổ phần Đầu tư HVA (HVA Group) – một doanh nghiệp đang được giao dịch trên sàn UPCoM với mã HVA.

Ngày 23/3, phía HVA Group cũng phát ra thông cáo: "Hiện công ty, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành vẫn hoạt động bình thường; các hoạt động quản trị, vận hành và triển khai kế hoạch kinh doanh của HVA và các đơn vị trong hệ sinh thái vẫn được duy trì ổn định".

Ban lãnh đạo nhấn mạnh việc phối hợp, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng là hoạt động nghiệp vụ bình thường trong quá trình vận hành. Doanh nghiệp đang chủ động phối hợp theo đúng quy định pháp luật đối với một số nội dung liên quan đối tác bên ngoài.

Riêng đối với ứng dụng HVA, hiện tại, do một số thiết bị liên quan đang được cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ quá trình rà soát, xác minh nên chức năng rút tiền trên hệ thống tạm thời chưa thể thực hiện.

Đối với chức năng nạp tiền, trên cơ sở ưu tiên bảo vệ người dùng, đặc biệt là những người dùng mới chưa cập nhật đầy đủ thông tin, HVA đang tạm thời khóa chức năng này trong giai đoạn hiện nay.

HVA khuyến nghị khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thức của doanh nghiệp, đồng thời thận trọng với các hướng dẫn không chính thống liên quan đến nạp/rút tiền, xử lý tài sản hoặc tham gia các hội nhóm trung gian để tránh rủi ro giả mạo, lừa đảo.

Mối quan hệ giữa HVA Group - ONUS - HanaGold

HVA Group có vốn điều lệ hơn gần 137 tỷ cùng vốn hóa thị trường chỉ gần 142 tỷ đồng, nhưng lại nuôi tham vọng lớn trong lĩnh vực tài sản số hàng tỷ USD. Công ty đang đầu tư vào 4 lĩnh vực: tài sản số, vàng và kinh doanh kim hoàn, công nghệ lõi như blockchain và AI, dịch vụ hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Giữa tháng 9/2025, HVA Group công bố kế hoạch tham gia thị trường tài sản số quy mô 100 tỷ USD, thông qua việc đầu tư vào OnusChain và xây dựng hệ sinh thái blockchain trong nước.

Còn với HanaGold, HVA Group ký thỏa thuận chiến lược vào năm 2024 và coi đây là một phần trong hệ sinh thái đầu tư tài chính - công nghệ. Lĩnh vực hợp tác tập trung vào các giải pháp công nghệ trong ngành kim hoàn, chẳng hạn như định danh vàng bằng công nghệ NFC, NFT vàng, và các mô hình quản lý/giao dịch vàng trực tuyến.

Ngoài hệ sinh thái ONUS và HanaGold, HVA còn đầu tư vào công ty Công nghệ chuỗi khối TON, hợp tác với CTCP Công nghệ chuỗi khối CAKE, hợp tác chiến lược với ETH Capital...

App ONUS

App ONUS - ứng dụng chuyên về đầu tư tài sản số - ra mắt tại Việt Nam tháng 3/2020 trong bối cảnh làn sóng đầu tư tiền số bắt đầu lan rộng. Nền tảng này đặt trụ sở tại Singapore nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước.

Nền tảng cung cấp sản phẩm cốt lõi là stablecoin VNDC gắn với đồng VND. Stablecoin là một loại tiền điện tử được thiết kế để giữ giá trị ổn định bằng cách neo vào một tài sản khác, thường là tiền pháp định như USD hoặc VND.

ONUS cũng cho phép người dùng nạp, rút chuyển đổi qua lại giữa tài sản số và tiền pháp định. Giao dịch dạng này vốn nằm trong vùng xám quy định pháp luật.

Hồi cuối năm 2021, ứng dụng ONUS từng được tờ Bloomberg điểm tên khi cán mốc 1,5 triệu người dùng dựa theo lượt tải trên 2 hệ điều hành phổ biến là Android và iOS.

Cuối năm 2025, Chủ tịch ứng dụng này cho biết sàn giao dịch ONUS hiện có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, đạt 4 giấy phép hoạt động quốc tế, có năng lực xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây.

Một trong những lý do mà nhiều nhà đầu tư giải thích cho việc chọn sàn ONUS để đầu tư tài chính, mua vàng, tiền số... thay vì sàn khác là vì nó thuần Việt, đơn giản, dễ hiểu và dễ chơi.

ONUS (tiền thân là VNDC) do ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) sáng lập. Sau thương vụ Vemanti Group thâu tóm nền tảng này hồi tháng 3/2025, chức danh của ông Nhân tại tổ chức này là Chủ tịch HĐQT Vemanti Group. Vemanti Group được niêm yết trên sàn Nasdaq (Mỹ), hiện giao dịch quanh mức 0,074 USD/cổ phiếu.

Nói thêm, ông Vương Lê Vĩnh Nhân hiện cũng đang giữ chức Chủ tịch tại HVA Group. Người này cũng được cho là mắc xích quan trọng giữa HVA Group với các công ty tài sản số đang được HVA đầu tư.

Ông Vương Lê Vĩnh Nhân (thứ hai từ trái sang) hiện đang là Chủ tịch HVA Group và có liên quan đến nhiều công ty tài sản số mà HVA đầu tư.

Tháng 12/2021, ONUS gây chú ý khi vướng sự cố rò rỉ dữ liệu khi một nhóm hacker rao bán thông tin thu thập từ hệ thống. Tin tặc khi đó tuyên bố sở hữu dữ liệu của hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó khoảng 90% là người dùng Việt Nam. Tổng dung lượng dữ liệu bị đánh cắp lên tới 9TB, bao gồm các thông tin như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu đã mã hóa và lịch sử giao dịch.

Dù gặp lùm xùm đó, ONUS vẫn nuôi tham vọng không chỉ phục vụ nhà đầu tư cá nhân mà còn cung cấp thanh khoản và nền tảng cho nhiều đối tác khác. Họ đã phát triển mạng blockchain riêng gọi là ONUSChain - nơi "lưu ký" phi tập trung cho hàng loạt ứng dụng Web3 và các dự án mới.

Ngày 9/2/2026 vừa qua, phía HVA Group đã công bố lợi nhuận từ ONUS Chain – một nền tảng blockchain tại Việt Nam vận hành app ONUS.

“Nhận thấy blockchain là một lĩnh vực đầy triển vọng với khả năng tạo ra giá trị đột phá, HVA đã quyết định đầu tư 25 tỷ đồng vào ONUSChain”, HVA Group nêu cụ thể.

Chi tiết thông tin khoản đầu tư: tỷ suất lợi nhuận (APY) là 5%/năm, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định trong 3 năm đầu. Giá trị tài sản thuần (NAV) tính đến tháng 1/2026 là 25, 25.000.982.109 đồng.

Tổng lợi nhuận dự kiến mà HVA kỳ vọng thu về là 1,25 tỷ đồng, lợi nhuận này sẽ được phân bổ đều đến hết tháng 8/2025. Lợi nhuận thực tế đã nhận: từ ngày 01/09/2024, HVA đã thu về hơn 1,78 tỷ đồng từ ONUSChain.

HVA Group đặt nhiều kỳ vọng vào ONUSChain, song con số giá trị tài sản thuần (NAV) tính đến tháng 1/2026 chỉ mới là 25,001 đồng, tức là lãi chưa tới 1 triệu đồng sau nhiều năm đầu tư.

Nền tảng HanaGold

Về phía HanaGold, nền tảng này thuộc CTCP Vàng bạc đá quý HanaGold, thành lập tháng 10/2020 với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Hữu Sơn (5%), bà Ngô Thị Thảo (85%) và ông Vương Lê Vĩnh Nhân (10%). Trong đó, bà Thảo (hay còn gọi là Hana Ngô) – cổ đông chi phối kiêm Tổng Giám đốc, từng là Thành viên HĐQT HVA Group.

HanaGold từng xuất hiện trên chương trình Shark Tank mùa 5 vào năm 2022, khi đó bà Thảo đã trực tiếp lên sóng để kêu gọi các shark đầu tư 200.000 USD cho 10% cổ phần.

Khi đó, Hanagold được giới thiệu là một chuỗi tiệm kim hoàn ứng dụng công nghệ 4.0 để người dân mua vàng tích luỹ online từ 100.000 đồng, và nhận hàng offline tại chuỗi cửa hàng của Hanagold và các cửa hàng nhượng quyền trên toàn quốc. Hanagold còn muốn nhân rộng mô hình bằng các cửa hàng nhượng quyền với chi phí 500 triệu đồng để mở một tiệm kim hoàn.

Hana Ngô cho biết HanaGold xây dựng nền tảng website đặc biệt là mobile app cung cấp công cụ cho khách hàng nạp tiền mua vàng tích luỹ từ 100.000 đồng và khi nào đủ 1 chỉ thì ra tiệm vàng để nhận vàng vật chất về

Song kết quả là cả 5 shark đều từ chối Hana Ngô vì mô hình này quá rủi ro.

Hana Ngô từng đem HanaGold lên Chương trình Shark Tank Việt Nam nhưng không nhận được sự gật đầu từ các shark.

Như đã đề cập ở trên, HVA Group bắt đầu ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với HanaGold vào tháng 11/2024. Nội dung chính của bản MOU: HVA Group sẽ thực hiện đầu tư 20 tỷ đồng vào HanaGold, với thời gian đầu tư dự kiến vào quý IV/2024 và quý I/2025.

Hiện HanaGold có 5 cửa hàng tại TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau và Hà Nội.

HVA Group đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp

Trở lại với HVA Group, theo báo cáo tài chính mới nhất, năm 2025, công ty đạt doanh thu thuần 88 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán chiếm tới 91% nên lợi nhuận gộp chỉ còn 8 tỷ. Thuyết minh hồi nửa đầu năm cho thấy doanh thu của HVA hơn một nửa đến từ ONUSChain.

Công ty ghi nhận hơn 7 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, được thuyết minh là lãi tiền gửi và lãi hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chi phí quản lý doanh nghiệp ngốn hết gần 9 tỷ nên cả năm HVA Group lãi sau thuế gần 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên đây chỉ là con số lợi nhuận kế toán, thực tế dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ thặng dư 1,4 tỷ đồng. Tức là nhiều khả năng dù chưa thu tiền về nhưng công ty vẫn hạch toán vào doanh thu.

Bảng cân đối kế toán tại cuối 2025 cho thấy các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên 153 tỷ đồng, chiếm tới 87% tổng tài sản của HVA Group.

Nhiều khả năng HVA Group hạch toán những khoản đầu tư tài sản số không phải vào mục "đầu tư tài chính dài hạn", mà vào "khoản phải thu ngắn hạn". Vì thế mà có nhiều trùng khớp về số vốn đã góp (đã công bố bảng trên) và số phải thu trên báo cáo cân đối kế toán.

Chẳng hạn, HVA Group công bố đầu tư 25 tỷ vào ONUSChain, và số dư công nợ tại cuối 2025 là 25,1 tỷ đồng.

Nhìn chung, mỗi con số "phải thu ngắn hạn" này chỉ nhỉnh hơn vài chục triệu đồng so với khoản vốn đầu tư ban đầu mà HVA Group rót vào từng công ty tiền ảo, đồng nghĩa doanh nghiệp do Eric Vuong làm Chủ tịch tạm lãi rất bèo bọt so với số vốn bỏ ra.

Ngoài rót tiền vào các tài sản số, HVA cũng đang đi đầu tư chứng khoán với giá trị gần 14 tỷ đồng, song danh mục đầu tư khá dàn trải với 17 mã: từ VCB, SSI, ACB, SHB, MSB, OCB, MBB,….

Trong khi tiền phần lớn đang bị chiếm dụng tại các khoản đầu tư tiền số và đầu tư chứng khoán, HVA Group đã phải phát sinh đi vay mới hơn 8 tỷ đồng để trang trải các hoạt động cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp. Hiện số dư tiền của công ty còn 3,4 tỷ đồng, không đủ để thanh toán chi phí quản lý doanh nghiệp (riêng năm 2025 chi phí quản lý gần 9 tỷ).

Động thái lạ trước khi lùm xùm diễn ra

Đáng chú ý, từ cuối năm 2025, HVA đã có những động thái rút khỏi nhiều khoản đầu tư thông qua việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với loạt pháp nhân, trước khi nhiều lùm xùm được phanh phui liên quan đến ONUS và HanaGold.

Cụ thể, vào ngày 8/12/2025, HVA Group rút 15 tỷ khỏi CTCP Công nghệ Vfilms tại dự án FundGo Cinema; rút 40 tỷ khỏi CTCP Vàng Bạc Đá Quý HanaGold tại dự án đầu tư vào vàng và phát triển nền tảng ứng dụng HanaGold; rút 20 tỷ đồng khỏi CTCP Công nghệ Chuỗi khối BTC tại dự án đầu tư khai thác chuỗi khối BTC.

Đến ngày 6/2/2026, Hội đồng quản trị HVA tiếp tục thông qua chủ trương chấm dứt hợp tác và thoái toàn bộ vốn đã góp tại các dự án tài sản số gồm TON (10 tỷ), CAKE (10 tỷ), BNB (10 tỷ) và ETH (15 tỷ). Kế hoạch dự kiến thực hiện trong nửa đầu năm nay.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, hôm 12/2, tức sau khoảng 1 tuần HVA có quyết định thoái vốn tiếp tại các dự án số, ông Tấn Lộc Louis đã viết đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban Kiểm toán với lý do cá nhân. Ông Lộc hiện cũng đang là Thành viên HĐQT không điều hành tại HVA từ tháng 9/2025.