Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê), Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan.

Trong đó Phú Lê bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo Công an Hà Nội, kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2017-2023, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú tham gia thành lập 3 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.

Thông qua các doanh nghiệp này, Kiều thuê gia công, buôn bán nhiều sản phẩm, hàng hóa ra thị trường.

Trong quá trình hoạt động, Kiều nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật của các công ty. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hoạt động của các doanh nghiệp vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Phú Lê làm việc với công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đáng chú ý, từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú nhập hàng từ nhiều doanh nghiệp rồi bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và kê khai thuế đầy đủ.

Ngoài các tài khoản của công ty, Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của công ty. Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận và giảm số thuế phải nộp, Kiều khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Lập hóa đơn khống để đối phó cơ quan thuế

Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng. Điều này dẫn đến tình trạng hàng hóa đã được bán ra nhưng trên sổ sách vẫn được ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan thuế, Kiều bị cáo buộc đã chỉ đạo kế toán, nhân viên công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống.

Phùng Thị Khanh được xác định là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty và hộ kinh doanh của Kiều, Phú.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, dù là luật sư, người này vẫn bị cáo buộc giúp sức Kiều trong việc lập khống hóa đơn nhằm che giấu những vi phạm về kế toán của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Lã Thúy Kiều. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Phú Lê bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Công an Hà Nội.

Lê Văn Phú (46 tuổi, quê Yên Bái) được nhiều người biết đến với biệt danh Phú Lê. Người này thường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh “giang hồ mạng”, đồng thời tự sản xuất, tham gia một số MV ca nhạc và phim ngắn có nội dung về giới giang hồ.

Phú Lê từng có 2 tiền án với tổng 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Gây rối trật tự công cộng. Tháng 8/2020, Phú Lê cùng hai người khác bị khởi tố trong vụ hành hung người khác song TAND huyện Đan Phượng cũ đã đình chỉ vụ án do bị hại tự nguyện rút đơn. Anh ta được trả tự do.

Tháng 2/2025, Phú Lê tiếp tục bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do dàn dựng cảnh đánh bạc dưới hình thức "xóc bầu, tôm, cua, cá", đăng lên mạng xã hội để "câu" lượt xem và tương tác.