Thủ tướng: Thuốc, thiết bị y tế phải đến tay người bệnh với giá thấp nhất

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm các chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thành thấp nhất.

Chiều 18/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 để cho ý kiến đối với 12 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất đang diễn ra, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua 18 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến bước đầu đối với 6 dự án luật với nhiều chính sách rất mới, có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Chính phủ trình Quốc hội khối lượng công việc lập pháp rất lớn với khoảng 40 dự án luật, nghị quyết và có thể tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung, trong đó nhiều dự án luật rất phức tạp.

Tại phiên họp này, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án luật, 1 nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Nêu định hướng cụ thể với Luật sửa đổi, bổ sung một số luật lĩnh vực y tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát các quy định nhằm cắt giảm các chi phí trung gian để thuốc, thiết bị y tế đến tay người bệnh với giá thành thấp nhất.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát các quy định nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế; đồng thời không tạo khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến an toàn thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ từng chính sách, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân, phải đánh giá đầy đủ tác động, quy định rõ ràng, minh bạch và khả thi; nghiên cứu quy định thuế ưu đãi phù hợp với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn trường học. Các cơ chế, chính sách về thuế phải đơn giản, dễ áp dụng.

Thủ tướng Lê Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VGP.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tài nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về tài nguyên, địa chất, khoáng sản với pháp luật có liên quan…rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng chịu thuế, sản lượng tính thuế, giá tính thuế, thuế suất tài nguyên bảo đảm tính minh bạch, khả thi, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao công tác quản lý của cơ quan Nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản.

Với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát các quy định nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế; đồng thời không tạo khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến an toàn thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Thủ tướng quán triệt các quy định phải minh bạch, khả thi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và kỷ luật tài chính.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng nhấn mạnh cần khắc phục những bất cập trong thực tiễn, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Thủ tướng yêu cầu rà soát các quy định sửa đổi về đối tượng tham gia bảo hiểm nhằm tiếp tục mở rộng đối tượng phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển.

Cùng với đó, cần rà soát kỹ quy định về Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội, nghiên cứu hoàn thiện các quy định để bảo đảm an toàn và phát huy tối đa hiệu quả Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch.

Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Thủ tướng cho rằng cần làm rõ nguyên tắc để xử lý một số vấn đề được các nhà đầu tư rất quan tâm liên quan giải tỏa công suất, giá mua điện, đơn vị mua điện…; đồng thời lưu ý trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc bảo đảm tiến độ triển khai các dự án điện theo quy hoạch.