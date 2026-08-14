Amazon hợp tác với Đà Nẵng thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến

Chương trình hợp tác sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo lộ trình từ tìm hiểu thị trường đến bán được đơn hàng đầu tiên trên Amazon. Những đơn vị đủ điều kiện sẽ nhận hỗ trợ 1:1, được kết nối với mạng lưới logistics, thanh toán, marketing quốc tế.

Sáng 14/8, Sở Công thương TP Đà Nẵng và Amazon Global Selling Việt Nam khởi động chương trình hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương và khu vực miền Trung – Tây nguyên xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu trực tuyến trên nền tảng Amazon.

Đây là bước đi cụ thể nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận hàng trăm triệu khách hàng quốc tế, phù hợp với định hướng “Go Global” của Chính phủ và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử của Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2026 (EWEC Đà Nẵng 2026).

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng cho biết đây là dấu mốc quan trọng tạo cơ sở để hai bên tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế qua thương mại điện tử, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm xuất khẩu trực tuyến của khu vực miền Trung.

Các đại biểu bấm nút khởi động chương trình hợp tác tại hội thảo. Ảnh XM.

Theo thống kê, giá trị xuất khẩu thương mại điện tử B2C của Việt Nam đạt 3,6 tỷ USD năm 2023 và dự kiến tăng lên 6,1 tỷ USD vào năm 2028. Số lượng sản phẩm từ đối tác bán hàng Việt Nam trên Amazon đã tăng hơn 300% kể từ năm 2019. Các ngành hàng thế mạnh như nội thất, thời trang được dự báo tăng trưởng 20-26% mỗi năm.

Đà Nẵng với lợi thế về cảng biển, sân bay quốc tế, hạ tầng logistics và các ngành hàng chủ lực như dệt may, da giày, đồ nội thất được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển xuất khẩu trực tuyến.

Chương trình hợp tác sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo lộ trình từ tìm hiểu thị trường đến bán được đơn hàng đầu tiên trên Amazon. Doanh nghiệp được tiếp cận các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, tối ưu vận hành và xây dựng thương hiệu. Những đơn vị đủ điều kiện sẽ nhận hỗ trợ 1:1 từ đội ngũ Amazon Global Selling, đồng thời được kết nối với mạng lưới logistics, thanh toán và marketing quốc tế.

Ông Trần Xuân Thủy, Giám đốc phát triển nhà bán hàng toàn quốc Amazon Global Selling Việt Nam cho biết: “Amazon đặt mục tiêu đồng hành cùng Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử chất lượng cao của Đông Nam Á. Thông qua chương trình này, doanh nghiệp tại Đà Nẵng và khu vực sẽ được tiếp cận công cụ, đào tạo và nguồn hỗ trợ để đưa sản phẩm đến tay khách hàng toàn cầu”.