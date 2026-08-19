Viên giải rượu Non Alco có dấu hiệu vi phạm quảng cáo

Hai sản phẩm DK-Betics Gold và Viên ngậm giải rượu Non Alco có dấu hiệu quảng cáo sai quy định, trong đó có nội dung gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh và sử dụng hình ảnh bác sĩ.

Tối 19/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có các văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) đề nghị phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK-Betics Gold và Viên ngậm giải rượu Non Alco.

Viên ngậm giải rượu Non Alco vẫn quảng cáo dù chưa có giấy phép. Ảnh chụp màn hình.

Cục An toàn thực phẩm cho biết Viên ngậm giải rượu Non Alco do Công ty cổ phần Dược phẩm Vitath, địa chỉ tại 29A đường Tức Mạc, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, công bố. Sản phẩm được Cục cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4993/2024/ĐKSP ngày 19/6/2024.

“Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm xác định sản phẩm này chưa được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo” – ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho hay.

Theo quy định, trước khi quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Cục An toàn thực phẩm cũng lưu ý website quảng cáo Non Alco có tình trạng một số bác sĩ tham gia quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng theo cách có thể gây hiểu lầm cho người sử dụng.

Bác sĩ xuất hiện trong quảng cáo thực phẩm

Theo Cục An toàn thực phẩm, việc sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm thuộc trường hợp không được phép theo quy định.

Đáng chú ý, quy định cũng không cho phép sử dụng thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Từ những dấu hiệu trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử rà soát, kiểm tra, xác minh thông tin và áp dụng các biện pháp xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo đối với sản phẩm Non Alco; xử lý vi phạm nếu có và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 5/9/2026.

DK-Betics Gold quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận

DK-Betics Gold bị phản ánh quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DK-Betics Gold, Cục An toàn thực phẩm cho biết sản phẩm do Công ty cổ phần Dược Khoa, địa chỉ số 9 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, công bố.

Sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 7615/2020/ĐKSP ngày 13/8/2020 và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 3433/2020/XNQC-ATTP ngày 23/10/2020.

Tuy nhiên, theo ông Chu Quốc Thịnh, trên các website, sản phẩm này đang được quảng cáo không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.

Đáng chú ý, nội dung quảng cáo có dấu hiệu gây hiểu nhầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh và sử dụng hình ảnh bác sĩ để quảng cáo.

Trên mạng, DK-Betics Gold được quảng cáo là hỗ trợ giảm và duy trì đường huyết ổn định, giúp giảm nguy cơ biến chứng do tiểu đường; dùng cho người bị tiền tiểu đường, rối loạn dung nạp đường huyết và người có nguy cơ biến chứng do tiểu đường.

Cục An toàn thực phẩm xác định những nội dung này có dấu hiệu vi phạm quy định. Vì thế, Cục này cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung cơ quan truyền thông phản ánh; kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm và báo cáo kết quả giải quyết trước ngày 5/9/2026.

Việc cơ quan quản lý đồng thời đề nghị rà soát nội dung quảng cáo trên môi trường mạng và kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh cho thấy vụ việc không chỉ được xem xét ở khía cạnh nội dung quảng cáo mà còn ở trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật trong quản lý thông tin điện tử, quảng cáo trên không gian mạng.