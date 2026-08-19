Đấu giá khu đất sân vận động Chi Lăng lần thứ 4, giá khởi điểm tiếp tục giảm mạnh

Sau 3 lần đấu giá không thành công, khu đất sân vận động Chi Lăng tiếp tục được đưa ra đấu giá lần thứ 4 với giá khởi điểm 9.080 tỷ đồng, giảm 240 tỷ đồng so với lần trước.

Ngày 19/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng cho biết đã phát thông báo lần thứ 4 liên quan đến đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, phường Hải Châu.

Đây là lần thứ 4 khối tài sản này được đưa ra đấu giá. Giá khởi điểm của lần đấu giá này là 9.080 tỷ đồng, giảm 240 tỷ đồng so với mức 9.320 tỷ đồng tại phiên đấu giá thứ 3 và giảm hơn 626 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng được công bố trong đợt đấu giá đầu tiên hồi tháng 4/2026.

Trước đó, cả 3 lần tổ chức đấu giá đều không có khách hàng nộp tiền đặt trước để tham gia. Phiên đấu giá lần thứ 4 dự kiến được tổ chức vào ngày 28/8.

Tài sản đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng.

Việc đấu giá khu đất nhằm thi hành một phần bản án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo bản án, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng hai doanh nghiệp khác có nghĩa vụ liên đới bồi hoàn cho ngân hàng khoản nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Khu đất Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000 m2, nằm ở vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng. Năm 2010, Sân vận động Chi Lăng được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc đó do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT) để xây dựng khu phức hợp thương mại - dịch vụ cao tầng. Sau khi giao đất, khu vực này được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, Sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến vụ đại án và 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 14 thửa đất này trở thành đối tượng thi hành một phần bản án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1).

Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu hồi được 408 triệu đồng án phí và hơn 466,9 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn lại phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi phát sinh).

Việc đấu giá khu đất nhằm thu hồi nợ cho ngân hàng nhưng liên tục không thành công nên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị cho phiên đấu giá lần thứ 4 trong thời gian tới.