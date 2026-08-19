Xúc tiến du lịch 2 chiều Đà Nẵng - Myanmar

Hơn 60 doanh nghiệp lữ hành lớn nhất Myanmar đã đến Đà Nẵng và Huế để thúc đẩy phát triển du lịch giữa 2 quốc gia.

Sáng 19/8, Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Liên Minh Hiệp Hội Lữ Hành Myanmar, Sở Du lịch Huế và Công ty Visit Indochina tổ chức khảo sát, thúc đẩy du lịch miền Trung Việt Nam và Myanmar.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 60 doanh nghiệp lữ hành lớn nhất Myanmar, cùng hành trình trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng và Huế.

Bà Mai Thị Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết tiềm năng du lịch giữa Việt Nam và Myanmar nói chung và với Đà Nẵng, Huế nói riêng là rất lớn, nhất là khi các đường bay thẳng nối Đà Nẵng và Myanmar đã được duy trì suốt thời gian qua.

Hoạt động xúc tiến lần này không chỉ nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Đà Nẵng và các điểm đến miền Trung Việt Nam, cập nhật các chính sách du lịch MICE, sản phẩm du lịch mới nhất tới đối tác… mà còn nhằm đa dạng hoá nguồn khách du lịch đến Đà Nẵng. Nhất là thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa các quốc gia trong khối ASEAN.

Bà Mai Thị Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện kết nối du lịch Myanmar với Đà Nẵng và Huế. Ảnh VD.

Ông Nguyễn Sơn Thuỷ, Giám đốc Công ty Visit Indochina cho biết trong thời gian qua, Visit Indochina đã chủ động làm cầu nối, xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng và Việt Nam tại Yangon, Myanmar thông qua các sự kiện hội thảo, hội chợ quốc tế tại thủ đô Yangon, Myanmar.

Đặc biệt, từ tháng 10/2026, Hàng không Myanmar (MIA) sẽ tăng từ 2 chuyến/tuần lên 4 chuyến/tuần sẽ là cơ hội để phát triển thị trường du lịch 2 nước.

" Với định hướng sản phẩm của ngành du lịch Đà Nẵng mang chủ đề "Chạm về Nguyên Bản", Visit Indochina đã chủ động phối hợp với ngành du lịch xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, đặc thù cho thị trường khách Myanmar, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch 2 nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng", ông Thuỷ cho hay.

Đoàn Famtrip của Hiệp Hội Liên minh Lữ hành Quốc gia Myanmar tham gia trải nghiệm du lịch tại Khu dự trữ sinh quyển Rừng dừa 7 mẫu Hội An. Ảnh VD.

Còn bà May Thet Lwin, Phó chủ tịch Hiệp Hội Liên minh Lữ hành Quốc gia Myanmar cho biết liên minh hiệp hội lữ hành Quốc gia Myanmar đánh giá cao về những nỗ lực xúc tiến của ngành du lịch Đà Nẵng và ý tưởng của Visit Indochina trong việc xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Đà Nẵng và Huế.

"Với năng lực tổ chức chuyên nghiệp, điểm đến hấp dẫn, đơn vị cung ứng dịch vụ chất lượng, chúng tôi tin chắc rằng du lịch giữa 2 nước nói chung và tại Đà Nẵng, Huế nói riêng sẽ phát triển ở tầm cao mới", May Thet Lwin lạc quan.