Chủ tịch Techcombank: Ngân hàng thận trọng cho vay bất động sản, nói không với dự án thiếu pháp lý

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank khẳng định ngân hàng chỉ lựa chọn cho vay, tài trợ cho những dự án có thanh khoản tốt, pháp lý đầy đủ.

Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) đã có những chia sẻ thẳng thắn về chiến lược của ngân hàng tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 sáng nay 25/4.

Về tín dụng dành cho bất động sản, ông Hồ Hùng Anh khẳng định Techcombank chỉ lựa chọn những dự án thực sự có thanh khoản tốt, pháp lý đầy đủ. “Chúng tôi tập trung vào những khách hàng tốt, bao gồm cả doanh nghiệp. Chúng tôi không cho vay, tài trợ dự án có vị trí không thuận lợi hoặc pháp lý còn dở dang”.

Theo Chủ tịch Techcombank, ngân hàng rất thận trọng trong mọi chiến lược kinh doanh, chỉ đầu tư vào lĩnh vực kinh tế tự tin để phát triển bền vững.

Theo ông Hùng Anh, trong năm 2026, Techcombank sẽ cân nhắc tham gia sâu hơn vào lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đây là lĩnh vực đang được Chính phủ ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn giữ nguyên nguyên tắc chỉ lựa chọn những dự án thực sự giá trị và những khách hàng uy tín.

​Xây dựng 2 kịch bản kinh doanh

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Techcombank xây dựng 2 kịch bản. Ở kịch bản tích cực, khi xung đột tại Iran sớm được giải quyết, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%, đạt 37.500 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Trong kịch bản thận trọng hơn, khi xung đột kéo dài và gây tác động kinh tế dai dẳng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước, đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 2%.

Chia sẻ tại đại hội, ông Jens Lottner - Tổng Giám đốc Techcombank đánh giá môi trường kinh doanh năm nay tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Những thách thức này có thể bao gồm giá dầu tăng cao, tăng trưởng xuất khẩu chậm lại, các gián đoạn trong chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và lạm phát gia tăng, cùng với các yếu tố khác.

"Những thay đổi trong nhu cầu bên ngoài, chuỗi cung ứng hoặc điều kiện tài chính quốc tế có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong nước và tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng nếu diễn biến thực tế khác với các kỳ vọng ban đầu", ông Jens Lottner nói.

Chi gần 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

Theo kế hoạch, Techcombank dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu nhận 700 đồng). Số tiền dự kiến chi trả cổ tức là 4.960 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 căn cứ trên BCTC riêng và BCTC năm 2025 đã được kiểm toán. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III năm 2026.

Techcombank cho biết với kết quả kinh doanh khả quan ngay cả trong tình hình kinh tế nhiều biến động, ngân hàng tin tưởng rằng, việc duy trì chính sách chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại, trong khi vẫn tiếp tục đà tăng trưởng kinh doanh cao trên mức trung bình ngành và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 trên ngưỡng 14% là hoàn toàn khả thi.

“Chính sách cổ tức là cam kết của ngân hàng nhằm mang lại giá trị và sự gắn kết với cổ đông”, Techcombank lý giải.

Tăng vốn điều lệ vượt 113.000 tỷ đồng

Techcombank cũng xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, nhà băng dự kiến phát hành hơn 4,28 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 60% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 60 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của Techcombank dự kiến tăng thêm 42.517 tỷ đồng.

Ngân hàng cũng phát hành hơn 35,8 triệu cổ phiếu ESOP với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm 358,7 tỷ đồng. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Sau 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng từ 70.862 tỷ đồng lên 113.738 tỷ đồng. Động thái này đưa Techcombank trở thành "quán quân" tăng vốn trong ngành ngân hàng năm 2026.