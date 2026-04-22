Lãnh đạo VPBank: Lãi suất huy động sẽ "hạ nhiệt" vào cuối quý II, đầu quý III

Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh dự báo lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian ngắn và giảm dần vào cuối quý II, đầu quý III.

Lãi suất sẽ "hạ nhiệt" vào cuối quý II

Chia sẻ trên được Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh nêu tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB).

Ông Vinh đánh giá tình hình thanh khoản trong quý I trên thị trường tương đối căng thẳng, dẫn đến hiện tượng tăng lãi suất huy động của hầu hết ngân hàng. Đến thời điểm hiện tại, lãi suất huy động trên thị trường đã tăng cao trong khoảng 3 tháng đầu năm ở tất cả các kỳ hạn.

“Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn thấy rằng xu hướng tăng lãi suất có một số những nguyên nhân và một trong số đó là do tăng trưởng tín dụng cao”, Tổng Giám đốc VPBank nói.

Theo ông Vinh, xu hướng lãi suất cao vẫn tiếp tục tồn tại trong một thời gian ngắn, có thể là sang đến quý II, đầu quý III là sẽ có một đợt giảm dần. Trong cuộc họp đầu tiên của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với lãnh đạo các ngân hàng trong tháng trước, thể hiện một quyết tâm rất cao, chủ trương của Chính phủ là sẽ bình ổn lãi suất thị trường.

“Tôi tin rằng sẽ kiểm soát được và duy trì lãi suất đi ngang, sau đó sẽ giảm và hỗ trợ cho giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế”, ông Vinh nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo VPBank, nhà băng chủ động duy trì mặt bằng lãi suất cao hơn thị trường như một lựa chọn chiến lược, nhằm đảm bảo nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn quốc tế, giúp kéo dài kỳ hạn vốn và giảm áp lực thanh khoản trong nước.

Khi được hỏi về xu hướng NIM (tỷ suất lợi nhuận ròng) của ngành ngân hàng trong thời gian tới, ông Vinh cho rằng chỉ số này sẽ đi ngang hoặc đi xuống. Tuy nhiên đối với VPBank, trong quý I vừa qua một số chỉ số rất tốt, NIM trung bình riêng của ngân hàng đạt khoảng 4,53 - 4,6%, dự kiến NIM trong cả năm sẽ vào khoảng 4,4%.

VPBank có NIM cao do một sự hỗn hợp ổn định các sản phẩm khác nhau. Vì là ngân hàng có tỷ trọng cho vay tín chấp cá nhân, cá nhân tiểu thương SME cao, mà các lĩnh vực này lại có tỷ suất sinh lời cao.

Tín dụng bất động sản nên chảy vào đúng chỗ

Tại đại hội, cổ đông hỏi về định hướng tài trợ vốn cho lĩnh vực bất động sản trong thời gian tới của VPBank, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho biết sẽ tài trợ vốn cho các dự án nhà ở đáp ứng nhu cầu thực.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có chủ trương kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản để tránh rủi ro bong bóng, đảm bảo an ninh tài chính. VPBank cho rằng đây là định hướng rất đúng đắn. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn đánh giá bất động sản là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng của nền kinh tế. Nhu cầu sở hữu nhà ở luôn là một trong những nhu cầu thiết yếu và lớn nhất của người dân.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc VPBank cũng khẳng định ngân hàng không "đóng cửa" với bất động sản, mà thực hiện điều chỉnh chiến lược tài trợ. Ví dụ như tập trung dòng vốn tài trợ cho các dự án nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, nhà ở xã hội, phân khúc trung bình – những dự án phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân.

Tuy nhiên, ngân hàng giảm thiểu cấp vốn cho các phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng hoặc các dự án cao cấp có tính đầu cơ cao.

Theo lãnh đạo VPBank, tín dụng bất động sản của ngân hàng dự kiến vẫn tăng trưởng nhưng dòng vốn sẽ được định hướng chảy vào việc xây dựng hoàn thiện dự án để bàn giao sản phẩm thực tế, mang lại dòng tiền khỏe mạnh cho cả chủ đầu tư và ngân hàng.

Tại đại hội, lãnh đạo nhà băng này cũng thẳng thắn cho rằng nợ xấu trong thời gian qua của VPBank có tăng trưởng nhưng vẫn nằm trong sự kiểm soát. Nợ xấu tăng chủ yếu ở một số phân khúc, trong đó có phân khúc bán lẻ khi mà ngân hàng đẩy mạnh cái hoạt động cho vay các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

VPBank chấp nhận một tỷ lệ nợ xấu cao hơn nằm trong đặc điểm của mô hình kinh doanh. Mô hình cho vay của ngân hàng khác biệt so với thị trường.