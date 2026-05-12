Cổ đông LPBank, Techcombank, MB, VPBank đón tin vui, sắp nhận hàng nghìn tỷ đồng cổ tức

Mùa chia cổ tức ngân hàng 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động khi hàng loạt nhà băng tung kế hoạch trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu ở quy mô lớn.

Diễn biến mùa cổ tức năm nay đang phản ánh sự phân hóa giữa các nhóm nhà băng. Một số ngân hàng ưu tiên chi trả tiền mặt nhờ nền tảng tài chính vững chắc và nguồn vốn dồi dào, trong khi nhiều nhà băng lựa chọn chia cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

LPBank dẫn đầu “cuộc đua” cổ tức tiền mặt

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) chốt ngày 15/5 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 14/5. Ngày dự kiến chi trả là ngày 25/5/2026.

Với gần 2,99 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, LPBank dự kiến chi gần 8.970 tỷ đồng để trả cổ tức. Đây không chỉ là mức cổ tức tiền mặt cao nhất lịch sử của LPBank mà còn cao nhất toàn ngành ngân hàng trong năm nay.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Thái Hà cho biết việc chia cổ tức 30% bằng tiền mặt là nỗ lực rất lớn của ngân hàng. Tuy nhiên thì để hoạt động an toàn, hiệu quả thì ban lãnh đạo cũng tính toán để LPBank luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về vốn và các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

"Theo tính toán của Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành thì sau khi chia cổ tức 30% bằng tiền mặt thì đến cuối năm 2026, thì tỷ lệ CAR của LPBank vẫn trên 11%, tương đối cao so với cả hệ thống", ông Hà chia sẻ.

Theo lãnh đạo LPBank, ngân hàng sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động và căn cứ tình hình thực tế để đưa ra phương án tăng vốn phù hợp trong thời gian tới.

Techcombank chia cổ tức tỷ lệ khủng

Nếu LPBank dẫn đầu về quy mô chi trả tiền mặt thì Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – Mã: TCB) gây chú ý khi trở thành ngân hàng có tổng tỷ lệ cổ tức cao nhất ngành năm nay, lên tới 67%, gồm 7% tiền mặt và 60% cổ phiếu.

Techcombank dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt vào ngày 20/5. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức lên tới 4.960 tỷ đồng. 2 năm trước đó (2024, 2025) ngân hàng này đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tương ứng là 15% và 10% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận.

Theo Techcombank, chính sách cổ tức là cam kết của ngân hàng nhằm mang lại giá trị vượt trội và sự gắn kết với cổ đông. Với việc đầu tư vào Techcombank, cổ đông vừa có thu nhập trực tiếp đến từ cổ tức tiền, trong khi vẫn tối ưu hóa lợi ích từ tiềm năng tăng giá dựa trên vị thế dẫn đầu của ngân hàng.

Bên cạnh đó, việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 60% dự kiến giúp vốn điều lệ Techcombank tăng lên hơn 113.000 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất hệ thống ngân hàng.

Vốn điều lệ VPBank dự kiến áp sát Techcombank

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III năm 2026 (thời điểm cụ thể uỷ quyền cho HĐQT quyết định). Số tiền dự chi để trả cổ tức đợt này xấp xỉ 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VPBank dự kiến tăng vốn điều lệ từ hơn 79.339 tỷ đồng lên hơn 106.000 tỷ đồng thông qua 2 đợt.

Đợt 1, ngân hàng dự kiến sẽ chào bán hơn 2 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 26,04% tổng số cổ phần đang lưu hành, qua đó tăng vốn lên 100.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn để tăng vốn điều lệ dự kiến được sử dụng là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần, tổng hơn 20.600 tỷ đồng.

Đợt 2, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể là nhà đầu tư chiến lược hiện tại của VPBank hoặc một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khác có đủ năng lực tài chính.

Vốn điều lệ sau khi hoàn tất hai phương án của VPBank là 106.244 tỷ đồng.

Loạt ngân hàng “phát quà” cho cổ đông

Theo kế hoạch, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) sẽ phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ cổ tức 25%, tương ứng giá trị hơn 20.137 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng dự kiến chi khoảng 12.082 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và hơn 8.000 tỷ đồng để chi trả bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 Chủ tịch Lưu Trung Thái cho rằng với số lượng lên tới hơn 200.000 cổ đông, nhu cầu nhận cổ tức rất đa dạng, nhiều người thích tiền mặt, trong khi số khác lại thích cổ phiếu. Do đó, ngân hàng quyết định đưa ra 2 phương án trên.

Trên thị trường, MB là một trong số ít ngân hàng duy trì đều đặn việc trả cổ tức tiền mặt trong nhiều năm liên tiếp, trong bối cảnh phần lớn nhà băng ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tăng vốn.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) tiếp tục duy trì chính sách cổ tức cân bằng giữa tiền mặt và cổ phiếu. Năm nay, ngân hàng thông qua phương án chia tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% tiền mặt và 13% cổ phiếu. Tổng giá trị chi trả dự kiến vượt 10.000 tỷ đồng, trong đó phần tiền mặt khoảng 3.600 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, trong đó 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. Tổng giá trị chi trả dự kiến vượt 10.000 tỷ đồng, trong đó phần tiền mặt khoảng 3.600 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Mã: VIB) dự kiến chia cổ tức năm 2025 là 9% bằng tiền mặt. Số tiền dự chi ước hơn 3.000 tỷ đồng.