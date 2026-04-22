Tổng Giám đốc VPBank khẳng định không kinh doanh tài sản số, chỉ cung cấp dịch vụ

Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết ngân hàng không kinh doanh tài sản số, chỉ cung cấp dịch vụ để giao dịch tài sản số và hỗ trợ lưu giữ tài sản số.

Mở rộng kinh doanh sang 4 mảng trụ cột mới

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 vào chiều 22/4.

Tại đại hội, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh đã có những trao đổi thẳng thắn về những câu hỏi cổ đông đặt ra, trong đó có vấn đề về tài sản số. Ông cho biết trong năm nay, ngân hàng sẽ mở rộng kinh doanh sang 4 mảng trụ cột mới, bao gồm: Kinh doanh vàng, Tài sản số, Quản lý quỹ và Bảo hiểm nhân thọ.



"Về mảng tài sản số, tôi nhận thấy đây là một xu hướng không thể bỏ qua để minh bạch hóa các hoạt động đầu tư mà trước đây thường diễn ra chui trên các sàn quốc tế", ông Vinh nói.

Theo lãnh đạo VPBank, ngân hàng đã chủ động hợp tác với các tập đoàn nước ngoài, điển hình là tập đoàn OKX để đầu tư vào CAEX - công ty tài sản số liên quan VPBank.

“VPBank không kinh doanh tài sản số, chúng tôi cung cấp dịch vụ để giao dịch tài sản số và hỗ trợ lưu giữ tài sản số để đáp ứng được yêu cầu về tuân thủ của Nhà nước, đảm bảo sự an toàn của cổ đông”, ông Vinh nhấn mạnh.

ĐHĐCĐ thường niên 2026 của VPBank. Ảnh: Hoàng Dung.

Về vấn đề tỷ lệ nợ xấu VPBank cao hơn một số ngân hàng, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh cho rằng đây không phải là vấn đề mới mà nó nằm trong mô hình kinh doanh của VPBank. Ngân hàng có các phân khúc khách hàng phủ rộng, là một trong những ngân hàng phủ toàn bộ các phân khúc khách hàng .

Theo ông, các ngân hàng chủ yếu phục vụ nhóm giữa, còn VPBank phục vụ nhóm micro SME (doanh nghiệp siêu nhỏ) nhiều và cả nhóm các hộ kinh doanh . Độ rủi ro của nhóm SME cũng khác nhau. Việc VPBank phục vụ với các sứ mệnh phục vụ cộng đồng là nhiệm vụ, chủ trương của Nhà nước .

Khi đã quyết định tham gia vào các phân khúc như vậy là ngân hàng cho vay tín chấp nhiều nhất, micro SME nhiều nhất, cho vay tiêu dùng nhiều nhất thì không thể so với nợ xấu của các ngân hàng có phân khúc khách hàng lớn .

"Chúng tôi xác định từng phân khúc khác nhau sẽ có các tỷ lệ kiểm soát nợ xấu khác nhau, thậm chí tốt hơn đối thủ", Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Vinh nhấn mạnh.

Chi gần 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức

Năm 2026, VPBank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Đối với các công ty con, mảng tài chính tiêu dùng FE Credit đặt kế hoạch lãi trước thuế 1.179 tỷ đồng, tăng 93% so với kết quả năm 2025. VPBankS với lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng, tăng 44% và OPES dự kiến lãi trước thuế ở mức 936 tỷ đồng, tăng 47%.

Một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản được đặt kế hoạch ở mức 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2025. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá ước đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng, tương ứng tăng 40%.

Kế hoạch VPBank năm 2026.

Tại đại hội, ngân hàng xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 79.000 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng. Theo kế hoạch tăng vốn năm 2026 của VPBank được triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, VPBank dự kiến phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng thêm 20.660 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền 26,04%. Nguồn thực hiện đến từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Thời gian triển khai dự kiến trong quý II-III/2026.

Giai đoạn 2, ngân hàng dự kiến chào bán riêng lẻ 624,3 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Sau phát hành, vốn điều lệ có thể nâng lên hơn 106.243 tỷ đồng. Giá chào bán theo thỏa thuận, không thấp hơn giá trị sổ sách. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến tăng lên khoảng 34%.

Nếu hoàn tất phương án tăng vốn này, VPBank sẽ trở thành ngân hàng có mức vốn cao nhất hệ thống (hiện Vietcombank đang chiếm giữ vị trí này với mức vốn điều lệ là 83.557 tỷ đồng).

Một nội dung quan trọng khác được cổ đông quan tâm là kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. Mức cổ tức tiền mặt dự kiến 5%, thời điểm thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III năm 2026.

Thời điểm chi trả cổ tức do HĐQT quyết định. Số tiền dự chi để trả cổ tức đợt này xấp xỉ 4.000 tỷ đồng.