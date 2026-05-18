“Ly nông bất ly hương”: 20.000 việc làm từ Vingroup giữ chân lao động vùng dự án KĐT Thể thao Quốc tế Hà Nội

Chương trình tuyển dụng hơn 20.000 lao động địa phương của Vingroup cho dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được xem là lời giải thiết thực cho bài toán chuyển đổi nghề và tạo sinh kế bền vững cho người dân khu vực.

Không chỉ tạo việc làm ổn định ngay trên quê hương, chính sách này còn cho thấy cách doanh nghiệp đồng hành cùng người dân trong quá trình đô thị hóa các vùng đất từng chỉ quen với cuộc sống “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Hàng vạn người dân địa phương có việc làm ổn định ngay tại quê nhà

Ở tuổi ngoài 70, điều khiến ông Phạm Văn Thịnh (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội) phấn khởi không chỉ là dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đang hình thành trên quê hương, mà là việc con cháu có việc làm ổn định ngay tại công trình.

Hai con gái và hai cháu ngoại của ông hiện làm công nhân cơ hữu tại dự án xây dựng Sân vận động Hùng Vương - hạng mục trọng điểm của siêu đô thị 9.171 ha.

“Trước kia, nhiều người ở địa phương không có việc làm ổn định. Từ khi dự án về, người trong thôn tôi xin vào làm rất nhiều. Có công việc ổn định, ai nấy đều phấn khởi”, ông Thịnh chia sẻ.

Với anh Khúc Thành Đạt (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội) sự thay đổi diễn ra ngay trong lựa chọn nghề nghiệp. Trước đây, anh làm nghề may và buôn bán áo dài tại làng nghề địa phương. Tuy nhiên, thu nhập phụ thuộc mùa vụ và không ổn định.

Anh Khúc Thành Đạt vui mừng khi tìm được công việc ổn định ngay gần nhà, với mức thu nhập tốt hơn trước đây.

Cách đây 3 tháng, anh được tuyển vào vị trí điều phối giao thông tại công trường, vừa có thu nhập cao hơn, ổn định hơn, vừa được làm việc ngay trên chính quê hương mình.

“Với mức lương hiện tại, tôi hy vọng mình có thể dành dụm được chút vốn cho tương lai, lo việc lấy vợ, sửa nhà”, nam thanh niên sinh năm 2003 cho biết.

Ông Nguyễn Văn Khiển, Trưởng thôn Phúc Trại, xã Thượng Phúc cho biết, trước đây người dân địa phương chỉ làm các nghề mùa vụ như nông nghiệp, nghề phụ xây dựng, trồng rau bán vào nội thành và buôn bán tự do.

“Hiện nay, bà con có công ăn việc làm do chính dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội tạo ra. Người dân có thu nhập ổn định, đảm bảo cho cuộc sống về lâu, về dài, từ đó trật tự an sinh xã hội tại địa phương được đảm bảo”, ông Khiển nói.

Ông Khiển mong muốn Vingroup sẽ tiếp tục hỗ trợ, đào tạo người lao động để nhanh chóng làm quen với môi trường lao động chuyên nghiệp, hiện đại

Có sinh kế tại chỗ, người dân an tâm đồng hành cùng siêu dự án

Thượng Phúc là một trong 11 xã nằm trong phạm vi triển khai dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Ông Trần Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc, cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là giúp người dân chuyển đổi sinh kế bền vững sau khi điều kiện sản xuất thay đổi.

Trong bối cảnh đó, ông Tuân đánh giá chương trình tuyển dụng lao động tại chỗ quy mô lớn của Vingroup, lên tới hơn 20.000 người trong giai đoạn 1, có ý nghĩa rất thiết thực đối với địa phương. Theo ông Tuân, chương trình này không chỉ mở ra cơ hội việc làm ngay tại địa bàn cho người dân mà còn giúp giảm đáng kể áp lực cho chính quyền trong công tác đào tạo nghề, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm sau thu hồi đất.

“Đặc biệt, việc người dân được tiếp cận các vị trí việc làm trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, vận hành đô thị và các ngành nghề mới sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp, tăng lao động dịch vụ và đô thị hiện đại. Đây là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển và cũng là nền tảng để nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân trong thời gian tới”, ông Tuân nhìn nhận.

Ngay sau khi công bố, chương trình tuyển dụng hơn 20.000 lao động của Vingroup đã thu hút nhiều lao động trong vùng dự án đến tìm hiểu và nộp hồ sơ

Cũng theo lãnh đạo xã Thượng Phúc, việc người dân được Vingroup tạo công ăn việc làm ổn định, với thu nhập cạnh tranh, chế độ phúc lợi tốt ngay tại quê hương cũng góp phần hạn chế các vấn đề xã hội phát sinh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Người dân không phải đi làm ăn xa, vẫn được gắn bó với gia đình, làng xóm, đúng với tinh thần “ly nông bất ly hương”. Qua đó, chất lượng sống của người dân từng bước được nâng lên, cộng đồng dân cư ổn định hơn và sự đồng thuận xã hội cũng được củng cố.

“Đây là cách làm có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo niềm tin, tăng sự đồng thuận của nhân dân và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người dân”, ông Tuân nhấn mạnh.

Sân vận động Hùng Vương dự kiến sẽ thiết lập “siêu kỷ lục” thế giới với thời gian thi công chỉ 20 tháng

Sau 5 tháng thi công, dự án Sân vận động Hùng Vương đã san lấp xong toàn bộ mặt bằng, ép cọc kết cấu chính đạt 100%, đường giao thông nội khu và kết nối đạt khoảng 80%.

Sân vận động 135.000 chỗ ngồi dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Không chỉ “soán ngôi” sân vận động lớn nhất thế giới của sân Narendra Modi (Ấn Độ, sức chứa 132.000 người), “kỳ quan” do Vingroup kiến tạo dự kiến còn thiết lập “siêu kỷ lục” công trình có thời gian thi công nhanh nhất thế giới - chỉ 20 tháng. Đây là con số đặc biệt ấn tượng khi so với thời gian thi công gần 5 năm của sân Narendra Modi.